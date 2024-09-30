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    Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский День воссоединения русских людей

    Многие из тех, кто внимательно учил в школе русскую историю, помнят важнейшую тему, завершавшую эпоху ига – «Воссоединение русских земель». Сейчас, спустя много сотен лет, после очередных потрясений, мы становимся вновь современниками воссоединения русских земель, возвращения России в Россию.

    4 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему футбольные фанаты ругают «Зенит»

    «Зенит» очень большой и заметный, как «Пари Сен-Жермен» во Франции и «Бавария» в Германии. А способ решения недовольства среди болельщиков один – России нужен новый чемпион, хотя бы на один сезон.

    6 комментариев
    30 сентября 2024, 13:31 • Новости дня

    Кремль оценил риски большой войны на Ближнем Востоке

    Песков заявил о высоких рисках большой войны на Ближнем Востоке после убийства Насруллы

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о высоких рисках начала войны на Ближнем Востоке после убийства лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы, предупредив о возможной гуманитарной катастрофе.

    Песков заявил, что безразборные бомбардировки жилых районов в Ливане могут привести к значительным человеческим потерям, передает ТАСС.

    Он отметил, что такие действия неминуемо вызовут гуманитарную катастрофу, подобную той, которую уже наблюдают в секторе Газа. По его словам, подобные события в Ливане могут стать катализатором масштабного конфликта в регионе.

    Ранее российский посол в Израиле Анатолий Викторов призвал Израиль незамедлительно прекратить боевые действия в Ливане и обратиться к политико-дипломатическим методам, предупреждая о возможных тяжелых последствиях для всего региона.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил об угрозе «большой войны» в случае вовлечения Ирана в ближневосточный кризис.

    29 сентября 2024, 15:34 • Новости дня
    Стали известны результаты вскрытия тела Насруллы

    Медэксперты установили, что Насрулла скончался от тупой травмы после взрыва

    Стали известны результаты вскрытия тела Насруллы
    @ REUTERS/Khalil Hassan

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Медицинская экспертиза показала, что генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насрулла погиб из-за тупой травмы головы и туловища, полученной при взрыве, в результате которого рухнул дом на южной окраине Бейрута, сообщает издание Al Nahar.

    Как говорится в сообщении, эксперты в Бейруте подтвердили, что генсек шиитской организации «Хезболла» Хасан Насрулла скончался из-за тупой травмы, передает ТАСС. Результаты медицинской экспертизы показали, что его тело, извлеченное из-под завалов, не имеет следов ранений. Медэксперты зафиксировали тупую травму головы и туловища, что и послужило причиной гибели.

    Данное обстоятельство указывает на то, что Насрулла погиб не от внешнего воздействия, вызванного боевыми снарядами, а вследствие разрушительных последствий взрыва, вызванного бомбардировкой.

    Ранее ливанское движение «Хезболла» подтвердило смерть своего лидера Хасана Насруллы, который погиб в результате атаки на Бейрут, следует из официального заявления организации.

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    29 сентября 2024, 23:14 • Новости дня
    Стало известно имя нового генсека «Хезболлы»

    Совет шуры «Хезболлы» избрал Хашема Сафиеддина новым генсеком партии

    Стало известно имя нового генсека «Хезболлы»
    @ Marwan Naamani/DPA/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Хашем Сафиеддин, ранее занимавший пост руководителя исполнительного комитета, был избран новым генеральным секретарем ливанской партии «Хезболла» после гибели Хасана Насруллы.

    Телеканал Al Arabiya сообщил, что Совет шуры, главный руководящий орган партии «Хезболла», выбрал новым генеральным секретарем Хашема Сафиеддина. Сафиеддин ранее возглавлял исполнительный комитет партии и курировал политические вопросы и внутренние дела.

    Хашем Сафиеддин является двоюродным братом погибшего лидера партии Хасана Насруллы, который был убит 27 сентября в результате израильского авиаудара в Бейруте. Сафиеддин считался вторым лицом в «Хезболле» и также входил в орган, ответственный за военные операции.

