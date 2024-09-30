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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия наблюдает эволюцию армянского достоинства

    Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.

    4 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский День воссоединения русских людей

    Многие из тех, кто внимательно учил в школе русскую историю, помнят важнейшую тему, завершавшую эпоху ига – «Воссоединение русских земель». Сейчас, спустя много сотен лет, после очередных потрясений, мы становимся вновь современниками воссоединения русских земель, возвращения России в Россию.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему футбольные фанаты ругают «Зенит»

    «Зенит» очень большой и заметный, как «Пари Сен-Жермен» во Франции и «Бавария» в Германии. А способ решения недовольства среди болельщиков один – России нужен новый чемпион, хотя бы на один сезон.

    6 комментариев
    30 сентября 2024, 12:13 • Новости дня

    Маск предсказал битвы «роев беспилотников»

    Илон Маск заявил о будущем битв роев беспилотников и их влиянии

    Tекст: Вера Басилая

    Американский предприниматель Илон Маск заявил о грядущих битвах роев беспилотников, которые поразят воображение.

    Маск отметил, что подобные битвы смогут поразить воображение людей своим масштабом и силой. Такое заявление он сделал в ответ на пост в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), где пользователь утверждал, что США способны производить около 20 тыс. беспилотников в год, тогда как Китай может производить такое количество дронов всего за один день, передает РИА «Новости».

    Ранее начальник штаба армии США генерал Рэнди Джордж заявил, что США пытаются увеличить объемы поставок собственных и европейских компонентов для дронов после запрета использования китайских деталей, но это всего лишь «горстка».

    28 сентября 2024, 21:43 • Новости дня
    Лавров отреагировал на призыв Стубба исключить Россию из СБ ООН

    Лавров назвал призывы Стубба исключить Россию из Совбеза ООН словами «горячего финского парня»

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления президента Финляндии Александера Стубба о необходимости лишить России права голоса в СБ ООН словами «горячего финского парня».

    По словам Лаврова, подобные заявления не являются удивительными, поскольку представители Финляндии, как отметил министр, обладают своим особым менталитетом.

    «Ну, горячие финские парни, они, так сказать, особый народ», – сказал Лавров в ответ на вопрос журналистов о позиции Стубба, передает ТАСС.

    Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что у Украины есть основания ставить вопрос об исключении России из Совета Безопасности ООН.

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    28 сентября 2024, 07:59 • Новости дня
    «Друзья мира» обратились с призывом к России и Украине

    Платформа «Друзья мира» призвала Россию и Украину уважать законные интересы друг друга

    «Друзья мира» обратились с призывом к России и Украине
    @ Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Платформа «Друзья мира» считает, что России и Украине следует уважать законные интересы и территориальную целостность друг друга, заявил глава МИД Китая Ван И в Нью-Йорке на совместном выступлении со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом.

    «Мы призываем Россию и Украину исходить из фундаментальных и долгосрочных интересов своих народов, уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность друг друга в соответствии с целями и принципами Устава ООН, учитывать разумные и законные интересы друг друга», – приводит слова Ван И ТАСС.

    Ван И подчеркнул необходимость предотвращения эскалации конфликта. Он призвал  четко выступать против применения оружия массового уничтожения и атак на гражданскую атомную инфраструктуру. Он заявил: «Крайне важно способствовать охлаждению ситуации, не допускать разрастания поля боя».

    Кроме того, министр отметил, что мировое сообщество все больше осознает недопустимость дальнейшей эскалации и необходимость предотвращения раскола и конфронтации. Ван И добавил, что «Бразилия, Китай, ЮАР, Египет, Индонезия, Турция и другие страны глобального Юга» запустили платформу «Друзья мира» для решения украинского кризиса.

    Платформа также выступает против произвольного введения односторонних санкций под предлогом причастности к украинскому кризису.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ван И в ходе встречи с Аморимом в Нью-Йорке сообщил, что Китай и Бразилия с другими странами Глобального Юга организовали платформу «Друзья мира» для урегулирования конфликта на Украине.

