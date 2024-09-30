Сервис «Яндекс.Такси» снял с клиентов деньги за несуществующие поездки

У клиентов «Яндекс.Такси» списали десятки тысяч рублей за несуществующие заказы

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает 360.ru, сервис «Яндекс.Такси» оказался в центре скандала после массовых жалоб клиентов на списание денег за несуществующие поездки. Одна из пострадавших по имени Радмила рассказала, что с ее счета сняли 17 тыс. рублей без ее ведома. Агрегатор списывал средства в течение пяти часов, пока на карте не осталась задолженность.

Радмила подчеркнула, что не могла остановить процесс, так как «Яндекс» замораживает средства для поездок и автоматически списывает их. По ее словам, проблема коснулась клиентов по всей России, но компания не признает наличие сбоя или ошибки. «Я просто пять часов смотрела, как списываются деньги с моей карты. Просто невозможно было деньги никуда перекинуть!» – возмутилась она.

Социальные сети заполнили аналогичные истории других пострадавших. У одного из пользователей «Яндекс» списал 26 тыс. рублей, у другой клиентки задолженность достигла 108 тыс. рублей. Однако компания отказала в компенсациях, а на запрос 360.ru о ситуации так и не ответила. В результате многие клиенты остаются без средств и без объяснений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пользователи маркетплейса Wildberries начали сталкиваться с проблемой отмены заказов до их срока.