    Израиль начал операцию «Стрелы севера» против «Хезболлы» 23 сентября, нанося массированные авиаудары по военным объектам организации в Ливане. Операция направлена на создание безопасных условий в северных приграничных районах Израиля.

    В результате одного из ударов был убит Насрулла. Партия подтвердила его гибель и заявила о намерении продолжать противостоять Израилю.

    Официально об избрании Сафиеддина генеральным секретарем «Хезболлы» пока не сообщалось, однако такие сведения переданы через источники Al Arabiya.

    Ранее сообщалось, что в результате израильских авиаударов по южным пригородам Бейрута погибли члены центрального совета «Хезболлы» Набиль Каук и Али Караки

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    29 сентября 2024, 12:58 • Видео
    Китай и Бразилия объединились против Зеленского

    Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

    Коментарии (0)
    29 сентября 2024, 17:14 • Новости дня
    Ципис оценил перспективы «Хезболлы» после гибели Насруллы

    Израильский эксперт назвал условия для ответа Ирана и «Хезболлы» на убийство Насруллы

    Ципис оценил перспективы «Хезболлы» после гибели Насруллы
    @ Bilal Hussein/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Хасан Насрулла незаменимый лидер «Хезболлы». Его устранение поставит под вопрос само существование организации, а Иран сможет вступиться за своих прокси лишь при условии подключения к конфликту Турции, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее в Бейруте подтвердили гибель лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы в результате тупой травмы головы и туловища.

    «Ликвидация Хасана Насруллы станет для «Хезболлы» критическим ударом, который движение рискует не пережить. Вполне возможно, что организации осталось существовать несколько месяцев. Он был сильным лидером, который возглавлял объединение на протяжении 20 лет», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «То есть фактически вокруг него оформлялось именно то движение, за деятельностью которого мы наблюдали последние годы. Он обладал большим количеством связей и ценных контактов. Через него шли все финансовые и военные потоки поддержки «Хезболлы». Насрулла во многом успел стать иконой для собственных последователей», – рассказывает собеседник.

    «Такие люди в целом незаменимы. На его место может прийти лишь формальный глава организации, который не будет обладать соразмерным с ним влиянием и авторитетом. К тому же никто не может дать гарантий, что его преемник не будет спустя какое-то время также убит Израилем», – полагает он.

    «Вполне возможно, что Иран попытается заступиться за собственное прокси. Самостоятельно сегодняшняя «Хезболла» вряд ли способна дать отпор Тель-Авиву. Для Тегерана, в свою очередь, важно понять: а стоит ли вообще идти на повышение ставок в игре с еврейским государством ради осколков некогда мощного движения?» – рассуждает эксперт.

    «Тем не менее, если Иран все же решит вступить в эту игру, то можно ожидать масштабного удара по территории Израиля с использованием ракет и БПЛА. Если Турция также выразит готовность встать на защиту «Хезболлы», это также повысит шансы на ответ со стороны Тегерана. Риторика Анкары в последнее время становится все жестче и жестче», – заключил Ципис.

    Ранее в Бейруте подтвердили гибель лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы в результате тупой травмы головы и туловища. Его тело, извлеченное из-под завалов, не имело следов ранений. Таким образом, смерть наступила не в результате внешнего воздействия боевых снарядов, но от разрушительных последствий самой бомбардировки.

    Напомним, Насрулла погиб в ходе операции Израиля по устранению лидеров «Хезболлы». Как пишет The Wall Street Journal, нападение произошло в бункере, расположенном в 20 метрах под землей в южной части Бейрута. Атака была нанесена с помощью разведданных, которые и указали на собрание ключевых лиц объединения в пятницу.

    В результате бомбардировки погибли многие лидеры, была уничтожена часть электроники и арсенала ракет «Хезболлы». Напряженность среди представителей группировки нарастала из-за сдерживающих действий со стороны Ирана, который препятствовал более агрессивному ответу на действия Израиля, отмечает американское издание.