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    29 сентября 2024, 12:58 • Видео
    Китай и Бразилия объединились против Зеленского

    Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

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    28 сентября 2024, 21:10 • Новости дня
    Лавров заявил о хамстве Зеленского в адрес Китая и Бразилии

    Лавров назвал хамством оценки Зеленского мирных планов Китая и Бразилии

    Лавров заявил о хамстве Зеленского в адрес Китая и Бразилии
    @ Evgenia Novozhenina/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров жестко отреагировал на заявления украинского лидера Владимира Зеленского о мирных инициативах Китая и Бразилии, назвав их хамством.

    Лавров подчеркнул, что Зеленский позволил себе уничижительно высказаться о китайско-бразильской инициативе, указав, что она якобы не имеет смысла и может быть связана с желанием этих стран получить Нобелевскую премию мира.

    «Он, между прочим, и так по-хамски охарактеризовал китайско-бразильскую инициативу», – заявил Лавров, передает ТАСС.

    Министр добавил, что украинский лидер заявил, будто не существует разных версий Устава ООН для различных стран, включая БРИКС, «Большую семерку» или российско-иранские, китайско-бразильские версии.

    Комментируя инициативы Китая и Бразилии, Лавров отметил, что они исходят из лучших побуждений и стремятся к разрешению конфликта. Тем не менее, по его мнению, украинский президент не оценил эти усилия по достоинству, показав неуважение к международным дипломатическим инициативам.

    В августе Зеленский раскритиковал план мирного урегулирования Китая и Бразилии, назвав его деструктивным.

    Представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что КНР не перестанет продвигать мирные переговоры по украинскому урегулированию.

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    27 сентября 2024, 21:24 • Новости дня
    Рябков объяснил нежелание Москвы вести диалог с США по ДСНВ

    Рябков: Россия отказалась от диалога с США по ДСНВ из-за враждебной политики Вашингтона

    Рябков объяснил нежелание Москвы вести диалог с США по ДСНВ
    @ U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не готова к диалогу по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из-за враждебной политики США.

    Он подчеркнул, что США могут быть открыты к обсуждению, однако Россия не считает возможным начать диалог в текущих условиях. Рябков отметил, что изменения во враждебной политике Вашингтона являются необходимым условием для обсуждения вопросов стратегической стабильности, передает ТАСС.

    Ранее в Белом доме заявляли, что США активно используют все дипломатические возможности для призыва России к возобновлению переговоров по ДСНВ.

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    28 сентября 2024, 20:27 • Новости дня
    Лавров объяснил бессмысленность войны с ядерной державой

    Лавров заявил о бессмысленности войны с Россией, обладающей ядерным потенциалом

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки воевать до победы с ядерной державой, такой как Россия, бессмысленны, заявил глава МИД России Сергей Лавров на сессии Генассамблеи ООН.

    Лавров подчеркнул, что нынешние западные стратегии напоминают планы США и Великобритании по уничтожению СССР в 1945 году, когда разрабатывалась операция по уничтожению СССР под названием «Немыслимое». Эти планы, по его словам, тогда были секретными, а сегодня англосаксонские стратегии уже не скрывают своих намерений, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что стратеги Запада рассчитывают добиться победы над Россией через «нелигитимный неонацистский киевский режим», но уже готовят Европу к самоубийственной авантюре.

    «Не буду здесь говорить о бессмысленности и опасности самой идеи «воевать до победного» с ядерной державой, каковой является Россия», - подчеркнул Лавров.

    Тем не менее, министр отметил, что Россия не отказывается от диалога с Западом. Она предлагает создать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии, которая будет открыта для всех стран и организаций континента. Этот вопрос будет обсуждаться на международной конференции в Минске, открытие которой запланировано на 31 октября.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предложенные президентом России Владимиром Путиным изменения в российскую ядерную доктрину «безответственны и несвоевременны».

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Кремль воспринимает речи о подготовке к войне с Россией как официальную позицию Запада.

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию заявил, что Россия сохраняет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будут означать на практике изменения в ядерной доктрине.

