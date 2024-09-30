Глава Минстроя рассказал о задачах интеграции Донбасса и Новороссии

Глава Минстроя Файзуллин рассказал о задачах интеграции Донбасса и Новороссии

Tекст: Валерия Городецкая

«Минстрой является координатором всех выполняемых работ в новых регионах. Это не только восстановление разрушенных объектов, но и полностью вопросы социально-экономического развития и строительство новых объектов. Вся наша работа направлена на одно – значительное улучшение качества жизни людей, кто живет там», – сказал он в интервью, опубликованном на сайте Минстроя.

Файзуллин отметил, что с начала работ были обследованы и восстановлены социальные объекты, жилые дома и коммунальная инфраструктура, которые нуждались в незамедлительном ремонте. Специалисты регулярно проводят обследования населенных пунктов и актуализируют базу объектов. Главной целью программы, утвержденной по поручению президента России, является достижение среднероссийских показателей качества жизни в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях к 2030 году, подчеркнул министр.

Глава Минстроя также рассказал, что ведомство координирует исполнение программ комплексного развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства и строительства жилья в новых регионах. Он добавил, что в настоящее время ведомство находится на финальной стадии утверждения нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», который будет включать мероприятия для всех четырех новых субъектов, как и для других регионов страны. «Интеграция – длительный процесс, но Министерство активно работает, чтобы его завершить как можно скорее, сделать жизнь людей лучше и проще», – отметил министр.

В новых регионах России за два года построили и восстановили более 21 тыс. объектов, включая жилье и социальную инфраструктуру, сообщил Файзуллин. По его словам, ключевую роль в этих работах сыграли 29 госкомпаний, 82 субъекта и 402 подрядные организации. С начала проекта было построено и восстановлено более 21 тыс. объектов, включая 663 объекта инфраструктуры и 86 административных зданий.

Среди значимых проектов министр отметил открытие современного Перинатального центра в Донецке и многопрофильной больницы в Новопсковском районе ЛНР, а также реконструкцию Правительственного квартала в Геническе. Также успешно реализуется программа по созданию комфортной городской среды, в рамках которой обустроено 52 городских пространства и благоустроено 29 территорий. «На конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в 2024 году подано 24 заявки, 11 из них стали победителями», – добавил он.

Для комфорта граждан открываются многофункциональные центры. Кроме того, создана Свободная экономическая зона, которая является значимым инструментом для поддержки бизнеса, разработана и реализуется соответствующая госпрограмма.

Говоря о состоянии коммунальных сетей в новых регионах, Файзуллин подчеркнул, что модернизация коммунальной инфраструктуры является приоритетной задачей, и на сегодняшний день работы проведены на 11 тыс. объектах. В ДНР и ЛНР готовность коммунальных объектов к отопительному сезону составляет 95%, в Херсонской и Запорожской областях – чуть ниже. Также создано 161 аварийно-восстановительная бригада с участием 795 специалистов.

В сфере жилищного строительства запущена программа по увеличению объемов внебюджетного строительства, сообщил министр. Определены около 350 земельных участков, завершено строительство первых жилых домов. В настоящее время 20 застройщиков работают на 29 объектах в разных регионах, и уже введена льготная ипотека под 2%.

Файзуллин отметил наличие сильной научной и образовательной базы в регионах, которую активно возрождают. Эксперты из этих регионов вошли в финал Международного строительного чемпионата, а на базе подведомственных организаций созданы учебные центры для обучения специалистов и переподготовки кадров.

«Работа по подготовке кадров будет продолжаться, а сама система будет совершенствоваться, чтобы удовлетворять все возникающие кадровые потребности», – сказал министр.