    Некоторые участники собрания планировали обсудить недовольство ограничениями, накладываемыми Ираном, что не позволяло «Хезболле» усилить ответные меры на израильские атаки. Группа лидеров находилась в бункере, скрываясь от израильских ударов, и обсуждала текущую обстановку и возможные дальнейшие действия.

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    29 сентября 2024, 18:14 • Новости дня
    Израильские истребители атаковали Ходейду в Йемене

    Израильские истребители нанесли удары по городу и порту Ходейда в Йемене

    Израильские истребители атаковали Ходейду в Йемене
    @ Ariel Schalit/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские ВВС нанесли серию ударов по городу Ходейда в Йемене, включая удары по портовым сооружениям, сообщил источник в администрации провинции Ходейда.

    Как передает РИА «Новости», израильские истребители совершили серию атак на город Ходейда, расположенный на западе Йемена.

    По информации источника в администрации провинции Ходейда, удары были направлены не только по городским районам, но и по стратегически важному порту.

    «Израильские истребители нанесли серию ударов по городу Ходейда, некоторые из них были направлены против порта», – заявил он.

    Ранее йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» взяли на себя ответственность за ракетную атаку на Тель-Авив. Военный представитель движения Яхья Сариа заявил, что удар по израильскому городу был нанесен с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты.

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    29 сентября 2024, 20:46 • Новости дня
    Иран обвинил США и Европу в лживых обещаниях о перемирии

    Иран обвинил США и Европу в лживых обещаниях о перемирии после убийства Хании

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что обещания США и стран Европы о перемирии в обмен на неответ Ирана на убийство Исмаила Хании оказались ложью, и убийство Хасана Насруллы подтвердило преступные действия Израиля.

    Иранский президент Масуд Пезешкиан обвинил США и страны Европы в нарушении данных обещаний о прекращении огня, если Иран не отреагирует на убийство израильскими властями лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, передает РИА «Новости». Пезешкиан подчеркнул, что подобные заявления были ложными и служили лишь прикрытием для дальнейших преступлений со стороны Израиля.

    Как утверждает иранский президент, убийство генерального секретаря ливанской «Хезболлы» Хасана Насруллы в Бейруте стало очередным доказательством того, что Израиль не следует международным нормам. По его словам, такие действия только придают Израилю смелости для совершения новых преступлений.

    Ранее ливанское движение «Хезболла» подтвердило смерть своего лидера Хасана Насруллы, который погиб в результате атаки на Бейрут, следует из официального заявления организации.

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    30 сентября 2024, 10:39 • Новости дня
    Россия потребовала от Израиля прекратить боевые действия в Ливане

    Россия призвала Израиль прекратить боевые действия в Ливане для предотвращения кризиса

    Российский посол в Израиле Анатолий Викторов призывает Израиль незамедлительно прекратить боевые действия в Ливане и обратиться к политико-дипломатическим методам, предупреждая о возможных тяжелых последствиях для всего региона.

    Россия призывает Израиль к немедленному прекращению боевых действий в Ливане и переходу к политико-дипломатическим методам разрешения конфликта, передает ТАСС. Об этом заявил российский посол в Израиле Анатолий Викторов. Он подчеркнул, что продолжение военных действий может привести к тяжелым последствиям для всех стран региона.

    Викторов, выступая в эфире телеканала «Россия 24», отметил важность мирного урегулирования текущей ситуации. По его словам, сейчас необходимо сосредоточиться на политическом диалоге и найти пути для мирного разрешения конфликта. Обострение в Ливане может негативно сказаться на безопасности и стабильности всего региона.

    Россия выражает обеспокоенность возможным развитием событий в Ливане и призывает Израиль задуматься о последствиях. По мнению Викторова, переход к дипломатии и мирному диалогу поможет избежать осложнений и укрепить безопасность в регионе. Российский дипломатический корпус активно работает над снижением напряженности и поддерживает усилия по урегулированию конфликта.

    Ранее Израиль отчитался, что завершил серию авиаударов по Ливану, атаковав около 120 целей движения «Хезболла», включая важные штабы и террористическую инфраструктуру. За прошедшие сутки в Ливане число жертв израильских авиаударов достигло 123 человек, а число раненых составило 359, при этом наибольшее число жертв зафиксировано в поселке Айн-Дельба.

