Наводнения в странах Европы начались из-за проливных дождей, которые продолжаются на протяжении нескольких дней. Шторм «Борис» вызвал паводки в Чехии, Австрии, Италии, Польше, Румынии. Число жертв достигло 22 человек (фото: ZOLTAN MATHE/EPA/ТАСС)

Орбан из-за наводнения отменил все международные дела, в том числе речь в Европарламенте, где должен был представлять программу венгерского председательства в ЕС (фото: Андрей Карташов/ТАСС)

Как заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, если прогнозы оправдаются и в ближайшие дни не будет сильных осадков, то уже в следующий четверг «можно будет повесить резиновые сапоги на гвоздь» (фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press)

В других городах также частично перекрыты дороги и приостановлена навигация. Энергетическая компания MVM Group предупредила о возможных перебоях с газо- и электроснабжением. Главное управление водного хозяйства заверило, что плотины выдержат нагрузку (фото: Андрей Карташов/ТАСС)

Власти готовятся к пику наводнения, который ожидается в субботу. Закрыты нижние набережные, поезда метро не останавливаются на станции, вестибюль которой находится напротив здания парламента с противоположной стороны реки. Запрещен проход и проезд на остров Маргит (фото: Андрей Карташов/ТАСС)

Вода почти полностью покрыла указатели на пристани прогулочных катеров в центре города. Фонарные столбы и светофоры на набережной ушли под воду (фото: Anadolu/Reuters)

В Будапеште из-за подъема уровня воды в Дунае затопило набережные в центре города, в том числе территорию перед зданием венгерского парламента. Правительственные учреждения эвакуированы на местный стадион (фото: IMAGO/HANZA MEDIA/Reuters)

Последние заявления армянского премьер-министра ставят перед нами простой и важный вопрос: что России делать с Арменией? А может быть, вопрос еще проще: стоит ли вообще с ней что-то делать или пусть армяне разбираются с собой сами?

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