Кремль отреагировал на заявления о завершении СВО по «корейскому сценарию»

Песков заявил, что СВО на Украине завершится достижением всех поставленных целей

Tекст: Вера Басилая

Песков заявил, что специальная военная операция России на Украине должна завершиться с достижением всех установленных целей, передает ТАСС.

По его словам, у опытных политиков могут быть различные мнения по поводу конфликта на Украине, но Москва придерживается своей позиции.

Песков сделал свой комментарий в ответ на заявление президента Сербии Александра Вучича. Вучич предположил, что украинский конфликт может быть заморожен по аналогии с корейским сценарием.

Ранее Вучич заявил, что конфликт на Украине завершится по корейскому сценарию. Он отметил, что ситуация на Украине не разрешится окончательно в течение ближайших 10, 20 или даже 30 лет.