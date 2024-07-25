Эксперт: Россия развернула в Донбассе стройку столетия

  • Новость часаВСУ потеряли Abrams и более 400 военных в зоне ответственности группировки «Центр»
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    Зачем Украина подлизывается к Китаю
    Дробницкий: Первая речь Байдена после снятия с выборов стала лживым кошмаром
    NYT: Россия использует в ракетах американские микрочипы и сенсоры
    Украинские радикалы опубликовали видео «момента убийства Фарион»
    Ударом «Искандера-М» в Харькове уничтожено до 100 боевиков ВСУ
    Группировка «Запад» за сутки взяла 35 «опорников» ВСУ
    Песков поинтересовался, есть ли у Украины разрешение кураторов на переговоры с Россией
    В Кремле оценили идею создания аналога НАТО на Ближнем Востоке
    Банки начали массово блокировать переводы из-за новых правил
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Манипуляции и индивидуализм превратили США в опасного идиота

    Для сохранения власти американские и британские политики должны лишь дурачить своих избирателей. Все остальное граждане предпринимают самостоятельно. Это делает обе державы опасными противниками, поскольку народ там привык подчиняться своим правителям даже в самых безумных предприятиях.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Власть на Западе становится все менее легитимной

    Ситуация с Камалой Харрис еще раз демонстрирует растущее пренебрежение западных элит к воле народа. И это элитам может стоить очень дорого. Об этом Камале с каждого угла, из каждого микрофона в ходе предвыборной кампании будут напоминать республиканцы.

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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков До мирных переговоров по Украине осталось два шага

    Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги.

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    25 июля 2024, 13:30 • Новости дня

    Эксперт: Россия развернула в Донбассе стройку столетия

    Политолог Шаповалов: Восстановление и развитие четырех новых регионов стало задачей общенационального масштаба

    Эксперт: Россия развернула в Донбассе стройку столетия
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Вхождение в состав России четырех новых регионов сплотило все население страны. В процессе восстановления Донбасса и Новороссии принимают участие все группы общества: органы власти, представители бизнеса, простые граждане, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. Ранее Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов России.

    «Задача восстановления и развития новых регионов стала приоритетной для правительства нашей страны. Владимир Путин лично контролирует данный процесс и регулярно проводит встречи с представителями ведомств, тесно вовлеченных в эту масштабную стройку. Думаю, не ошибусь, если скажу, что она уже стала делом общенационального масштаба», – сказал политолог Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

    «Поддержку четырем новым субъектам оказывают все регионы нашей огромной страны. Исторический выбор, сделанный жителями ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отозвался в сердцах наших граждан. Именно сейчас мы ощущаем максимальное сплочение общества», – отмечает он.

    «В стороне не остался и бизнес. Государственные корпорации, представители малого и среднего предпринимательства – все они пытаются внести свою лепту в дело восстановления новых территорий. Отрадно, что в этом процессе им помогают и органы федеральной власти. Мы готовы идти к достижению поставленных целей развития, невзирая на имеющиеся сложности», – акцентирует собеседник.

    «Тем не менее нельзя не сказать и о трудностях, сопровождающих эту, без преувеличения, стройку столетия. Субъекты, вошедшие в состав России в 2022 году, долгое время находились под контролем Украины. Годы под властью Киева сопровождались хроническим недофинансированием», – подчеркивает эксперт.

    «При этом с 2014 года эти места подвергались варварским обстрелам. К сожалению, и сейчас офис Зеленского пытается наносить этим территориям максимальный ущерб, препятствуя развитию инфраструктуры и экономики в целом. Однако козни противника не могут остановить Россию», – добавляет он.

    «Жизнь в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях продолжается. День за днем местные города прирастают новым жилым фондом. Реализуются и амбициозные проекты, например, создание Азовского кольца. Донбасс и Новороссия сделали свой выбор, и мы не можем их подвести. Наши усилия направлены на то, чтобы люди, находящиеся здесь, могли с уверенностью смотреть в завтрашний день», – заключил Шаповалов.

