Лавров заявил об угрозе «большой войны» на Ближнем Востоке

Лавров заявил об угрозе «большой войны» в случае вовлечения Ирана в ближневосточный кризис

Tекст: Антон Антонов

«Большое внимание уделяли, конечно же, ближневосточным проблемам: очередным вспышкам конфликта и непосредственно на палестинских территориях, и в Ливане, в Сирии, проблемы на иракской территории», – заявил министр. Кроме того, Лавров указал, что происходят «попытки вовлечь Иран с тем, чтобы спровоцировать совсем уже большую войну на Ближнем Востоке», передает ТАСС.

Высказываясь о позиции Соединенных Штатов, Лавров заявил, что те стремятся монополизировать посреднические усилия на Ближнем Востоке. Глава российского МИД указал, что США закрыли механизмы содействия ближневосточным процессам, такие как квартет международных посредников, в который входили Россия, США, ООН и Евросоюз. По его словам, американцы «организуют разные форматы взаимодействия» с Иорданией, Египтом, Катаром, но «пытаются сами всем этим руководить».

«Мне кажется, собственно, многие так и говорят, что Израиль хочет создать повод для того, чтобы США втянулись в эту войну непосредственно», – сказал Лавров. По его словам, для этого ведутся провокации против Ирана и «Хезболлы», но иранские руководители ведут себя ответственно и это должно быть оценено. Он добавил, что необходимо прекращать кровопролитие и отказываться от террористических методов для разрешения политических конфликтов, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров на Генассамблее ООН подчеркнул необходимость прекращения убийств палестинцев с использованием американского оружия и обеспечения доставки гуманитарной помощи в регион. На заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке министр выразил уверенность, что без поддержки Израиля со стороны США конфликт в регионе можно разрешить быстро и эффективно, создав условия для мирных переговоров по созданию суверенного палестинского государства.