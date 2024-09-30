  • Новость часаПутин открыл объекты в Донбассе и Новороссии
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    Отражена новая попытка вторжения ВСУ в Курской области
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия наблюдает эволюцию армянского достоинства

    Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский День воссоединения русских людей

    Многие из тех, кто внимательно учил в школе русскую историю, помнят важнейшую тему, завершавшую эпоху ига – «Воссоединение русских земель». Сейчас, спустя много сотен лет, после очередных потрясений, мы становимся вновь современниками воссоединения русских земель, возвращения России в Россию.

    4 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему футбольные фанаты ругают «Зенит»

    «Зенит» очень большой и заметный, как «Пари Сен-Жермен» во Франции и «Бавария» в Германии. А способ решения недовольства среди болельщиков один – России нужен новый чемпион, хотя бы на один сезон.

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    30 сентября 2024, 14:28 • Новости дня

    Посольство Британии в Москве выразило благодарность поклонникам Мэгги Смит

    Посольство Британии в Москве поблагодарило поклонников за память о Мэгги Смит

    Tекст: Ольга Иванова

    Посольство Британии в Москве выразило благодарность всем, кто принес цветы и игрушки к импровизированному мемориалу в честь ушедшей британской актрисы Мэгги Смит.

    Посольство Великобритании в Москве выразило благодарность всем, кто почтил память знаменитой британской актрисы Мэгги Смит. У мемориала, расположенного у здания посольства, поклонники оставили цветы и игрушки в знак уважения и любви к актрисе, сообщает ТАСС.

    В посольстве подчеркнули, что Мэгги Смит останется в сердцах многих не только как профессор Макгонагалл из «Гарри Поттера», но и благодаря ролям в таких фильмах, как «Госфорд Парк» и «Аббатство Даунтон». В посольстве отметили: «Она была настоящей волшебницей, которая подарила нам магию через свои роли».

    Сотрудники посольства выразили особую благодарность за «трогательный импровизированный мемориал», созданный в память об актрисе. Они подчеркнули важность этого жеста и его искренность. «Спасибо вам за ваше уважение и теплоту. Светлая память, Мэгги Смит», – говорится в заявлении британской дипмиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская актриса Мэгги Смит, получившая всемирную известность благодаря ролям в фильмах о Гарри Поттере и сериале «Аббатство Даунтон», умерла на 90-м году жизни в Лондоне.

    29 сентября 2024, 15:34 • Новости дня
    Стали известны результаты вскрытия тела Насруллы

    Медэксперты установили, что Насрулла скончался от тупой травмы после взрыва

    Стали известны результаты вскрытия тела Насруллы
    @ REUTERS/Khalil Hassan

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Медицинская экспертиза показала, что генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насрулла погиб из-за тупой травмы головы и туловища, полученной при взрыве, в результате которого рухнул дом на южной окраине Бейрута, сообщает издание Al Nahar.

    Как говорится в сообщении, эксперты в Бейруте подтвердили, что генсек шиитской организации «Хезболла» Хасан Насрулла скончался из-за тупой травмы, передает ТАСС. Результаты медицинской экспертизы показали, что его тело, извлеченное из-под завалов, не имеет следов ранений. Медэксперты зафиксировали тупую травму головы и туловища, что и послужило причиной гибели.

    Данное обстоятельство указывает на то, что Насрулла погиб не от внешнего воздействия, вызванного боевыми снарядами, а вследствие разрушительных последствий взрыва, вызванного бомбардировкой.

    Ранее ливанское движение «Хезболла» подтвердило смерть своего лидера Хасана Насруллы, который погиб в результате атаки на Бейрут, следует из официального заявления организации.

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    30 сентября 2024, 00:07 • Новости дня
    В Тульской области освободили ветерана СВО и еще девять человек из рабства у цыган

    В Тульской области освободили ветерана СВО и еще девять человек, которых держали в рабстве цыгане

    Tекст: Денис Тельманов

    В поселке Ровно Тульской области волонтеры движения «Альтернатива» вместе с полицией освободили десять человек, включая ветерана СВО, которых цыгане держали в рабстве, отбирая документы и заставляя работать в садах.

    Как передает АиФ, в поселке Ровно Тульской области был обнаружен лагерь, где цыгане удерживали десятерых человек в условиях рабства.

