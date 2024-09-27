И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.10 комментариев
Суд продлил арест фигурантке дела о некачественных сухпайках
Подозреваемая по делу о некачественных сухпайках Эльвира Смирнова признала вину и пошла на сделку
Эльвира Смирнова, одна из обвиняемых по делу о некачественных сухпайках для Вооруженных сил РФ, признала свою вину и заключила досудебное соглашение, однако суд отказал в домашнем аресте, продлив срок содержания под стражей до 18 декабря.
Обвиняемая по делу о поставке некачественных сухпайков для Вооруженных сил РФ Эльвира Смирнова признала свою вину и заключила досудебное соглашение со следствием, передает ТАСС.
Несмотря на это, Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении просьбы ее адвокатов о переводе на домашний арест и продлил срок ее содержания под стражей до 18 декабря.
Суд отметил, что, согласно материалам дела, обвиняемые поставляли в войска рационы питания по завышенной стоимости, заменяя говядину курятиной и свининой, а также занижая их энергетическую ценность. Экспертиза установила, что сухпайки не соответствовали техническим условиям и были запрещены к использованию.
Фигурантами дела являются совладельцы Грязинского пищевого комбината Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова, которые остаются под стражей. Также обвинение предъявлено бизнесмену Игорю Котельникову, который умер в СИЗО. Срок предварительного следствия по делу продлен до 18 декабря, поскольку необходимо завершить судебные экспертизы и допросы.
Ранее сообщалось, что суд продлил арест трем обвиняемым по делу о некачественных сухпайках для армии