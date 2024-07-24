Путин рассказал о развитии новых регионов

Путин: В новых регионах построили 62 многоквартирных дома

Tекст: Алексей Дегтярев

«Федеральными заказчиками завершены работы на 11 тыс. 262 объектах, в том числе построено 62 многоквартирных дома, восстановлены 2 тыс. 140 многоквартирных домов, а также 321 объект образования, здравоохранения, культуры и спорта и так далее», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что было капитально отремонтировано свыше 3 тыс. километров автомобильных дорог и открыто более 500 банковских отделений и офисов.

Ранее Путин заявил, что условия жизни в Донбассе и Новороссии изменятся к лучшему, новые регионы в составе России будут развиваться и подниматься на ноги.



