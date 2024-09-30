В ДТП на трассе Волгоград – Сальск погибли четыре человека

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, смертельное ДТП произошло на 43-м километре автодороги Волгоград – Сальск с участием двух автомобилей: ВАЗ-2106 и ВАЗ-2114, передает ТАСС. Там добавили, что из-за полученных травм на месте погибли четыре человека.

Один человек, выживший в аварии, был оперативно госпитализирован. В ведомстве добавили, что следствие выясняет причины столкновения и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Пресс-служба сообщила также о другом ДТП в Волгограде. На перекрестке улиц Гроссмана и Ополченской рано утром столкнулись грузовик MAN и рейсовый автобус №68, передает РИА «Новости».. В результате трое пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Волгоградской области произошло столкновение автобуса, следовавшего из Астрахани в Москву, с грузовиком, в результате которого один человек погиб и 16 пострадали. Ранее в Волгограде столкнулись несколько автомобилей, в аварии получили травмы шесть человек. Также сообщалось, что в Волгоградской области произошло столкновение грузового и легкового автомобилей, в результате которого погибли четыре человека.