В ДТП с грузовиком и автобусом под Волгоградом погиб человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

По данным ведомства, в 4.16 в среду автобус, который ехал из Астрахани в Москву, столкнулся с грузовиком «Ивеко» на трассе в Волгоградской области, ы результате ДТП водитель автобуса скончался, 16 человек пострадали, передает РИА «Новости».

Ранее в Бурятии в ДТП с микроавтобусом пострадали пять человек.