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В регионах Донбасса и Новороссии открыли 545 банковских отделений
Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил об открытии 545 банковских отделений и выдаче почти 5 млн банковских карт в регионах Донбасса и Новороссии.
Хуснуллин на церемонии открытия новых социальных объектов в регионах Донбасса и Новороссии сообщил о значительном расширении банковской инфраструктуры. По его словам, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях было открыто 545 банковских отделений, передает ТАСС.
Кроме того, он добавил, что в указанных регионах было установлено около трех тысяч банкоматов, что значительно расширяет доступность банковских услуг для населения. По словам Хуснуллина, было выдано почти пять млн банковских карт, что свидетельствует о высоком уровне вовлеченности населения в банковскую систему.
Ранее политолог Владимир Шаповалов рассказал газете ВЗГЛЯД, что восстановление и развитие четырех новых регионов стало задачей общенационального масштаба.
В минувший вторник президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов России. Глава государства заявил, что в новых российских регионах построены десятки многоквартирных домов, отремонтированы тысячи километров дорог и открыто более 500 банковских отделений и офисов.