Tекст: Дмитрий Бавырин

Президентство Камалы Харрис может стать убийственным для государства, переживают в британском издании The Telegraph. Мысль как будто не свежая: многие американцы считают точно так же, а Дональд Трамп буквально обещает это согражданам, мол, если проголосуете за Харрис, Америку потом не спасти.

Но речь внезапно не об Америке. В Британии переживают не за США, а за украинское государство. Это для него Камала может стать черным ангелом смерти, если победит на президентских выборах. «Ее отношения с Украиной и президентом Зеленским обещают быть совсем не простыми», – предупреждают в Британии.

С чего бы вдруг? Как иногда говорят российские учителя, «уж от кого-кого, а от вашей девочки мы такого не ожидали».

То же можно сказать про The Telegraph. По британским меркам это издание не «желтое», а как бы уважаемое, ориентированное на консерваторов и «старые деньги». Именно там работал обозревателем Борис Джонсон, - и многие были бы счастливы, если бы он оставался обозревателем The Telegraph и не пошел бы в премьер-министры.

Самоочевидно, что СМИ это антироссийское (вплоть до русофобии) и проукраинское, но достаточно серьезное, чтоб не кликушествовать попусту и не предрекать Украине суровые времена на ровном месте. Украинцев, безусловно, ждут очень суровые времена, поскольку политика их властей самоубийственна для их государственности, но связь с возможной (и даже вероятной) победой Камалы Харрис на выборах президента США представляется сомнительной.

Трамп - да, неоднократно давал Владимиру Зеленскому поводы понервничать как своими заявлениями относительно военного конфликта, так и наличием старого счета между ними.

Когда Трамп был президентом США, то пытался получить от Зеленского компромат на Джо Байдена, точнее, на его сына Хантера, который успешно продавал на Украине лоббистские услуги своего отца. Зеленский ему ничем не помог, зато этот случай стал поводом для вынесения Трампу импичмента в Палате представителей США. В итоге Байден победил, Трамп проиграл, но теперь обещает вернуться, чтобы мстить и «прекратить войну за одни сутки» вне зависимости от того, что думает об этом Зеленский.

Совершенно не факт, что Трамп выполнит хоть одно из своих предвыборных обещаний или вообще понимает, что собирается сделать. Но считать его возможным могильщиком киевского режима это не спекуляции, а вполне допустимые предположения, основанные на заявлениях и самого Трампа, и его кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса.

А вот Камала Харрис, как жена Цезаря и преемница Джо Байдена, казалось, избавлена от подозрений в том, что у Украины могут быть ней проблемы. Наоборот, Зеленский хотя бы будет понимать, что она говорит (нынешнего Байдена не всегда понимают даже те, кому английский - родной язык).

Однако британцы нашли и опросили людей с другой точкой зрения.

«Как ни странно, учитывая все внимание к физическим проблемам Байдена, он был гораздо более энергичным и уверенным, чем Харрис, в вопросе Украины. Она упустила несколько возможностей установить достойные отношения с Зеленским, и ее неопределенное отношение к кризису не сулит ничего хорошего, если она победит на президентских выборах», – заявил бывший помощник пока еще действующего президента США на условиях анонимности.

Также в качестве доказательства подозрительности Харрис для украинских интересов приведен ее разговор с Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2024 года, незадолго до начала СВО. Президент Украины тогда просил ввести против России «превентивные санкции за подготовку нападения». Будучи профессиональным прокурором, Харрис ему ответила, что наказание не может предшествовать преступлению, что теперь сочтено свидетельством ее нелояльности Киеву.

С этого конца и нужно распутывать весь клубок политической интриги. Рандеву в Мюнхене две недели назад вспоминали и в американских СМИ, тоже подавая это как «тревожный» сигнал для Киева.