    У людей отбирали паспорта и заставляли их работать в садах, собирая яблоки. Один из освобожденных, ветеран СВО, связался с женой, которая и сообщила о происшествии волонтерам.

    По словам волонтера Артема Трофимова, в полицию регулярно поступают сигналы о подобных случаях в этой местности. Несмотря на заявления цыган, что работники находятся на месте добровольно, некоторые из удерживаемых подтвердили, что их похитили в Москве, предложив ложное предложение о заработке, после чего отвезли в Ровно.

    Цыганка, ответственная за «хозяйство», предъявила расписки, якобы подтверждающие согласие на работу. Однако освобожденные утверждают, что такие документы вынуждали писать, а любые попытки сбежать жестоко пресекали. Александр, ветеран, смог связаться с близкими благодаря спрятанному телефону, который не отобрали.

    Среди освобожденных также были рабочие из Перми, которым не удалось вернуться домой после прекращения работ. Волонтер Артем утверждает, что сигналы о рабстве в этом году поступают не только из Тульской области, но и из других регионов, где активно идет сбор урожая, и проблема требует более тщательного расследования.

    Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе задержали 42-летнюю местную жительницу, которая держала в рабстве шестерых мигрантов

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    29 сентября 2024, 12:58 • Видео
    Китай и Бразилия объединились против Зеленского

    Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

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    29 сентября 2024, 21:39 • Новости дня
    Грузия поддержала помощь России в отношениях с Абхазией и Южной Осетией

    Грузия положительно оценила заявление Лаврова о налаживании отношений с Абхазией и Южной Осетией

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Грузии выразили положительное отношение к предложению России содействовать улучшению отношений с Абхазией и Южной Осетией, что было подчеркнуто в заявлении генерального секретаря партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», мэра Тбилиси Кахи Каладзе.

    Каладзе заявил журналистам, что заявление главы МИД России Сергея Лаврова получило положительную оценку в Тбилиси. Власти приветствуют готовность Москвы участвовать в процессе примирения с Абхазией и Южной Осетией, передает ТАСС.

    Каладзе отметил, что инициативы Лаврова могут стать важным шагом к разрешению конфликтов с этими регионами. «То, что Россия приветствует и будет способствовать примирению [Грузии с Абхазией и Южной Осетией], конечно же, позитивно», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Абхазии предложил Грузии подписать соглашение о неприменении силы в качестве ответа на заявление премьер-министра Грузии об объединении Абхазии и Южной Осетии с Грузией.

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    29 сентября 2024, 23:14 • Новости дня
    Стало известно имя нового генсека «Хезболлы»

    Совет шуры «Хезболлы» избрал Хашема Сафиеддина новым генсеком партии

    Стало известно имя нового генсека «Хезболлы»
    @ Marwan Naamani/DPA/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Хашем Сафиеддин, ранее занимавший пост руководителя исполнительного комитета, был избран новым генеральным секретарем ливанской партии «Хезболла» после гибели Хасана Насруллы.

    Телеканал Al Arabiya сообщил, что Совет шуры, главный руководящий орган партии «Хезболла», выбрал новым генеральным секретарем Хашема Сафиеддина. Сафиеддин ранее возглавлял исполнительный комитет партии и курировал политические вопросы и внутренние дела.

    Хашем Сафиеддин является двоюродным братом погибшего лидера партии Хасана Насруллы, который был убит 27 сентября в результате израильского авиаудара в Бейруте. Сафиеддин считался вторым лицом в «Хезболле» и также входил в орган, ответственный за военные операции.

    Израиль начал операцию «Стрелы севера» против «Хезболлы» 23 сентября, нанося массированные авиаудары по военным объектам организации в Ливане. Операция направлена на создание безопасных условий в северных приграничных районах Израиля.

    В результате одного из ударов был убит Насрулла. Партия подтвердила его гибель и заявила о намерении продолжать противостоять Израилю.

    Официально об избрании Сафиеддина генеральным секретарем «Хезболлы» пока не сообщалось, однако такие сведения переданы через источники Al Arabiya.