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    30 сентября 2024, 08:53 • Новости дня
    Глава штаба ХАМАС в Ливане погиб от удара Израиля

    ХАМАС сообщило о гибели в Ливане главы штаба движения Фатха Шарифа Абу аль-Амина от удара израильских ВС

    Tекст: Вера Басилая

    Руководитель штаба движения ХАМАС в Ливане Фатх Шариф Абу аль-Амин погиб в результате израильского авиаудара по его дому в лагере для палестинских беженцев Эль-Басс на юге страны, сообщили в движении.

    Удар был нанесен по его дому, который расположен в лагере для палестинских беженцев Эль-Басс в районе ливанского города Тир, где в этот момент находился Абу аль-Амин, передает ТАСС.

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан обвинил США и страны Европы в лживых обещаниях о перемирии в обмен на заверения Ирана не отвечать на убийство Исмаила Хании.

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    29 сентября 2024, 17:59 • Новости дня
    «Хезболла» подтвердило гибель двух командиров после атаки Израиля

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате израильских авиаударов по южным пригородам Бейрута погибли члены центрального совета «Хезболлы» Набиль Каук и Али Караки, что вызвало напряженность в регионе, сообщили в пресс-службе движения.

    Как указали в пресс-службе, в результате израильских авиаударов по южным пригородам Бейрута погибли члены центрального совета «Хезболлы» Набиль Каук и командир южного фронта движения Али Караки. Эти удары стали частью напряженности в регионе, связанной с продолжающимся конфликтом между Израилем и «Хезболлой», передает РИА «Новости».

    В заявлении пресс-службы «Хезболлы» отмечено, что Али Караки погиб в результате «преступного сионистского авиаудара» по кварталу Харет Хрейк 27 сентября. «Высокопоставленный командир Али Караки погиб в результате преступного сионистского авиаудара по кварталу Харет Хрейк (27 сентября) в южном пригороде Бейруте», – сказано в заявлении.

    Кроме того, в том же заявлении добавлено, что Набиль Каук погиб 28 сентября после израильского удара по кварталу Шиях в южном пригороде ливанской столицы. Эти события подчеркивают продолжающуюся опасность и напряженность в регионе, где «Хезболла» и Израиль давно находятся в состоянии конфликта.

    Ранее израильская армия сообщила о ликвидации Набиля Каука, члена центрального совета «Хезболлы», в результате точечного авиаудара в Ливане.

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    30 сентября 2024, 01:34 • Новости дня
    ОАЭ обвинили суданскую армию в атаке на резиденцию посла

    ОАЭ заявили, что армия Судана нанесла авиаудар по резиденции посла ОАЭ в Хартуме

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство иностранных дел ОАЭ осудило атаку суданской армии на резиденцию эмиратского посла в Хартуме, которая нанесла серьезные повреждения зданию и вызвала резкую реакцию эмиратской стороны.

    Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов заявило о нанесении удара суданской армией по резиденции главы эмиратской дипломатической миссии в Хартуме, сообщает ТАСС. В результате нападения здание получило серьезные повреждения.

    «Объединенные Арабские Эмираты решительно осуждают жестокое нападение на резиденцию руководителя эмиратской миссии в Хартуме, атакованную самолетом суданской армии, что привело к серьезному повреждению здания. Суданская армия должна понести полную ответственность за этот трусливый поступок», – говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства ОАЭ.

    Эмиратская сторона намерена направить ноту протеста в Лигу арабских государств, Африканский союз и Организацию Объединенных Наций с осуждением нападения суданских вооруженных сил. Это событие рассматривается как грубое нарушение основного принципа неприкосновенности дипломатических зданий.

    Ситуация в Судане обострилась в апреле прошлого года на фоне конфликта между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные разногласия касаются сроков и методов формирования единых вооруженных сил.

    Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия предложила Ливану гуманитарную помощь на фоне конфликта с Израилем.

