Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.2 комментария
Путин рассказал о развитии новых регионов
Путин: В новых регионах построили 62 многоквартирных дома
В новых российских регионах построены десятки многоквартирных домов, отремонтированы тысячи километров дорог, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическому развитию новых субъектов РФ.
«Федеральными заказчиками завершены работы на 11 тыс. 262 объектах, в том числе построено 62 многоквартирных дома, восстановлены 2 тыс. 140 многоквартирных домов, а также 321 объект образования, здравоохранения, культуры и спорта и так далее», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что было капитально отремонтировано свыше 3 тыс. километров автомобильных дорог и открыто более 500 банковских отделений и офисов.
Ранее Путин заявил, что условия жизни в Донбассе и Новороссии изменятся к лучшему, новые регионы в составе России будут развиваться и подниматься на ноги.