    Ранее сообщалось, что в результате израильских авиаударов по южным пригородам Бейрута погибли члены центрального совета «Хезболлы» Набиль Каук и Али Караки

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    29 сентября 2024, 17:14 • Новости дня
    Ципис оценил перспективы «Хезболлы» после гибели Насруллы

    Израильский эксперт назвал условия для ответа Ирана и «Хезболлы» на убийство Насруллы

    Ципис оценил перспективы «Хезболлы» после гибели Насруллы
    @ Bilal Hussein/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Хасан Насрулла незаменимый лидер «Хезболлы». Его устранение поставит под вопрос само существование организации, а Иран сможет вступиться за своих прокси лишь при условии подключения к конфликту Турции, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее в Бейруте подтвердили гибель лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы в результате тупой травмы головы и туловища.

    «Ликвидация Хасана Насруллы станет для «Хезболлы» критическим ударом, который движение рискует не пережить. Вполне возможно, что организации осталось существовать несколько месяцев. Он был сильным лидером, который возглавлял объединение на протяжении 20 лет», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «То есть фактически вокруг него оформлялось именно то движение, за деятельностью которого мы наблюдали последние годы. Он обладал большим количеством связей и ценных контактов. Через него шли все финансовые и военные потоки поддержки «Хезболлы». Насрулла во многом успел стать иконой для собственных последователей», – рассказывает собеседник.

    «Такие люди в целом незаменимы. На его место может прийти лишь формальный глава организации, который не будет обладать соразмерным с ним влиянием и авторитетом. К тому же никто не может дать гарантий, что его преемник не будет спустя какое-то время также убит Израилем», – полагает он.

    «Вполне возможно, что Иран попытается заступиться за собственное прокси. Самостоятельно сегодняшняя «Хезболла» вряд ли способна дать отпор Тель-Авиву. Для Тегерана, в свою очередь, важно понять: а стоит ли вообще идти на повышение ставок в игре с еврейским государством ради осколков некогда мощного движения?» – рассуждает эксперт.

    «Тем не менее, если Иран все же решит вступить в эту игру, то можно ожидать масштабного удара по территории Израиля с использованием ракет и БПЛА. Если Турция также выразит готовность встать на защиту «Хезболлы», это также повысит шансы на ответ со стороны Тегерана. Риторика Анкары в последнее время становится все жестче и жестче», – заключил Ципис.

    Ранее в Бейруте подтвердили гибель лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы в результате тупой травмы головы и туловища. Его тело, извлеченное из-под завалов, не имело следов ранений. Таким образом, смерть наступила не в результате внешнего воздействия боевых снарядов, но от разрушительных последствий самой бомбардировки.

    Напомним, Насрулла погиб в ходе операции Израиля по устранению лидеров «Хезболлы». Как пишет The Wall Street Journal, нападение произошло в бункере, расположенном в 20 метрах под землей в южной части Бейрута. Атака была нанесена с помощью разведданных, которые и указали на собрание ключевых лиц объединения в пятницу.

    В результате бомбардировки погибли многие лидеры, была уничтожена часть электроники и арсенала ракет «Хезболлы». Напряженность среди представителей группировки нарастала из-за сдерживающих действий со стороны Ирана, который препятствовал более агрессивному ответу на действия Израиля, отмечает американское издание.

    Некоторые участники собрания планировали обсудить недовольство ограничениями, накладываемыми Ираном, что не позволяло «Хезболле» усилить ответные меры на израильские атаки. Группа лидеров находилась в бункере, скрываясь от израильских ударов, и обсуждала текущую обстановку и возможные дальнейшие действия.

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    29 сентября 2024, 18:14 • Новости дня
    Израильские истребители атаковали Ходейду в Йемене

    Израильские истребители нанесли удары по городу и порту Ходейда в Йемене

    Израильские истребители атаковали Ходейду в Йемене
    @ Ariel Schalit/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские ВВС нанесли серию ударов по городу Ходейда в Йемене, включая удары по портовым сооружениям, сообщил источник в администрации провинции Ходейда.

    Как передает РИА «Новости», израильские истребители совершили серию атак на город Ходейда, расположенный на западе Йемена.

    По информации источника в администрации провинции Ходейда, удары были направлены не только по городским районам, но и по стратегически важному порту.

    «Израильские истребители нанесли серию ударов по городу Ходейда, некоторые из них были направлены против порта», – заявил он.

    Ранее йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» взяли на себя ответственность за ракетную атаку на Тель-Авив. Военный представитель движения Яхья Сариа заявил, что удар по израильскому городу был нанесен с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты.

