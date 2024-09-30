Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.4 комментария
Песков призвал не увязывать СВО с ядерной доктриной
Песков заявил, что спецоперацию не следует увязывать с ядерной доктриной России
Специальная военная операция на Украине продолжается независимо от обновления ядерной доктрины России, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не искать связь между этими событиями.
Песков ответил на вопрос о том, может ли атака украинских беспилотников на территории России быть прецедентом для использования ядерного оружия.
«Не нужно чрезмерно апеллировать к этому документу», – подчеркнул он, добавляя, что принятые решения будут формализованы, но это не значит, что специальная военная операция связана с ядерной политикой России. передает ТАСС.
Он отметил, что обновление доктрины является важным документом, который будет формализован, но не стоит каждый раз искать связи между ним и текущими событиями на Украине.
Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 125 украинских БПЛА над семью российскими регионами, а также над Азовским морем.
Президент России Владимир Путин в ходе совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию заявил, что Россия сохраняет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будут означать на практике изменения в ядерной доктрине.