Кулеба заявил о возможном приглашении Украины в НАТО до саммита 2025 года

Кулеба не исключил получения Украиной приглашения в НАТО до саммита альянса 2025 года

Tекст: Антон Антонов

Об этом Кулеба заявил в интервью CNN. Он сказал, что ясно видит такую возможность. Кулеба выразил уверенность, что Киев заслуживает приглашения. При этом министр пояснил, что речь идет не о гарантированном членстве, а об устранении неопределенности будущего сотрудничества с НАТО, пишут украинские СМИ.

Корреспондент CNN Кристиан Аманпур приводит в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) слова Кулебы о том, что «конструктивная двусмысленность... больше не конструктивна». «Мы не говорим о том, чтобы стать членом НАТО завтра, мы говорим о том, чтобы получить приглашение в НАТО сегодня», – сказал он.

Напомним, в заявлении Совета Украина – НАТО, которое было принято на полях встречи в Вашингтоне в июле, указывалось, что страны, входящие в состав Североатлантического альянса, пригласят Украину присоединиться к ним после достижения согласия между союзниками и выполнения всех условий. В декларации саммита в США НАТО назвало путь Украины к членству в альянсе необратимым. Bloomberg сообщало о недовольстве Киева отсутствием официального приглашения в НАТО по итогам саммита в США.