Если в правительстве ФРГ раньше считали, что давление нужно оказывать только на Россию, то после Курска спрос есть и с Украины. Неслучайно именно сейчас немецкие следователи вспомнили о подрыве «Северных потоков».0 комментариев
Суд продлил арест трем обвиняемым по делу о некачественных сухпайках для армии
Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей трем обвиняемым по делу о поставке некачественных сухпайков для ВС России, сказано на сайте суда.
Как говорится в сообщении, удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Валерия Ковалевича, Александра Михайленко, и Эльвиры Смирновой, передает ТАСС.
Ранее совладельцы Грязинского пищевого комбината Валерий Ковалевич и Александр Михайленко не признали вину по делу о поставке некачественных сухпайков в Вооруженные силы России.