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В Бурятии в ДТП с микроавтобусом пострадали пять человек
В результате столкновения легкового автомобиля Toyota Vitz и рейсового микроавтобуса Renault в поселке Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии пострадали пять человек, среди которых двое детей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по республике.
Известно, что легковой автомобиль, поворачивая налево, не уступил дорогу микроавтобусу, следовавшему по маршруту №132, передает РИА «Новости».
В результате ДТП медицинскую помощь получили водитель легкового автомобиля и четверо пассажиров микроавтобуса: две женщины и двое детей.
Все пострадавшие были доставлены в ближайшее медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
Двумя днями ранее в ДТП грузовика с автобусом под Воронежем пострадали девять человек.