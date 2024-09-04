Может, история и была когда-то «летающей», но явно не сейчас – в ходе глобальной моды на суверенитет и автаркию. Так что арестам по ордеру Международного уголовного суда мешает сам дух времени, а не «конструкция границ», «зависимость от Китая» или «традиционные отношения».4 комментария
Кулеба заявил о возможном приглашении Украины в НАТО до саммита 2025 года
Кулеба не исключил получения Украиной приглашения в НАТО до саммита альянса 2025 года
Украина еще до саммита НАТО, который должен состояться в Нидерландах в 2025 году, может получить приглашение в альянс, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Об этом Кулеба заявил в интервью CNN. Он сказал, что ясно видит такую возможность. Кулеба выразил уверенность, что Киев заслуживает приглашения. При этом министр пояснил, что речь идет не о гарантированном членстве, а об устранении неопределенности будущего сотрудничества с НАТО, пишут украинские СМИ.
Корреспондент CNN Кристиан Аманпур приводит в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) слова Кулебы о том, что «конструктивная двусмысленность... больше не конструктивна». «Мы не говорим о том, чтобы стать членом НАТО завтра, мы говорим о том, чтобы получить приглашение в НАТО сегодня», – сказал он.
Напомним, в заявлении Совета Украина – НАТО, которое было принято на полях встречи в Вашингтоне в июле, указывалось, что страны, входящие в состав Североатлантического альянса, пригласят Украину присоединиться к ним после достижения согласия между союзниками и выполнения всех условий. В декларации саммита в США НАТО назвало путь Украины к членству в альянсе необратимым. Bloomberg сообщало о недовольстве Киева отсутствием официального приглашения в НАТО по итогам саммита в США.