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    29 сентября 2024, 23:59 • Новости дня
    СК начал проверку калининградской школы из-за детей мигрантов

    СК начал проверку школы в Калининграде из-за мигрантов, не знающих русский язык

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет России начал проверку в связи с приемом в школу Калининграда детей мигрантов, не владеющих русским языком, что вызвало обеспокоенность среди родителей.

    Следственный комитет России инициировал проверку в одной из школ Калининграда, сообщает РИА «Новости».

    Причиной стало появление информации в соцсетях о приеме в учебное заведение детей мигрантов, которые не владеют русским языком. Это, по мнению родителей, нарушает права остальных учеников и мешает образовательному процессу.

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУСК России по Калининградской области Евгению Козырецкому провести проверку и доложить об установленных обстоятельствах.

    Ведомство подчеркивает, что руководство школы не приняло необходимых мер для исправления ситуации, несмотря на обеспокоенность родителей.

    По данным соцсетей, родители учеников выражают недовольство тем, что из-за большого количества детей мигрантов, не говорящих по-русски, страдает качество обучения.

    В связи с этим, центральный аппарат СК России ожидает доклад по результатам проверки и предполагает дальнейшие действия по решению проблемы.

    Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения 24-летнего мигранта на бригаду медиков в одном из районов Москвы.

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    30 сентября 2024, 09:21 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с Донбассом и Новороссией

    Путин поблагодарил россиян за восстановление Донбасса и Новороссии

    Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с Донбассом и Новороссией
    @ kremlin.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в видеопоздравлении выразил благодарность россиянам за активное участие в восстановлении освобожденных территорий Донбасса и Новороссии, отметив их патриотизм.

    Президент Путин поздравил граждан с этим событием, подчеркнув его судьбоносный характер. Он отметил, что путь к этому дню был долгим и непростым, особенно для жителей регионов, подвергавшихся обстрелам и блокаде, отмечается на сайте Кремля.

    Путин отметил, что жители Донбасса и Новороссии сопротивлялись вооруженному перевороту в Киеве и неонацистской диктатуре, которая стремилась оторвать их от исторической Родины. По его словам, Россия не оставила своих соотечественников, несмотря на давление со стороны западных элит, которые, по его мнению, превратили Украину в колонию и военный плацдарм. Президент подчеркнул, что дальнейшее развитие событий подтвердило необходимость специальной военной операции, имеющей освободительный характер.

    Президент обратился к жителям присоединившихся регионов, поблагодарив их за стойкость и решительность. «Спасибо вам за стойкость, решительность и твердость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру», – сказал Путин. Он отметил, что совместными усилиями они защищают будущее своих детей и внуков, а также память о предках.

    На освобожденных территориях ведется активная работа по восстановлению инфраструктуры, строительству жилых домов, больниц и школ. В этой работе участвуют все российские регионы, бизнес-сообщество, волонтеры и общественные организации. Президент выразил благодарность всем за сплоченность и патриотический настрой, заявив, что все цели будут достигнуты.

    30 сентября – день воссоединения Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Два года тому назад в этот день в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца Владимир Путин подписал указ о вхождении новых регионов в состав страны.

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    30 сентября 2024, 11:12 • Новости дня
    В Угледаре обнаружили километры подземных ходов противника

    Пушилин: В Угледаре ВСУ создали укрепрайоны с подземными переходами на километры

    В Угледаре обнаружены километры подземных переходов, организованных противником для укрепления позиций, что осложняет бои за город, находящийся на возвышенности.

    Бои за Угледар в Донецкой народной республике (ДНР) столкнулись с серьезными трудностями из-за географического положения города, сообщает ТАСС. Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что Угледар расположен на возвышенности, что делает его защиту более сложной. Кроме того, противник создал укрепрайоны с подземными переходами, длина которых достигает нескольких километров.

    По словам Пушилина, начиная с 2014 года противник активно выстраивал укрепления в городе. Эти укрепления включают пулеметные гнезда в многоэтажных зданиях, что увеличивает сложность боев за Угледар. Такие меры защиты создают дополнительные преграды для продвижения российских войск в этом районе.

    Несмотря на эти вызовы, российские вооруженные силы продолжают улучшать свои позиции в Угледаре. Пушилин подчеркнул, что ежедневно фиксируются улучшения позиций и серьезный охват города российскими войсками. Это свидетельствует о непрерывной работе и адаптации российских военных в условиях обороны противника.