В реальности Харрис была крайне далека от всей внешней политики, пока ее не поставили в пару к седовласому старцу Байдену ради инклюзивности. Но и с тех пор она погружалась в эти вопросы неохотно, что для вице-президента простительно - это должность почти без полномочий и с минимумом ответственности. Вице-президент и, тем более, вице-президент Камала Харрис не могла сказать Зеленскому ни «да», ни «нет» как самостоятельный игрок - только донести точку зрения президента, то есть Джо Байдена. В данном случае обвинять Камалу - это как обвинять гонца в том, что он принес плохие новости.

Данный сюжет-пустышка понадобился в Америке, надо думать, для обратной цели - не как критика, а как похвала Харрис. За последние два года такие люди, как Дональд Трамп и Такер Карлсон, убедили многих американцев в том, что Зеленский слишком много получает и слишком красиво живет. Поэтому стоит задача показать Камалу как человека, который умеет говорить Украине «нет», а за основу берется искусственный инфоповод.

Следом этот пропагандистский сюжет попадает в Британию и в The Telegraph, где к нему могли отнестись серьезно по индивидуальным причинам. Например, у автора материала вполне анлосаксонское имя, но абсолютно украинская фамилия. Видимо, переживает за своих, или хайпует, или все это сразу, но в итоге в вице-президенте США подозревается зрадник.

В более вероятном будущем при президенте Харрис (а ее шансы на президентство пока выглядят более предпочтительными, чем шансы Трампа) внешняя политика США достанется на откуп «клану Клинтонов», где не то чтобы особенно любят Украину, но по-настоящему ненавидят Россию, так что продолжат снабжать Киев ради нанесения максимального ущерба Москве, пока Украина не сточится полностью. Печальная судьба, но именно этого и добивается Зеленский, так что должен быть доволен.

Вероятно также то, что более значительную роль во внешних делах США начнет играть Сенат, - так всегда бывало, когда к власти приходил президент без собственной дипломатической команды и опыта в международной политике. Настрой в нынешнем Сенате более «ястребиный», чем в Белом доме при Джо Байдене: если делать так, как просят сенаторы, санкции ужесточат вплоть до полной торговой блокады, а Киев получит долгожданное разрешение шмалять дальнобойными ракетами куда угодно по территории России.

Даже в том невозможном случае, если Харрис все эти годы срывала в себе русофилку и пацифистку, ее раскрытие в этом качестве вряд ли впечатлит Сенат, Пентагон, лоббистов «оборонки» и прочих «псов войны». Но повод и не предвидится: хотя враги обвиняют Камалу в частой смене позиции на противоположную и в беспринципности (ее хвалители называют то же самое «умением учиться на ошибках»), даже она не настолько гуттаперчева, чтоб выкинуть нечто подобное. Например, показать Зеленскому шиш и посоветовать ползти на коленях в Москву с мольбами о милости.

Есть только одна причина считать, будто Камала может так поступить. В The Telegraph ходят вокруг да около, не рискнув произнести действительно значимый довод: противостояние России на Украине - это в том числе и личный проект Байдена-старшего не только как политика, но и как крестного отца.

Джо Байден курировал Украину в администрации Барака Обамы, то есть в период Евромайдана, воссоединения Крыма с Россией и начала войны в Донбассе. Но, что еще важнее, Украина - одно их тех мест, где его клан зарабатывал хорошие деньги и достаточно нагрешил, чтобы сторожить грязное белье. Это магистральный сюжет в том, что последовало за разоблачением Хантера Байдена.

Камала от этого сюжета максимально далека, у нее не должно быть скелетов в украинских шкафах и вряд ли она сможет быстро найти Киев на карте. Только вот для того, чтобы Украина Зеленского утонула в океане ее равнодушия, лоббисты «оборонки», пентагоновские «ястребы» и русофобы из Сената должны надолго на что-то отвлечься.

Если в итоге выяснится, что весь украинский проект, противостояние с Россией и вторая холодная война действительно держались на чисто мафиозных интересах клана Байденов, а при его изъятии их схемы все конструкция посыплется, то американская элита прогнила даже больше, чем принято представлять в России.

Может, британцы что-то знают.