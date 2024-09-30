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Депутат Архангельска погиб при крушении вертолета Robinson
В Архангельской области при крушении вертолета погиб депутат Сергей Сметанин
Власти Архангельска подтвердили гибель депутата Сергея Сметанина, который разбился на вертолете Robinson, вылетев из деревни Бычье 25 сентября в Приморский район.
В Архангельской гордуме подтвердили гибель депутата Сергея Сметанина в результате падения вертолета Robinson, сообщает ТАСС.
Трагедия произошла 25 сентября в Мезенском районе Архангельской области. Депутаты выразили соболезнования родным и близким погибшего. Прощание с Сергеем Сметаниным состоится 2 октября в 11.00 по московскому времени в конференц-зале Первой городской клинической больницы им. Е.Е. Волосевич.
По имеющейся информации, вертолет вылетел из деревни Бычье в деревню Карандашевскую. Полет не был согласован, план полета не подавался, что вызвало вопрос о нарушении авиационных правил. Вертолет обнаружили 27 сентября в труднодоступной местности в четырех километрах западнее деревни Бычье.
По факту крушения возбуждено уголовное дело. Следственные органы продолжают выяснять причины и обстоятельства инцидента. Трагедия вызвала шок в местном сообществе и привлекла внимание к вопросам безопасности полетов в регионе.
Напомним, в Архангельской области частный вертолет Robinson 44 исчез с экранов радаров. Впоследствии обнаружили пропавший вертолет, на борту которого, как сообщалось, мог находиться депутат городской думы Архангельска Сергей Сметанин.