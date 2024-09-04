Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.2 комментария
Песков: Киевский режим обнажил свою сущность планами закрепиться в курском приграничье
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на захватническую сущность киевского режима
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что киевский режим обнажает свою сущность, планируя закрепиться в курском приграничье.
Корреспондент Life.ru на полях ВЭФ попросил Пескова прокомментировать заявление президента Владимира Зеленского о том, что ВСУ должны «удерживать» захваченные в Курской области районы.
«Они идут своей дорогой, режим проявляет свою сущность. А нам нужно идти своей дорогой и завершать СВО, выполнять задачи, которые стоят», – ответил Песков на вопрос корреспондента издания.
В понедельник Владимир Зеленский признал, что атаки ВСУ в Курской области нисколько не облегчили положение украинских войск на Донбассе.