Для великих держав не существует вариантов не замечать проблему или ждать, когда она сама собой рассосется. Тем более если речь идет о соседних странах. Перефразируя бородатую шутку – если мы не выстроим отношения с ближним зарубежьем, то это сделают солдаты НАТО. Уже проверено.2 комментария
Пропавший в Архангельской области вертолет Robinson обнаружен
В Архангельской области найден пропавший вертолет Robinson
В Архангельской области обнаружили пропавший вертолет Robinson, на борту которого мог находиться депутат городской думы Архангельска Сергей Сметанин, детали инцидента пока неизвестны.
В Архангельской области найден пропавший ранее вертолет Robinson, сообщает ТАСС. В оперативных службах подтвердили факт обнаружения, однако подробности происшествия пока не разглашаются. Известно, что к поисковым работам был подключен вертолет Ми-8 со спасателями на борту.
После инцидента с вертолетом пропала связь с депутатом городской думы Сергеем Сметаниным. В пресс-службе городского парламента подтвердили, что не могут связаться с ним. В региональных СМИ появлялась информация о том, что депутат мог находиться на борту пропавшего воздушного судна.
Ранее сообщалось, что вертолет Robinson вылетел из села Бычье Мезенского района в деревню Карандашевскую Приморского района Архангельской области. На борту находился пассажир. В связи с происшествием следователи проверяют данные о потере связи с пилотом, проводится доследственная проверка по статье, касающейся нарушения правил безопасности воздушного транспорта.
Напомним, в Архангельской области в четверг во второй половине дня исчез с экранов радаров частный вертолет Robinson 44.
Ранее в Амурской области ранее произошла катастрофа вертолета Robinson R66, в результате которой погибли пилот и два пассажира.