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    29 сентября 2024, 11:44 • Новости дня
    Уралдронзавод создал боевой дрон «Бердыш»

    Уралдронзавод разработал тяжелый дрон «Бердыш» с огнеметом и гранатометом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уралдронзавод представил новый тяжелый боевой беспилотник «Бердыш», способный выполнять несколько функций, включая атаку с использованием огнемета и гранатомета, минирование, грузоперевозки и разведку, сообщил генеральный директор предприятия Владимир Ткачук.

    По его словам, дрон предназначен для поддержки штурмовых отрядов и обладает возможностью нанесения огневого поражения с использованием таких средств, как реактивный пехотный огнемет «Шмель» или гранатомет РПГ-30 «Крюк», передает ТАСС.

    «Бердыш» также может выполнять задачи по минированию территорий, сбрасывая противотанковые и противопехотные мины на противника. Кроме того, беспилотник способен транспортировать грузы весом до 20 кг на расстояние в 25 км, что делает его важным элементом в снабжении штурмовых отрядов.

    По словам Ткачука, дрон является модульной разработкой, что позволяет ему адаптироваться под различные боевые задачи, включая сброс мощных фугасов. Этот аппарат может быть использован для различных операций, обеспечивая как активное участие в бою, так и логистическую поддержку.

    Ранее представитель предприятия, комментируя внесение завода в санкционный список США заявил, что вклад Уралдронзавода, выпускающего применяемые в зоне СВО FPV-дроны «Упырь», в общую победу отмечают как в самой России, так и за рубежом.

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    27 сентября 2024, 19:32 • Новости дня
    Беспилотник «Альбатрос М5» поступил в Российскую армию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новейший беспилотный комплекс «Альбатрос М5» начал поступать на вооружение Российской армии для выполнения задач по разведке, корректировке и наведению.

    Этот аппарат самолетного типа имеет размах крыла более трех метров и может находиться в воздухе около четырех с половиной часов в зависимости от погодных условий и полезной нагрузки, передают «Известия» со ссылкой на разработчиков. Радиус его действия составляет около 60 км, а максимальная скорость достигает 110 км/ч.

    Беспилотник предназначен для различных задач, включая разведку, корректировку, наведение и подтверждение поражения цели. Представители компании отметили, что на «Альбатрос М5» возможна установка фото-, видео- и тепловизионной камер. При необходимости аппарат может быть оснащен газоанализаторами, мультиспектральными камерами и другими приборами, доступными на рынке.

    Запуск дрона осуществляется с помощью пневматической или обычной катапульты, а посадка – с использованием парашюта. По данным компании «Альбатрос», около 60% комплектующих для «Альбатрос М5» произведено в России. Программное обеспечение также полностью разработано отечественными специалистами. Беспилотник уже активно используется в приграничных зонах и на определенных направлениях в зоне специальной военной операции.

    Ранее президент России Владимир Путин пообещал обеспечить армию серийными образцами передовых средств поражения.

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    29 сентября 2024, 13:12 • Новости дня
    Рар: На Западе нашлись страны, готовые отдать Китаю лидерство в украинском урегулировании

    Политолог Рар: США и Британия не примут инициативы «Друзей мира» по Украине из-за Китая

    Рар: На Западе нашлись страны, готовые отдать Китаю лидерство в украинском урегулировании
    @ Philipp von Ditfurth/DPA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    На Западе могут найтись государства, готовые «отдать» КНР лидерство в поисках дипломатического решения для приостановки боевых действий на Украине. Тем не менее ни США, ни Британия не готовы видеть становление Пекина в столь успешной роли, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее глава МИД Сергей Лавров счел странным участие Швейцарии и Франции во встрече группы «Друзей мира».

