Украинские чиновники во время Минского процесса поднаторели в том, чтобы находить причины затягивать выполнение договоренностей и в конце концов нивелировать их с благословения западных хозяев. Возможный новый референдум – это подготовка для подобной игры.2 комментария
В ДТП с грузовиком и автобусом под Волгоградом погиб человек
Автобус, ехавший из Астрахани в Москву, столкнулся с грузовиком на трассе в Волгоградской области, один человек погиб, 16 пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, в 4.16 в среду автобус, который ехал из Астрахани в Москву, столкнулся с грузовиком «Ивеко» на трассе в Волгоградской области, ы результате ДТП водитель автобуса скончался, 16 человек пострадали, передает РИА «Новости».
Ранее в Бурятии в ДТП с микроавтобусом пострадали пять человек.