Депутат Архангельска погиб при крушении вертолета Robinson

Ципис оценил перспективы «Хезболлы» после гибели Насруллы

Израильский эксперт назвал условия для ответа Ирана и «Хезболлы» на убийство Насруллы

Tекст: Евгений Поздняков

«Ликвидация Хасана Насруллы станет для «Хезболлы» критическим ударом, который движение рискует не пережить. Вполне возможно, что организации осталось существовать несколько месяцев. Он был сильным лидером, который возглавлял объединение на протяжении 20 лет», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

«То есть фактически вокруг него оформлялось именно то движение, за деятельностью которого мы наблюдали последние годы. Он обладал большим количеством связей и ценных контактов. Через него шли все финансовые и военные потоки поддержки «Хезболлы». Насрулла во многом успел стать иконой для собственных последователей», – рассказывает собеседник.

«Такие люди в целом незаменимы. На его место может прийти лишь формальный глава организации, который не будет обладать соразмерным с ним влиянием и авторитетом. К тому же никто не может дать гарантий, что его преемник не будет спустя какое-то время также убит Израилем», – полагает он.

«Вполне возможно, что Иран попытается заступиться за собственное прокси. Самостоятельно сегодняшняя «Хезболла» вряд ли способна дать отпор Тель-Авиву. Для Тегерана, в свою очередь, важно понять: а стоит ли вообще идти на повышение ставок в игре с еврейским государством ради осколков некогда мощного движения?» – рассуждает эксперт.

«Тем не менее, если Иран все же решит вступить в эту игру, то можно ожидать масштабного удара по территории Израиля с использованием ракет и БПЛА. Если Турция также выразит готовность встать на защиту «Хезболлы», это также повысит шансы на ответ со стороны Тегерана. Риторика Анкары в последнее время становится все жестче и жестче», – заключил Ципис.

Ранее в Бейруте подтвердили гибель лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы в результате тупой травмы головы и туловища. Его тело, извлеченное из-под завалов, не имело следов ранений. Таким образом, смерть наступила не в результате внешнего воздействия боевых снарядов, но от разрушительных последствий самой бомбардировки.

Напомним, Насрулла погиб в ходе операции Израиля по устранению лидеров «Хезболлы». Как пишет The Wall Street Journal, нападение произошло в бункере, расположенном в 20 метрах под землей в южной части Бейрута. Атака была нанесена с помощью разведданных, которые и указали на собрание ключевых лиц объединения в пятницу.

В результате бомбардировки погибли многие лидеры, была уничтожена часть электроники и арсенала ракет «Хезболлы». Напряженность среди представителей группировки нарастала из-за сдерживающих действий со стороны Ирана, который препятствовал более агрессивному ответу на действия Израиля, отмечает американское издание.

Некоторые участники собрания планировали обсудить недовольство ограничениями, накладываемыми Ираном, что не позволяло «Хезболле» усилить ответные меры на израильские атаки. Группа лидеров находилась в бункере, скрываясь от израильских ударов, и обсуждала текущую обстановку и возможные дальнейшие действия.