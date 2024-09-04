Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на захватническую сущность киевского режима

Tекст: Константин Сергеев

Корреспондент Life.ru на полях ВЭФ попросил Пескова прокомментировать заявление президента Владимира Зеленского о том, что ВСУ должны «удерживать» захваченные в Курской области районы.



«Они идут своей дорогой, режим проявляет свою сущность. А нам нужно идти своей дорогой и завершать СВО, выполнять задачи, которые стоят», – ответил Песков на вопрос корреспондента издания.

В понедельник Владимир Зеленский признал, что атаки ВСУ в Курской области нисколько не облегчили положение украинских войск на Донбассе.