    В конце прошлой недели сообщалось, что в Угледаре украинские войска оказались в окружении, так как контроль над единственной дорогой был перехвачен ДНР.

    Пушилин сообщал, что на угледарских улицах ведутся боевые действия за освобождение города от украинских боевиков.

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    29 сентября 2024, 19:56 • Новости дня
    Канцлер Австрии признал поражение партии на парламентских выборах

    Канцлер Австрии Нехаммер признал поражение своей партии на выборах в парламент

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Австрии Карл Нехаммер признал поражение своей Австрийской народной партии на парламентских выборах, где победила оппозиционная Австрийская партия свободы.

    Канцлер Австрии Карл Нехаммер официально признал поражение своей Австрийской народной партии на выборах в парламент, передает РИА «Новости».

    Обращаясь к сторонникам, Нехаммер отметил, что, хотя они и не смогли занять первое место, ни у кого из участников избирательной кампании не должно быть чувства вины. «К сожалению, нам не удалось занять первое место. Но никто из нас не должен себя упрекать», – сказал канцлер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Австрийская партия свободы активно выступала против антироссийских санкций и поддерживала отмену ограничительных мер. В результате на парламентских выборах в Австрии она получила 29,1% голосов, показывая лидерство по данным подсчетов. Более того, общественный телеканал ORF опубликовал прогноз, согласно которому партия сохраняет свои позиции на политической арене.

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    30 сентября 2024, 11:35 • Новости дня
    Ударом «Искандера» уничтожены вагоны с боеприпасами ВСУ в Николаевской области

    Российские войска уничтожили «Искандером» 12 вагонов ВСУ с боеприпасами в Николаевской области

    Ударом «Искандера» уничтожены вагоны с боеприпасами ВСУ в Николаевской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли ракетный удар по месту разгрузки эшелона в Казанке в Николаевской области, уничтожив 12 вагонов с боеприпасами, в том числе западного производства, сообщили в Министерстве обороны.

    Удар был направлен на место разгрузки эшелона, который находился в 45 км западнее Кривого Рога, в результате данной операции было уничтожено 12 вагонов, в которых находились боеприпасы, в том числе производства западных стран, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее сообщалось, что из-за ударов ВС России в Николаевской области движение поездов на перегоне Долинская – Николаев было приостановлено.

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    30 сентября 2024, 08:10 • Новости дня
    ВСУ сожгли улицы в курском селе Кульбаки

    Жительница рассказала, как ВСУ сожгли целые улицы в селе Кульбаки

    Tекст: Вера Басилая

    В курском селе Кульбаки дроны ВСУ сбрасывают зажигательную смесь на дома, что приводит к массовым пожарам, выжигаются целые улицы, рассказала местная жительница Елена Павленко.

    По ее словам, после этого дома улицами выгорают, так как в селе нет пожарных и некому тушить пожары. Павленко добавила, что прилеты дронов начались давно, но недавно огонь уничтожил сразу несколько домов подряд, передает РИА «Новости».

    Павленко и ее семья переехали в Курск седьмого августа, продав земельные паи в Кульбаках, чтобы купить квартиру в областном центре. Она отметила, что у нее было предчувствие, что что-то случится. В селе остался только ее дом, который две недели назад еще был цел, по словам знакомого.

    Женщина решила вернуться домой, добавив, что «даже если ничего не останется, стены и крыша – все восстановим». Она также упомянула, что не смогла забрать своего питомца – собаку, которую сначала кормила соседка, но и она вскоре покинула село.

    Представитель силовых структур рассказал, что боевики ВСУ в приграничных районах Курской области намеренно расстреливают гражданских, что является военным преступлением. Впоследствии против них завели дело после подрыва гражданской машины в Курской области.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, какие преступления совершили ВСУ в Курской области.

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    30 сентября 2024, 11:25 • Новости дня
    Зеленский решил скрыть детали «плана победы» от украинцев

    Ермак: План Зеленского о завершении конфликта станет известен украинцам в усеченном виде

    Зеленский решил скрыть детали «плана победы» от украинцев
    @ Presidential Office of Ukraine/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский представит свой план завершения конфликта гражданам страны после западных партнеров, но в усеченном виде, заявил глава его офиса Андрей Ермак.

    По словам Ермака, план содержит чувствительные и закрытые части, которые не будут доступны широкой общественности, но станут известны президенту США Джо Байдену и партнерам, передает ТАСС.

