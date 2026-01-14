Россия и Турция заняли 46 место в рейтинге паспортов Henley & Partners

Tекст: Дарья Григоренко

Согласно свежим данным, паспорта обеих стран позволяют их гражданам посещать без визы 113 государств мира, включая страны Европы, Латинской Америки, Африки и Океании, передает РИА «Новости».

Лидером рейтинга второй год подряд остается Сингапур, граждане которого могут без визы посещать 192 страны. На втором месте разместились Япония и Южная Корея с доступом к 188 направлениям. На третьем месте оказались сразу пять стран: Дания, Люксембург, Испания, Швеция и Швейцария, чьи паспорта дают право безвизового въезда в 186 государств.

Отмечается рекордный скачок в рейтинге паспорта ОАЭ, который за два десятилетия поднялся на 57 позиций и в 2026 году занял пятую строчку с безвизовым доступом в 184 страны. Эксперты Henley & Partners объясняют этот успех наращиванием дипломатических связей и стратегической визовой политикой ОАЭ.

Британия заняла седьмое место, разделив его с Австралией, Латвией и Лихтенштейном (182 страны), а Канада, Исландия и Литва оказались на восьмой позиции (181 страна). США вернулись в десятку, заняв десятое место с возможностью безвизового въезда в 179 государств. Замыкает список Афганистан: его граждане могут посещать всего 24 страны без визы.

Российский паспорт укрепил свои позиции – в прошлом году он занимал 50-ю строчку, а в 2025 и 2026 годах – уже 46-ю. Такой рост отражает тенденцию последних лет, когда Россия постепенно расширяет список стран с безвизовым режимом.

Ранее Саудовская Аравия выразила надежду на скорое подписание безвиза с Россией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия может установить безвизовый режим для туристов из Китая, Саудовской Аравии и Малайзии. Президент России Владимир Путин выразил благодарность странам, которые содействуют поиску решения украинского кризиса и не занимают однозначную позицию.