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    29 сентября 2024, 20:23 • Новости дня
    Израиль атаковал 120 объектов в Ливане

    Израильские ВВС завершили удары по 120 целям «Хезболлы» в Ливане

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль завершил серию авиаударов по Ливану, атаковав около 120 целей движения «Хезболла», включая важные штабы и террористическую инфраструктуру, что существенно повлияло на их потенциал.

    Армия Израиля завершила мощную волну ударов по Ливану, передает ТАСС. ВВС Израиля атаковали около 120 целей, связанных с шиитским движением «Хезболлах».

    В числе пораженных объектов значатся важные штабы и инфраструктура, использовавшаяся боевиками для планирования и осуществления террористической деятельности против Израиля.

    Как сообщила армейская пресс-служба, удары затронули как юг страны, так и удаленные от израильской границы районы в глубине ливанской территории, что «нанесло существенный урон потенциалу «Хезболлы», ее командным возможностям и оперативному управлению».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска армии обороны Израиля начали подготовку к возможной наземной операции в Ливане для предотвращения угроз со стороны «Хезболлы». Помимо этого, израильское руководство рассматривает ограниченные военные действия в ответ на обстрелы со стороны группировки. В результате, как сообщалось, более 90 тыс. жителей южного Ливана были вынуждены покинуть свои дома, опасаясь будущей эскалации конфликта.

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    29 сентября 2024, 19:43 • Новости дня
    В результате израильского налета на Ливан погибли более 20 человек

    При израильских атаках в Ливане более 20 человек погибли и 47 получили ранения

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате израильских налетов на провинцию Баальбек-Хермель на северо-востоке Ливана, по данным министерства здравоохранения Ливана, погибло более 20 человек.

    В результате атаки были также ранены 47 человек. В этом районе, помимо местного населения, проживает значительное количество сирийских беженцев, сообщает РИА «Новости».

    Также сообщается о других обстрелах на юге Ливана, в районе Айн-эль-Дельбе. По предварительным данным, в воскресенье в этих атаках погибло 24 человека, еще 29 получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль планирует ограниченную наземную операцию в Ливане, чтобы предотвратить дальнейшие угрозы от «Хезболлы». Вследствие этого более 90 тыс. жителей южного Ливана покинули свои дома, спасаясь возможной эскалации конфликта.

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    30 сентября 2024, 00:25 • Новости дня
    Саудовская Аравия предложила Ливану гуманитарную помощь на фоне конфликта

    Саудовская Аравия предложила Ливану гуманитарную помощь после израильских атак на «Хезболлу»

    Tекст: Денис Тельманов

    Саудовская Аравия объявила о предоставлении медицинской и гуманитарной помощи Ливану после обострения противостояния с Израилем и гибели лидера Хезболлах Хасана Насруллы.

    Саудовская Аравия намерена оказать поддержку Ливану на фоне израильской операции против «Хезболлы», сообщает ТАСС.

    Министерство иностранных дел королевства заявило о предоставлении медицинской и гуманитарной помощи жителям Ливана, которые оказались в критических обстоятельствах.

    Как указано в заявлении министерства, Саудовская Аравия с большой обеспокоенностью следит за ситуацией в Ливане и стремится поддерживать суверенитет и территориальную целостность республики. В ведомстве подчеркнули, что королевство оказывает поддержку братскому ливанскому народу в противостоянии.

    Израиль начал операцию «Стрелы севера» 23 сентября, атакуя военные объекты «Хезболлы» в Ливане. В результате одного из авиаударов был убит лидер шиитской организации Хасан Насрулла. «Хезболлах» подтвердила его гибель и пообещала продолжать сопротивление против Израиля.

    Ранее сообщалось, что совет шуры «Хезболлы» избрал Хашема Сафиеддина новым генсеком партии.

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    30 сентября 2024, 01:20 • Новости дня
    В Ливане погибли 123 человека из-за авиаударов

    Минздрав Ливана сообщил о 123 погибших и 359 раненных в результате израильских авиаударов

    Tекст: Денис Тельманов

    За прошедшие сутки в Ливане число жертв израильских авиаударов достигло 123 человек, а число раненых составило 359, при этом наибольшее число жертв зафиксировано в поселке Айн-Дельба.