    «С симпатиями к действиям Франции на Западе никто не отнесется. Однако, на мой взгляд, Париж всего лишь хочет понаблюдать за тем, что именно на встрече «Друзей мира» транслирует Пекин. Пока же позиция США и ЕС ясна: никакого признания новых границ между Россией и Украиной, а также дальнейшее наращивание поставок тяжелого оружия ВСУ», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако у Запада, откровенно говоря, поджимает время. Уже через месяц, после окончания выборов в США, ситуация может резко измениться. Важно понимать, что на текущий момент вопроса о проведении конференции по мирному урегулированию на Украине не стоит: стороны не собираются садиться за стол переговоров», – отмечает он.

    «Речь в большей степени идет о роли Китая и Глобального Юга. На Западе могут найтись государства, готовые «отдать» КНР лидерство в поисках дипломатического решения для приостановки боевых действий на Украине. Тем не менее ни США, ни Британия не готовы видеть становление Пекина в столь успешной роли», – заключил Рар.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров счел странным участие Швейцарии и Франции во встрече группы «Друзей мира». По его словам, государства крайне настойчиво добивались присутствия на мероприятии. Он отметил, что обе страны поддерживают Украину и «требуют победы» Киева. При этом Париж выступает в роли поставщика дальнобойных вооружений для ВСУ.

    Примечательно, что Берн рассчитывает сыграть роль «связующего звена» между Западом и Глобальным Югом в вопросе достижения мира. Об этом заявил глава отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо. Дипломат отметил, что страна готова поддерживать усилия для проведения саммита по урегулированию конфликта.

    Напомним, встреча платформы «Друзья мира», созданной для поиска выхода из украинского кризиса, прошла вчера в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Данный формат был создан усилиями Китая, Бразилии и других стран Глобального Юга. Министр иностранных дел КНР Ван И отмечал, что данная площадка носит открытый характер и стремится к организации инклюзивного диалога.

    Среди участников группы также оказались ЮАР, Египет, Индонезия и Турция. Европа была представлена тремя странами: помимо Швейцарии и Франции внимание к встрече уделила и Венгрия. На этом фоне Киев выступил с жесткой критикой Берна, назвав «любые инициативы» без четкой ссылки на Устав ООН «неприемлемыми». Подобные заявления в сторону предложений Бразилии и Китая Сергей Лавров назвал «хамством».

    По итогам первого мероприятия платформы стороны подчеркнули необходимость предотвращения эскалации текущего конфликта. Так, Ван И призвал сторонников выступить против применения оружия массового уничтожения и атак на гражданскую атомную инфраструктуру.

    «Крайне важно способствовать охлаждению ситуации, не допускать разрастания поля боя», – добавил он. Платформа также озвучила критику произвольного ввода односторонних санкций под предлогом причастности к украинскому кризису. Кроме того, «Друзья мира» выступили с готовностью организовать мирный саммит для урегулирования противоречий между Москвой и Киевом.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала, чем данный формат может быть интересен России и как именно на него отреагируют западные государства.

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    29 сентября 2024, 03:29 • Новости дня
    От Байдена потребовали рассекретить стратегию помощи Украине

    Республиканцы в Конгрессе США потребовали от администрации Байдена рассекретить стратегию помощи Украине

    От Байдена потребовали рассекретить стратегию помощи Украине
    @ Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Конгрессе США требуют от администрации Джо Байдена рассекретить стратегию помощи Украине, чтобы с ней могла ознакомиться общественность, пишет Wall Street Journal.

    Как пишет Wall Street Journal, администрация Байдена не сдержала обещание, данное Конгрессу. Весной Конгресс выделил средства на поддержку Киева с условием предоставления «в течение 45 дней стратегии помощи США» для Украины. Однако администрация Байдена лишь заявляла о поддержке Украины «столько, сколько потребуется», передает ТАСС.

    На этой неделе, спустя несколько месяцев после установленного срока, администрация наконец-то подала документ, который оказался полностью засекреченным, что возмутило законодателей. Как подчеркивает издание, такой шаг является «типичным для Байдена созданием проволочек».

    Республиканцы требуют рассекретить его, чтобы общественность могла с ним ознакомиться. Издание уверено, что администрация Байдена не выполнит это требование до президентских выборов, так как вице-президенту Камале Харрис, кандидату от демократов, придется объяснять свою позицию по конфликту на Украине.