    Ранее Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов России. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Президент отметил, что приоритетной задачей в работе с данными регионами остаются вопросы безопасности, однако не менее важно ускоренными темпами ремонтировать жилье, строить дома, социальные и транспортные объекты.

    Таким образом, к 2030 году поставлена цель, чтобы новые регионы  достигли «общероссийского уровня по ключевым направлениям, определяющим качество жизни людей». Путин напомнил, что в 2023 году из всех источников на достижение данной задачи было выделено 1,26 трлн рублей. Он подчеркнул, что «солидные цифры» также запланированы до 2025 и 2030 годов.

    По словам главы государства, с 2022 года были выполнены работы более чем на 19 тыс. различных объектах. Так, уже к настоящему моменту построено 62 многоквартирных дома, еще 2140 восстановлены. Открыто свыше 500 банковских отделений и офисов. Развиваются сферы образования, здравоохранения и культуры.

    «Фактически вся страна, миллионы людей, волонтерские и другие общественные организации поддерживают наш Донбасс и Новороссию, помогают им раскрыть свой колоссальный потенциал созидания и роста, наладить мирную, благополучную жизнь на земле, которая на протяжении столетий была неотъемлемой частью России и теперь вновь воссоединилась со своей Родиной», – подчеркнул Путин.

    24 июля 2024, 15:07 • Новости дня
    Сырский заявил о невозможности использования F-16 вблизи линии фронта

    Сырский: F-16 не смогут подлетать к линии фронта ближе чем на 40 км из-за риска быть сбитыми

    Сырский заявил о невозможности использования F-16 вблизи линии фронта
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Истребители F-16, даже если поступят в ВСУ, не смогут использоваться вблизи линии фронта, заявил украинский главком генерал-полковник Александр Сырский.

    По словам Сырского, F-16 не смогут подобраться к линии фронта ближе чем на 40 км из-за риска быть сбитыми, передает РБК.

    При этом они позволят Украине укрепить противовоздушную оборону, повысить эффективность борьбы с российскими крылатыми ракетами и дадут возможность поражать наземные цели, заявил главком ВСУ в интервью The Guardian.

    Он также отметил, что Россия имеет превосходную авиацию и очень сильную ПВО, из-за чего украинская армия вынуждена все чаще прибегать к использованию более дешевых беспилотников и наземных дронов.

    Ранее на Украине заявили о договоренности с Польшей о поставках F-16.

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    25 июля 2024, 08:28 • Новости дня
    Украинские радикалы опубликовали видео «момента убийства Фарион»

    Украинские радикалы опубликовали видео якобы момента убийства Ирины Фарион

    Украинские радикалы опубликовали видео «момента убийства Фарион»
    @ Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Взявшая на себя ответственность за убийство экс-депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион неонацистская группировка National-Socialism/White Power (NS/WP, признана террористической и запрещена в России) опубликовала в своих соцсетях видео, на котором якобы есть момент преступления, сообщили украинские СМИ.

    На записи слышны лишь женские крики, а сам момент преступления не виден, пишет «Российская газета».

    Украинское издание «Страна.ua» утверждает, что автомобили в кадре совпадают с теми, что были на месте убийства.

    Между тем неонацисты взяли на себя ответственность за убийство Фарион. По их словам, она разжигала «ненависть по языковому признаку» внутри украинского общества.

    Ранее в правоохранительных органах Украины заявили, что убийство Фарион готовилось не меньше месяца.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто на самом деле мог стоять за этим преступлением.

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    24 июля 2024, 19:12 • Новости дня
    Песков объяснил, что мешает началу переговоров с Украиной

    Песков назвал проблемой нелегитимность Зеленского

    Песков объяснил, что мешает началу переговоров с Украиной
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нелегитимность Владимира Зеленского на посту президента Украины и введенный им запрет на переговоры Киева с Москвой остаются проблемой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Эти факторы могут существенно осложнять мирный процесс, пояснил Песков, передает ТАСС.