    По данным портала Elnashra, число погибших в результате израильских авиаударов в Ливане за последние сутки увеличилось с 109 до 123 человек, сообщает ТАСС.

    Ранены 359 человек. Основные потери зафиксированы в поселке Айн-Дельба, находящемся вблизи города Сайда, где число погибших возросло с 24 до 32, а количество раненых с 29 до 53.

    В результате бомбардировки был разрушен жилой дом около мечети Эль-Фуркан. Очевидцы утверждают, что спасательные работы продолжаются, и число погибших может увеличиться.

    В Тире и его окрестностях авиаудары привели к гибели 16 человек, 115 получили ранения. В округе Бинт-Джбейль жертвами авианалетов стали 10 человек, четверо были ранены.

    На северо-востоке Ливана во второй половине дня подверглись воздушным атакам 45 населенных пунктов в окрестностях Баальбека и Хермеля, где погибли 33 человека, а 47 получили ранения. Пока не ясно, все ли погибшие были гражданскими или среди них были бойцы «Хезболлы».

    Кроме того, министр окружающей среды Ливана Насер Ясин сообщил, что число беженцев в последние дни достигло 250 тыс. человек. Большинство из них размещено в 777 центрах для перемещенных лиц по всей стране.

    Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия предложила Ливану гуманитарную помощь на фоне конфликта.

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    30 сентября 2024, 13:45 • Новости дня
    Песков отметил рост торговли России и Ирана

    Песков заявил о закономерном увеличении товарооборота между Россией и Ираном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал рост торгово-экономических отношений с Ираном, назвав это закономерным процессом, и выразил сомнение в достоверности сообщений о причинах такого роста.

    По его словам, товарооборот между Россией и Ираном продолжает увеличиваться и этот рост является закономерным, так как обе страны заинтересованы в развитии двусторонних отношений, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что торгово-экономические отношения между двумя государствами развиваются во всех областях, включая торговлю.

    Песков также прокомментировал сообщения о том, что после серии взрывов устройств связи в Ливане Иран начал больше закупать в России и Китае. Представитель Кремля усомнился в достоверности этих источников и отметил: «Вряд ли. Я не знаю, насколько достоверны эти источники».

    Ранее иранский лидер Масуд Пезешкиан заявил, что за время его президентства Иран не передавал России никаких ракет.

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    30 сентября 2024, 13:59 • Новости дня
    «Хезболла» заявила о продолжении борьбы после гибели Насруллы

    Руководство «Хезболлы» сохраняло работоспособность после гибели Насруллы и продолжит цели движения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководство ливанского движения «Хезболла» продолжает функционировать после смерти Хасана Насруллы, а движение намерено продолжать свою борьбу, заявил заместитель генерального секретаря Наим Касем.

    Касем подчеркнул, что шиитское сопротивление намерено продолжать добиваться своих целей, несмотря на утрату лидера, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что «Хезболла» после гибели своего лидера продолжит добиваться своих целей, а руководство движения продолжает функционировать полностью. Это заявление было сделано в ответ на слухи о возможных изменениях в руководстве организации и вызванных этим сомнениях в ее дальнейшей активности.

    Касем также отметил, что движение намерено укреплять свои позиции и продолжать борьбу за свои идеалы, несмотря на внешние и внутренние вызовы. Он заверил своих сторонников в том, что «Хезболла» останется верной своим принципам и задачам в нынешней сложной обстановке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за прошедшие сутки в Ливане число жертв израильских авиаударов достигло 123 человек, а число раненых составило 359, при этом наибольшее число жертв было зафиксировано в поселке Айн-Дельба. Между тем Саудовская Аравия предложила Ливану гуманитарную помощь на фоне продолжающегося конфликта. В это же время Хашем Сафиеддин, ранее занимавший пост руководителя исполнительного комитета, был избран новым генеральным секретарем ливанской партии «Хезболла» после гибели Хасана Насруллы.

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