    Напомним, некоторые СМИ не исключали, что Харрис, если станет президентом, якобы откажет Киеву в поддержке и выведет Америку из конфликта с Россией.

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    28 сентября 2024, 03:58 • Новости дня
    «Друзья мира» выразили готовность организовать саммит по Украине

    Созданная Китаем и Бразилией коалиция выразила готовность организовать мирную конференцию по Украине

    «Друзья мира» выразили готовность организовать саммит по Украине
    @ Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Инициативная группа «Друзья мира» готова организовать мирный саммит для урегулирования конфликта на Украине с участием России и Украины, сообщил советник президента Бразилии Селсу Аморим.

    Аморим в Нью-Йорке заявил, что «этот момент должен наступить, но он еще не наступил». Он выразил уверенность, что подходящее время «придет». «А когда оно придет, мы скажем: смотрите, вот способ вернуться к миру», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Metropoles

    Аморим подчеркнул, что в группу входят «друзья, из миролюбивых стран», причем «это не друзья России и не друзья Украины», а «друзья мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга решили создать платформу «Друзья мира» для разрешения украинского кризиса.

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    28 сентября 2024, 20:45 • Новости дня
    Лавров отреагировал на заявление Байдена об убийстве лидера «Хезболла»

    Лавров назвал слова Байдена об убийстве Насруллы отражением подходов США к конфликтам

    Сергей Лавров, комментируя заявление Джо Байдена о «справедливости» убийства лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы, подчеркнул, что это демонстрирует подходы США к ведению конфликтов и их руководству в таких ситуациях.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова президента США Джо Байдена о недавнем убийстве лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы, пишет ТАСС. Байден одобрил убийство Насруллы, что, по мнению главы российского МИД, отражает подходы США к конфликтам.

    Лавров подчеркнул, что произошедшее в Бейруте политическое убийство является еще одним примером такой политики. Он отметил, что США имеют «иное отношение к тому, как вести себя в конфликтах и чем руководствоваться». Лавров сделал это заявление после своей поездки на неделю высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Высказывание Лаврова намекает на то, что США, по мнению России, руководствуются своей собственной интерпретацией правил ведения международных конфликтов. В данном случае это касается поддержки действий, направленных на физическое устранение политических лидеров.

    Ранее Байден одобрил ликвидацию лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы в результате израильской атаки, подчеркнув, что это «справедливая мера за многолетний террор». В своб очередь Лавров выразил крайнюю тревогу по поводу убийства Насруллы, назвав это политическим убийством и отметив обострение арабо-израильского конфликта.

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    29 сентября 2024, 01:55 • Новости дня
    Лавров раскритиковал США за блокировку резолюций СБ ООН

    Лавров раскритиковал США за блокировку в Совбезе ООН резолюций по палестино-израильскому конфликту

    Лавров раскритиковал США за блокировку резолюций СБ ООН
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США блокируют резолюции Совбеза ООН по палестино-израильскому конфликту, что препятствует выполнению СБ его функций, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    По словам министра, США не выполнили VII главу Устава ООН, которая касается мер в случае агрессии и нарушений мира. Он подчеркнул, что «все резолюции Совета Безопасности должны выполняться», передает ТАСС.

    «Можно предложить санкции в отношении тех, кто не выполняет требования Совета Безопасности, но и это тоже будет заветировано», – приводит его слова РИА «Новости».

    Министр пояснил, что седьмая глава является «принудительной» для тех, кому адресовано требование соответствующего решения Совета Безопасности.

    Он выразил мнение, что страны, применяющие право вето, иногда наносят ущерб своей репутации. По словам Лаврова, «вода камень точит», хотя он признал сложность ситуации.

    Министр указал, что резолюции могут содержать требования о прекращении поставок вооружений в зону конфликта. «Ну, естественно, все понимают, что американцы будут это ветировать, как они ветировали всё, что было до этого», – сказал глава МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров выразил уверенность, что без поддержки Израиля со стороны США конфликт в регионе можно было бы урегулировать быстро и эффективно.