    Президент России Владимир Путин ранее говорил о том, что Зеленский утратил свою легитимность, напомнил представитель Кремля. Он добавил, что анализ конституции и законов Украины позволяет сделать вывод о том, кто может легитимно руководить этим государством в нынешних условиях.

    Ранее Песков заявил, что Зеленский не тот человек, с которым можно письменно фиксировать договоренности по Украине, юридически это будет нелегитимно.

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    24 июля 2024, 21:38 • Новости дня
    В Госдепе решили, что Киев всегда был готов к переговорам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские власти всегда были готовы к диалогу с Москвой, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

    «Они [киевские власти] всегда были готовы к переговорам по достижению справедливого и долгосрочного мира», – сказал он, комментируя итоги встречи главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с китайским коллегой Ван И, передает ТАСС.

    Он добавил, что в контексте мирных переговоров США не ведут каких-либо дискуссий без Киева и придерживаются принципа «ничего об Украине без участия Украины».

    Представитель МИД Мария Захарова ранее обращала внимание, что главным препятствием переговоров является их запрет по указу Владимира Зеленского.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется получить разъяснения по поводу слов главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности Киева к переговорам с российской стороной.

    Ранее Песков пояснил, что нелегитимность Владимира Зеленского на посту президента Украины и введенный им запрет на переговоры Киева с Москвой сильно осложняют процесс организации мирных переговоров. 

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    25 июля 2024, 09:43 • Новости дня
    Залужного обвинили в руководстве операцией по «угону» российского Су-34

    Экс-разведчик Червинский заявил, что группу по «угону» российского Су-34 создал Залужный

    Залужного обвинили в руководстве операцией по «угону» российского Су-34
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-главком вооруженными силами Украины Валерий Залужный лично санкционировал операцию украинских спецслужб по вербовке российского летчика и угону российского истребителя-бомбардировщика Су-34 в 2022 году, следует из протокола допроса экс-полковника ВСУ Романа Червинского.

    В июле 2022 года сотрудники ВСУ и СБУ попытались завербовать российского военного летчика, чтобы тот перегнал Су-34 на Украину. Тогда ФСБ разоблачила операцию СБУ, а российские войска нанесли удар по аэродрому Канатово в Кировоградской области, куда планировалось посадить самолет. В результате российской атаки погиб командир войсковой части А1469 ВСУ, 17 военных были ранены, полностью уничтожены два боевых истребителя, значительно повреждены взлетная полоса и другая техника, а также здания.

    Украинские СМИ сообщили, что операцию по вербовке летчика якобы организовал полковник Роман Червинский, который служил в Силах специальных операций (ССО) ВСУ. По версии следствия, операция проводилась  «без согласия соответствующих госорганов».

    Червинский заявляет, что был рядовым участником межведомственной группы, в которую входили сотрудники ВСУ и СБУ, а операцию координировали руководители обоих ведомств. Кроме того,  приказ о создании группы, в которую вошли три офицера ССО ВСУ, офицер воздушного командования «Центр» ВСУ Олег Захарчук и оперуполномоченный ГУ СБУ по Киеву и Киевской области Сергей Гавриленко, подписал бывший тогда главком ВСУ Валерий Залужный, пишет RT со ссылкой на показания экс-разведчика и материалы дела.

    По словам Червинского, он лично видел эти документы и хранил их в сейфе начальника штаба воинской части, в которой он служил замкомандира.

    Согласно показаниям Червинского, в группе не было старшего, каждый действовал на своем направлении. К нему обратился старый знакомый из СБУ Сергей Гавриленко, который заявил, что на спецоперацию нужны деньги, чтобы завербовать в России перебежчика, он дал ему электронный кошелек, куда Червинский  перевел около 6–8 тыс. долларов.

    Позже Червинский, по его показаниям, участвовал почти в каждом этапе спецоперации. По его словам, замглавы СБУ Анатолий Сандурский подтвердил, что спецслужбы готовят не одну подобную операцию.