    Он добавил, что детали плана должны оставаться скрытыми, чтобы предотвратить их использование врагом. При этом Ермак подчеркнул важность недавнего визита Зеленского в США, назвав его «непростым» и «очень важным» как по содержанию, так и по времени.

    Ермак заявил, что президентская кампания в США очень напряженная, очень чувствительная, а команда Зеленского не хочет никаким образом «говорить что-то такое, что может быть использовано в первую очередь против Украины».

    Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Соединенные Штаты ожидали от президента Зеленского предложений о перемирии, а не победе, так как Запад не готов поддерживать Киев финансово вечно.

    Напомним, американские СМИ сообщали, что Байден критически оценил «план победы», представленный Зеленским во время его визита в Вашингтон.

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    30 сентября 2024, 10:15 • Новости дня
    Российская армия перерезала трассу Селидово – Курахово в ДНР

    Российские войска перерезали трассу Селидово – Курахово в ДНР и держат под контролем ж/д ветку

    Российская армия перерезала трассу Селидово – Курахово в Донецкой народной республике, тем самым фактически разрезав важный логистический узел Вооруженных сил Украины на данном участке фронта и ограничив возможности их снабжения.

    Российская армия перерезала ключевую трассу Селидово – Курахово в Донецкой народной республике, передает ТАСС. Это существенно ограничивает передвижение и снабжение украинских войск в регионе. Представитель силовых структур отметил, что данный участок дороги теперь недоступен для использования в логистических целях.

    Кроме того, российские силы держат под огневым контролем железнодорожную ветку вблизи поселка Цукурино. Это делает логистический узел Вооруженных сил Украины на этом участке фронта разрезанным, что создает дополнительные сложности для украинских войск. В силовых структурах подчеркнули, что грунтовые дороги, которые остаются у противника, также находятся под обстрелом.

    Таким образом, действия российской армии на данном участке фронта значительно ограничивают возможности ВСУ по передвижению и снабжению войск. Это усиливает позиции российских сил в районе Селидово – Курахово, создавая препятствия для украинских сил.

    Отметим, что российские военные развили успешное наступление у Калиновки и Григоровки, что оказалось неожиданным для украинской армии.

    Сообщалось, что город Селидово в ДНР оказался окружен российскими войсками с трех сторон, что значительно осложнило оборонительные позиции противника.

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    30 сентября 2024, 13:39 • Новости дня
    Российская армия отразила попытку вторжения ВСУ в Курской области

    ВС России сорвали попытку прорыва ВСУ в Курской области, уничтожив более 350 украинских военных

    Российская армия отразила попытку вторжения ВСУ в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Российские войска успешно отразили попытку вторжения украинских сил в Курской области, уничтожив более 350 военнослужащих ВСУ и значительное количество техники, включая бронетранспортеры и ракетные комплексы.

    Российские Вооруженные силы продолжают наносить удары по позициям украинских войск в Курской области, сообщает Минобороны. В ходе наступательных операций группировкой войск «Север» были нанесены поражения формированиям 21-й, 22-й, 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино и других.

    За последние сутки российские войска отразили две контратаки противника и сорвали попытки атак в направлениях Ольговки и Камышевки. Потери украинской стороны составили до 60 человек убитыми и ранеными, включая уничтожение боевых бронированных машин и автомобильной техники.

    При поддержке армейской авиации и огня артиллерии российские силы также отбили пять попыток прорыва ВСУ через границу в направлении населенного пункта Новый Путь. В результате этих операций потери ВСУ составили более 30 человек личного состава, а также несколько единиц бронетехники, включая американскую бронированную ремонтно-эвакуационную машину М-88.

    В дополнение к наземным операциям, российская оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения украинских резервов в Сумской области. В результате этих действий украинская сторона потеряла более 350 военнослужащих, восемь единиц бронетехники, включая зенитный комплекс «Тунгуска» и израильскую радиолокационную станцию «Рада», а также несколько артиллерийских орудий.

    Отметим, что российские войска ежедневно отражают попытки ВСУ прорваться через границу. Так, они отразили шесть попыток прорыва ВСУ через границу в районе населенного пункта Новый Путь, нанеся противнику значительные потери. До этого ВС России в течение суток успешно отразили пять попыток прорыва украинских войск через границу в Курской области, также нанеся серьезные потери врагу в живой силе и технике.

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