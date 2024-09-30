Песков призвал не увязывать СВО с ядерной доктриной

Песков заявил, что спецоперацию не следует увязывать с ядерной доктриной России

Tекст: Вера Басилая

Песков ответил на вопрос о том, может ли атака украинских беспилотников на территории России быть прецедентом для использования ядерного оружия.

«Не нужно чрезмерно апеллировать к этому документу», – подчеркнул он, добавляя, что принятые решения будут формализованы, но это не значит, что специальная военная операция связана с ядерной политикой России. передает ТАСС.

Он отметил, что обновление доктрины является важным документом, который будет формализован, но не стоит каждый раз искать связи между ним и текущими событиями на Украине.

Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 125 украинских БПЛА над семью российскими регионами, а также над Азовским морем.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию заявил, что Россия сохраняет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будут означать на практике изменения в ядерной доктрине.