    Эту же информацию бывшему полковнику дал тогдашний начальник ГУ СБУ по Киеву и Киевской области Сергей Заяц, который «получал ежедневно доклады по данной операции, знал о контактах с тремя пилотами ВКС РФ».

    На допросе Роман Червинский также подробно рассказал, как происходила вербовка российского военного летчика. По его словам, сотрудники СБУ из рабочей группы проверяли личную информацию о кандидатах, а также контролировали их интернет-трафик и трафик их жен и ближайших родственников. Российскому летчику предлагалось вознаграждение за предательство, а также было обещано перевезти всю семью в Евросоюз и европейские паспорта.

    Червинский на допросе несколько раз заявил, что якобы предупреждал коллег о вероятных провалах, но в то же время занимался параллельно своими делами.

    Напомним, Червинского отпустили из СИЗО под залог, который за него внес бывший президент Украины Петр Порошенко, и поместили под домашний арест.

    Между тем The Washington Post и немецкий журнал Der Spiegel назвали экс-полковника ВСУ координатором атак на газопроводы систем «Северный поток» в 2022 году, сам Червинский заявил, что такие сведения «распространяются российской пропагандой без каких-либо оснований».

    Ранее украинский суд продлил срок заключения под стражей бывшему командиру ВСУ Роману Червинскому, который в 2023 году пытался угнать российский самолет.

    Напомним, в июле 2022 года ФСБ объявила, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины по угону российских боевых самолетов. Российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.

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    24 июля 2024, 15:21 • Новости дня
    В Словакии пригрозили Украине ответными мерами на остановку транзита нефти

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Словацкой стороне придется принять ответные меры, если киевский режим не решит вопрос с транзитом российской нефти, заявил президент страны Петер Пеллегрини.

    «Если ситуация не улучшится, нам придется реагировать», – заявил Пеллегрини, передает RT со ссылкой на газету Dennik N. Он добавил, что Словакия не заслуживает такого отношения со стороны Украины.

    Глава словацкого Минобороны Роберт Калиняк назвал действия украинского руководства безответственными.

    Немецкий политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Украина использует энергетику как оружие. Газета ВЗГЛЯД изучала, как Словакия и Венгрия смогут принудить Украину к исполнению своих обязательств.

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    25 июля 2024, 05:19 • Новости дня
    Группировка ВС РФ «Запад» за сутки взяла 35 «опорников» ВСУ
    Группировка ВС РФ «Запад» за сутки взяла 35 «опорников» ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бойцы группировки «Запад» ВС России за сутки взяли 35 опорных пунктов ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

    Опорные пункты были взяты благодаря активным действиям мотострелковых подразделений группировки «Запад», отметил он, передает РИА «Новости».

    Также за минувшие сутки бойцы «Запада» при поддержке артиллерии и авиации также нанесли поражение живой силе и технике 144-й пехотной бригады, 28-го стрелкового батальона, 30-й, 63-й механизированных бригад, 110-й бригады теробороны и 12-й бригады спецназначения «Азов» (деятельность запрещена на территории РФ – прим. ВЗГЛЯД).

    Ранее сообщалось, что над Курской областью за 1,5 часа средства ПВО сбили 18 БПЛА ВСУ.

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    25 июля 2024, 12:57 • Новости дня
    Кремль поинтересовался, есть ли у Украины разрешение кураторов на переговоры с Россией
    Кремль поинтересовался, есть ли у Украины разрешение кураторов на переговоры с Россией
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия открыта для переговоров, но нужно понять, насколько готова к ним Украина, есть ли на это разрешение ее кураторов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

     «Россия в целом открыта для переговорного процесса, но сначала нужно понять, насколько готова к этому украинская сторона и насколько она имеет разрешение на это от своих кураторов», – цитирует ТАСС Пескова.

    По его словам, пока звучат не совсем понятные различные заявления от украинских властей.

    Песков отметил, что кроме общей проблемы с легитимностью Владимира Зеленского, на Украине запрещены какие-либо контакты и переговоры с российской стороной, поэтому нужны разъяснения.