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    28 сентября 2024, 21:43 • Новости дня
    Харрис вслед за Байденом поддержала убийство Насруллы

    Вице-президент США Харрис вслед за Байденом поддержала убийство лидера «Хезболла» Насруллы Израилем

    Вице-президент США Камала Харрис, как и президент Джо Байден, поддержала израильские силы в убийстве лидера «Хезболла» Хасана Насруллы, назвав его террористом.

    Вице-президент США Камала Харрис поддержала действия израильских сил, которые привели к гибели лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насруллы, передает ТАСС. Харрис, как и президент США Джо Байден, считает Насруллу террористом, на руках которого кровь американцев. Она заявила, что на протяжении десятилетий его руководство «Хезболла» дестабилизировало Ближний Восток, что привело к гибели множества людей в различных странах региона.

    Харрис подчеркнула свою приверженность безопасности Израиля и заявила, что поддерживает право этой страны на защиту от Ирана и поддерживаемых им группировок, включая «Хезболла», ХАМАС и хуситов. Вице-президент отметила, что, несмотря на поддержку Израиля, она и президент Байден не стремятся к эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Они предпочитают дипломатическое урегулирование на границе Израиля и Ливана для обеспечения стабильности в регионе.

    Убийство Насруллы было подтверждено Армией обороны Израиля, которая провела атаку в Бейруте, получившую кодовое название «Новый порядок». Шиитское движение «Хезболла» подтвердило гибель своего лидера после атаки.

    В субботу президент США Джо Байден одобрил ликвидацию лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы, назвав это «справедливой мерой за многолетний террор». В ответ на это Сергей Лавров подчеркнул, что данное заявление демонстрирует подходы США к ведению конфликтов и их руководству в подобных ситуациях.

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    28 сентября 2024, 09:10 • Новости дня
    Следствие установило ущерб от некачественных сухпайков

    Следствие установило ущерб от некачественных сухпайков для нужд обороны России

    Tекст: Александра Юдина

    Следствие устанавливает точный ущерб по делу о поставках некачественных сухпайков для нужд Минобороны России, и суд продлил срок содержания под стражей обвиняемых, следует из судебных документов.

    По мнению суда, дело требует проведения значительного комплекса следственно-оперативных мероприятий и длительных экспертиз, которые позволят установить точный размер ущерба, передает РИА «Новости».

    «Суд считает необходимым... продлить срок содержания под стражей обвиняемых», - указано в документах.

    Ранее стало известно, что одна из обвиняемых по делу о некачественных сухпайках Эльвира Смирнова признала вину и заключила досудебное соглашение, однако суд отказал в домашнем аресте, продлив срок содержания под стражей до 18 декабря.

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    29 сентября 2024, 22:57 • Новости дня
    Пентагон приблизился к производству до 50 тыс. снарядов в месяц

    Производство снарядов калибра 155 мм в США приблизилось к 50 тыс. в месяц

    Tекст: Денис Тельманов

    США продолжают наращивать производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм, достигнув отметки 40 тыс. единиц в августе и планируя увеличить это число до 50 тыс. в месяц, с целью удвоить объемы в течение года.

    Как сообщает ТАСС, начальник штаба Сухопутных войск США генерал Рэнди Джордж в интервью The Economist сообщил, что США приближаются к производству 50 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм в месяц.

    По его словам, в августе американские заводы произвели 40 тыс. таких снарядов, что на треть больше февральских показателей. Джордж выразил уверенность, что через год США смогут достигать ежемесячного производства 100 тыс. снарядов этого калибра.

    Генерал Джордж также рассказал о достижениях в наборе новобранцев в Сухопутные войска США. В прошлом месяце армия не только выполнила, но и значительно превысила план по набору, привлекая дополнительно 10 тыс. человек.

    Он подчеркнул, что американская армия должна адаптироваться к технологическим изменениям, что является важным фактором в современной военной стратегии.

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