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Посольство Британии в Москве выразило благодарность поклонникам Мэгги Смит
Посольство Британии в Москве поблагодарило поклонников за память о Мэгги Смит
Посольство Британии в Москве выразило благодарность всем, кто принес цветы и игрушки к импровизированному мемориалу в честь ушедшей британской актрисы Мэгги Смит.
Посольство Великобритании в Москве выразило благодарность всем, кто почтил память знаменитой британской актрисы Мэгги Смит. У мемориала, расположенного у здания посольства, поклонники оставили цветы и игрушки в знак уважения и любви к актрисе, сообщает ТАСС.
В посольстве подчеркнули, что Мэгги Смит останется в сердцах многих не только как профессор Макгонагалл из «Гарри Поттера», но и благодаря ролям в таких фильмах, как «Госфорд Парк» и «Аббатство Даунтон». В посольстве отметили: «Она была настоящей волшебницей, которая подарила нам магию через свои роли».
Сотрудники посольства выразили особую благодарность за «трогательный импровизированный мемориал», созданный в память об актрисе. Они подчеркнули важность этого жеста и его искренность. «Спасибо вам за ваше уважение и теплоту. Светлая память, Мэгги Смит», – говорится в заявлении британской дипмиссии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, британская актриса Мэгги Смит, получившая всемирную известность благодаря ролям в фильмах о Гарри Поттере и сериале «Аббатство Даунтон», умерла на 90-м году жизни в Лондоне.