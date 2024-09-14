Wildberries отменил заказы раньше срока из-за сбоя в сервисе

Пользователи Wildberries столкнулись с преждевременной отменой заказов

Некоторые пользователи маркетплейса Wildberries столкнулись с проблемой отмены заказов до их срока, сообщает ТАСС. В компании заверили, что в ближайшее время статус заказа будет обновлен на корректный, и пользователи смогут забрать товары, как обычно. Также обещано вернуть деньги, списанные за обратную доставку товаров.

Wildberries уверяет, что специалисты уже работают над восстановлением стабильной работы сервисов. Это должно быстро разрешить проблемы, вызвавшие недовольство клиентов. Представители пресс-службы компании подчеркнули, что ситуация под контролем, и пользователи не должны испытывать длительных неудобств.

По данным сервиса «Сбой.рф», значительное число пользователей жаловались на работу сервисов маркетплейса в субботу. Основные проблемы наблюдались в Москве, где поступило 46% всех жалоб. Петербург и Московская область также оказались в списке наиболее активных регионов по числу обращений с жалобами, с 6% и 4% соответственно.

Ранее стало известно, что злоумышленники начали продавать на Wildberries под видом известных брендов бытовую химию и стиральный порошок, что стало предметом расследования полиции.