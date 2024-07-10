Подход НАТО к вопросу о членстве Украины не понравился команде Зеленского

Американист: Саммит НАТО станет сборищем «хромых уток»

Американист Дудаков: Саммит НАТО станет сборищем «хромых уток»

Tекст: Анастасия Куликова

«С одной стороны, Байден на этом саммите НАТО будет находиться в выгодном для себя положении. Встреча проходит в Вашингтоне, соответственно, ему не придется куда-то лететь и тратить на это силы», – рассуждает американист Малек Дудаков.

«Другое дело, что во второй половине дня запланирован ряд мероприятий, среди которых званый ужин, намеченный на девять-десять вечера. А это выходит за рамки типичного распорядка жизни Байдена. Судя по тому, что мы знаем, он находится в неплохой форме часов до четырех пополудни, а далее ему становится тяжело», – добавляет аналитик.

На этом фоне эксперт ожидает в вечернее время «каких-то ляпов и проявления старческих проблем Байдена». «Что касается самого саммита, то его основная проблема в том, что это сборище «хромых уток», – считает собеседник.

«В Вашингтон приедут Макрон, который лишился большинства в парламенте, Шольц, рискующий проиграть предстоящие выборы, Трюдо в аналогичной ситуации. Да и для самого Байдена этот саммит НАТО может оказаться последним», – перечислил спикер.

Он также указал на целый комплекс проблем, с которыми сейчас сталкивается альянс: это и невозможность согласовать новые транши для Киева, и противоречия вокруг вступления Украины в НАТО, и проблемы с тем, что не все участники блока нарастили военные расходы до 2% ВВП. «Думаю, что этот саммит будет провальным», – заключил Дудаков.

Напомним, во вторник стартует трехдневный саммит НАТО, он пройдет в Вашингтоне. Между тем, как пишет The Wall Street Journal, изначально Белый дом «надеялся, что саммит продемонстрирует лидерство президента Байдена» в альянсе. «Вместо этого он стал решающим испытанием его пригодности для второго срока», – подчеркивает издание.

Со схожими настроениями выступает и The New York Times. Журналисты замечают – съезд блока был призван показать России, что «появилась более крупная и мощная группа западных союзников, более преданных, чем когда-либо». Однако «еще до официального начала саммита его омрачила неопределенность относительно того, останется ли Байден в гонке на второй срок», указывают авторы публикации.

В свою очередь Financial Times напоминает слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия «не сможет нас переждать», и добавляет: «Но за этими словами скрываются некоторые из самых крупных зверей альянса, которые находятся в плачевном состоянии».

FT указывает на провал блока президента Франции Эммануэля Макрона на парламентских выборах в стране, риски вокруг канцлера Германии Олафа Шольца и самого Джо Байдена, который «возможно, находится в худшем состоянии из всех».