    Ранее Песков заявил, что Москва надеется получить разъяснения по поводу заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

    Также Песков заявил, что цели России безальтернативны, она добьется их путем СВО или путем переговоров.

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    24 июля 2024, 14:42 • Новости дня
    Удар «Искандеров» по 300 дронам ВСУ запечатлели на видео
    Удар «Искандеров» по 300 дронам ВСУ запечатлели на видео
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Командный пункт 63-й механизированной бригады украинской армии в Красном Лимане с более чем 300 FPV-дронами уничтожен ударом расчета оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», видео удара опубликовало Минобороны.

    Уничтожены оперативный состав, две командно-штабные машины пункта управления беспилотниками, 10 дронов самолетного типа, свыше 300 FPV-дронов, антенно-мачтовое устройство, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также уничтожено три единицы автомобильной техники повышенной проходимости.


    Ранее удар «Искандеров» по лагерю иностранных наемников в Харьковской области уничтожил около 50 инструкторов западных стран.

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    25 июля 2024, 08:38 • Новости дня
    В Польше призвали готовиться к наплыву украинских беженцев из-за ударов России

    Марчинский: Польше следует готовиться к наплыву украинцев из-за ударов России по инфраструктуре

    В Польше призвали готовиться к наплыву украинских беженцев из-за ударов России
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Польше грозит новая волна беженцев с Украины в зимний период из-за ощутимых последствий российских ударов по украинской энергоинфраструктуре, заявил глава департамента по защите прав гражданского населения Польши Дариуш Марчинский.

    «Мы получаем четкие сигналы о том, что осенью и зимой возможен большой приток украинцев. Нам нужно быть готовыми к этому», – цитирует Марчинского РИА «Новости» со ссылкой на польское издание Business Insider,

    По его словам, последствия ударов России по украинской инфраструктуре «стали более ощутимыми» для энергетики.

    Газета ВЗГЛЯД писала об энергетической катастрофе на Украине.

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    24 июля 2024, 14:27 • Новости дня
    ВСУ потеряли за сутки до 700 военных в зоне действия Южной группировки войск России
    ВСУ потеряли за сутки до 700 военных в зоне действия Южной группировки войск России
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные за последние 24 часа в зоне ответственности Южной группировки потеряли до 700 человек, сообщило Министерство обороны.

    Группировка продолжила занимать более выгодные рубежи и позиции и поразила живую силу и технику 24-й, 54-й механизированных бригад ВСУ, 114-й и 122-й бригад теробороны у Часова Яра, Верхнекаменского и Красного в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 700 человек, БТР, две боевые бронированные машины, две британские гаубицы FH-70, американские гаубицы М198, М777, САУ «Гвоздика», британскую гаубицу L-119. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два склада боеприпасов.

    Группировка «Центр» поразила формирования 151-й механизированной, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» у Прогресса, Новоселовки Первой, Дружбы и Артемово в ДНР. Также отражена контратака украинских штурмовиков 53-й механизированной бригады.

    ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли свыше 395 человек, БТР, гаубицу «Мста-Б», три гаубицы Д-30 и три склада боеприпасов.

    Группировка «Восток» нанесла поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны. Украинская сторона в зоне ее действий потеряла до 120 человек, две гаубицы М777, две гаубицы М198 и склад боеприпасов.

    Группировка «Днепр» поразила формирования 121-й и 124-й бригад теробороны у Садового, Антоновки и Золотой Балки в Херсонской области. ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки до 100 человек, гаубицу М777, орудие Д-20 и склад боеприпасов.

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    25 июля 2024, 10:23 • Новости дня
    Пленный: Под Часовым Яром по вине нетрезвых командиров уничтожен батальон ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Батальон украинских войск уничтожен под Часовым Яром из-за действий нетрезвых командиров. Как рассказал пленный военнослужащий ВСУ, стрелок Эдуард Савеленко, командование, находившееся в состоянии наркотического опьянения, ставило задачи, которые привели к большим потерям.

