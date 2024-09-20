Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но, оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей, они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.3 комментария
Будапешт из-за разлива Дуная уходит под воду
В Будапеште из-за подъема уровня воды в Дунае затопило набережные в центре города, в том числе территорию перед зданием венгерского парламента. Правительственные учреждения эвакуированы на местный стадион (фото: IMAGO/HANZA MEDIA/Reuters)
Вода почти полностью покрыла указатели на пристани прогулочных катеров в центре города. Фонарные столбы и светофоры на набережной ушли под воду (фото: Anadolu/Reuters)
Власти готовятся к пику наводнения, который ожидается в субботу. Закрыты нижние набережные, поезда метро не останавливаются на станции, вестибюль которой находится напротив здания парламента с противоположной стороны реки. Запрещен проход и проезд на остров Маргит (фото: Андрей Карташов/ТАСС)
В других городах также частично перекрыты дороги и приостановлена навигация. Энергетическая компания MVM Group предупредила о возможных перебоях с газо- и электроснабжением. Главное управление водного хозяйства заверило, что плотины выдержат нагрузку (фото: Андрей Карташов/ТАСС)
Как заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, если прогнозы оправдаются и в ближайшие дни не будет сильных осадков, то уже в следующий четверг «можно будет повесить резиновые сапоги на гвоздь» (фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press)
Орбан из-за наводнения отменил все международные дела, в том числе речь в Европарламенте, где должен был представлять программу венгерского председательства в ЕС (фото: Андрей Карташов/ТАСС)
Наводнения в странах Европы начались из-за проливных дождей, которые продолжаются на протяжении нескольких дней. Шторм «Борис» вызвал паводки в Чехии, Австрии, Италии, Польше, Румынии. Число жертв достигло 22 человек (фото: ZOLTAN MATHE/EPA/ТАСС)
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возможности выделить пострадавшим от наводнений странам ЕС до 10 млрд евро помощи на восстановление (фото: ZOLTAN MATHE/EPA/ТАСС)