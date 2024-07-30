В Бурятии в ДТП с микроавтобусом пострадали пять человек

Tекст: Александра Юдина

Известно, что легковой автомобиль, поворачивая налево, не уступил дорогу микроавтобусу, следовавшему по маршруту №132, передает РИА «Новости».

В результате ДТП медицинскую помощь получили водитель легкового автомобиля и четверо пассажиров микроавтобуса: две женщины и двое детей.

Все пострадавшие были доставлены в ближайшее медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Двумя днями ранее в ДТП грузовика с автобусом под Воронежем пострадали девять человек.