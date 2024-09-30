Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.4 комментария
Кремль отреагировал на заявления о завершении СВО по «корейскому сценарию»
Песков заявил, что СВО на Украине завершится достижением всех поставленных целей
Специальная военная операция на Украине должна завершиться достижением всех поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления о «корейском сценарии» окончания конфликта.
Песков заявил, что специальная военная операция России на Украине должна завершиться с достижением всех установленных целей, передает ТАСС.
По его словам, у опытных политиков могут быть различные мнения по поводу конфликта на Украине, но Москва придерживается своей позиции.
Песков сделал свой комментарий в ответ на заявление президента Сербии Александра Вучича. Вучич предположил, что украинский конфликт может быть заморожен по аналогии с корейским сценарием.
Ранее Вучич заявил, что конфликт на Украине завершится по корейскому сценарию. Он отметил, что ситуация на Украине не разрешится окончательно в течение ближайших 10, 20 или даже 30 лет.