    По его словам, когда их привезли в Часов Яр, мобилизованные поняли, что в армии запрещенные вещества широко распространены и командиры управляли ими в состоянии наркотического опьянения, из-за чего их батальон «закончился» за два месяца, передает ТАСС.

    По словам пленного, он служил в 40-м отдельном стрелковом батальоне. Позиция, на которой он находился, была уничтожена, группа, которая ее удерживала, погибла, сам он сдался в плен.

    Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук рассказал, что военнослужащие ВСУ глушат стресс с помощью алкоголя и наркотиков, из-за чего у них «сносит крышу».

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    24 июля 2024, 17:44 • Новости дня
    Стали известны итоги консультаций ЕС о прекращении поставок нефти через Украину

    Консультации ЕС о прекращении поставок нефти через территорию Украины не дали результата

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские дипломаты не смогли прийти к соглашению в ходе консультаций по вопросу прекращения поставок нефти в Венгрию и Словакию через украинскую территорию.

    На консультациях в Комитете по торговой политике Евросоюза (ЕС) на уровне старших дипломатов миссий стран – членов ЕС сторонам не удалось достичь практических договоренностей, сообщил дипломатический источник в Брюсселе, передает ТАСС.

    Еврокомиссия запросила дополнительную информацию, консультации планируется продолжить на следующей неделе, добавил он.

    В понедельник Венгрия и Словакия обвинили Киев в остановке транзита нефти из России. Германский политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположил, что Брюссель в этом конфликте займет сторону Киева.

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    25 июля 2024, 09:51 • Новости дня
    Пленный: Украинские мобилизованные бегут из частей из-за давления бывших зэков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сложивший оружие пленный ВСУ Дмитрий Ромаев, освобожденный для службы из мест заключения, рассказал о насаждении бывшими заключенными криминальной иерархии в учебных частях и побегах мобилизованных из-за давления на них.

    По его словам, их направили в учебную часть в Харьковскую область, где смешали нас с мобилизованными, соответственно, зэки забирали у них вещи, прокачивали характер и гнули под себя, передает ТАСС.

    Ромаев добавил, что у них там был «пахан», действовавший с позиции физической силы, морального давления на мобилизованных, и в итоге три или четыре человека убежали. По словам Ромаева, между военнослужащими периодически возникали драки, а жалобы командованию не помогали.

    Он сообщил также, что командование ВСУ обещало военным после возврата Волчанска поход на Белгород.

    «Нам сказали, что отобьем Волчанск, дальше пойдем на Белгород. На мирные города, в ту сторону. Там нам дозволено будет грабить, насиловать, красть, заниматься беспределом, то, что мы больше всего умеем», – заявил Ромаев.

    Ранее министр юстиции страны Денис Малюська сообщил, что власти Украины рассчитывают, что благодаря подписанному ранее президентом Владимиром Зеленским закону о добровольной мобилизации заключенных в ряды ВСУ удастся привлечь около 15 тыс. человек.

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    25 июля 2024, 08:18 • Новости дня
    ВС России ударили по складам для хранения ракет большой дальности на Украине

    Подполье: ВС России ударили по складам для хранения ракет большой дальности в Киевской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные произвели удар по складам в Киевской области, где хранят ракеты большой дальности, а также, предварительно, снаряды с обедненным ураном, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, прилет был зафиксирован в бывший арсенал вооружений полка дальней авиации, он используется ВСУ для хранения ракет большой дальности и, вероятно, боеприпасов с обедненным ураном, передает РИА «Новости».

    Также российские военные ударили по аэродрому в Борисполе, дислокации ПВО и составу с военной техникой в Черкасской области и по Измаилу.

    Лебедев отметил, что накануне в Борисполе садился Ил-76, в этой связи удары могли быть связаны с доставленным им грузом.

    Кроме того, ночью были нанесены удары в Вышгородском районе Киевской области в районе месторасположения систем ПВО и РЭБ и складов с ракетами.

    Ранее сообщалось, что ВС России поразили железнодорожный состав с военной техникой на Украине.

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