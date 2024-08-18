  • Новость часаВСУ бежали с позиций у Новогродовки в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эксперт пояснил, почему военнослужащие ВСУ все чаще сдаются в плен
    Кадыров указал, как распорядится подарком Илона Маска
    В Киеве рассказали о длительных сроках подготовки операции в Курской области
    Группировка «Запад» за сутки овладела 40 опорными пунктами ВСУ
    ВСУ бежали с позиций у Новогродовки в ДНР
    Российские ВКС нанесли удары по боевикам в Сирии
    В аэропорту Кишинева задержали делегатов съезда блока «Победа»
    Умер Ален Делон
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев В инфовойне есть свои диверсии и «ракетные» удары по психике

    Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, и, главное, это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжёлая техника и F16.

    15 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Зачем Запад стравливает народы

    Нормой для англосаксов является «система противовесов» – когда их конкуренты непрерывно с кем-то воюют, приближая долгожданную минуту, когда серьезных противников не останется. Постоянно воюя чужими руками и на чужой территории, англосаксы по-детски страстно и горячо полюбили играть с геополитическими спичками.

    11 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Бойцы на «передке» постоянно нуждаются в нас

    Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.

    6 комментариев
    18 августа 2024, 10:00 • Политика

    В Камале Харрис увидели ангела смерти для Зеленского

    В Камале Харрис увидели ангела смерти для Зеленского
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    В мировых СМИ обсуждается вероятность того, что вице-президент США Камала Харрис, став президентом, откажет Киеву в поддержке и выведет Америку из конфликта с Россией. Некоторые издания считают это весьма вероятным и ссылаются на источники в Белом доме. Но почему Владимир Зеленский должен опасаться Камалы Харрис и ждать от нее предательства?

    Президентство Камалы Харрис может стать убийственным для государства, переживают в британском издании The Telegraph. Мысль как будто не свежая: многие американцы считают точно так же, а Дональд Трамп буквально обещает это согражданам, мол, если проголосуете за Харрис, Америку потом не спасти.

    Но речь внезапно не об Америке. В Британии переживают не за США, а за украинское государство. Это для него Камала может стать черным ангелом смерти, если победит на президентских выборах. «Ее отношения с Украиной и президентом Зеленским обещают быть совсем не простыми», – предупреждают в Британии.

    С чего бы вдруг? Как иногда говорят российские учителя, «уж от кого-кого, а от вашей девочки мы такого не ожидали».

    То же можно сказать про The Telegraph. По британским меркам это издание не «желтое», а как бы уважаемое, ориентированное на консерваторов и «старые деньги». Именно там работал обозревателем Борис Джонсон, - и многие были бы счастливы, если бы он оставался обозревателем The Telegraph и не пошел бы в премьер-министры.

    Самоочевидно, что СМИ это антироссийское (вплоть до русофобии) и проукраинское, но достаточно серьезное, чтоб не кликушествовать попусту и не предрекать Украине суровые времена на ровном месте. Украинцев, безусловно, ждут очень суровые времена, поскольку политика их властей самоубийственна для их государственности, но связь с возможной (и даже вероятной) победой Камалы Харрис на выборах президента США представляется сомнительной.

    Трамп - да, неоднократно давал Владимиру Зеленскому поводы понервничать как своими заявлениями относительно военного конфликта, так и наличием старого счета между ними.

    Когда Трамп был президентом США, то пытался получить от Зеленского компромат на Джо Байдена, точнее, на его сына Хантера, который успешно продавал на Украине лоббистские услуги своего отца. Зеленский ему ничем не помог, зато этот случай стал поводом для вынесения Трампу импичмента в Палате представителей США. В итоге Байден победил, Трамп проиграл, но теперь обещает вернуться, чтобы мстить и «прекратить войну за одни сутки» вне зависимости от того, что думает об этом Зеленский.

    Совершенно не факт, что Трамп выполнит хоть одно из своих предвыборных обещаний или вообще понимает, что собирается сделать. Но считать его возможным могильщиком киевского режима это не спекуляции, а вполне допустимые предположения, основанные на заявлениях и самого Трампа, и его кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса.

    А вот Камала Харрис, как жена Цезаря и преемница Джо Байдена, казалось, избавлена от подозрений в том, что у Украины могут быть ней проблемы. Наоборот, Зеленский хотя бы будет понимать, что она говорит (нынешнего Байдена не всегда понимают даже те, кому английский - родной язык).

    Однако британцы нашли и опросили людей с другой точкой зрения.  

    «Как ни странно, учитывая все внимание к физическим проблемам Байдена, он был гораздо более энергичным и уверенным, чем Харрис, в вопросе Украины. Она упустила несколько возможностей установить достойные отношения с Зеленским, и ее неопределенное отношение к кризису не сулит ничего хорошего, если она победит на президентских выборах», – заявил бывший помощник пока еще действующего президента США на условиях анонимности.

    Также в качестве доказательства подозрительности Харрис для украинских интересов приведен ее разговор с Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2024 года, незадолго до начала СВО. Президент Украины тогда просил ввести против России «превентивные санкции за подготовку нападения». Будучи профессиональным прокурором, Харрис ему ответила, что наказание не может предшествовать преступлению, что теперь сочтено свидетельством ее нелояльности Киеву.

    С этого конца и нужно распутывать весь клубок политической интриги. Рандеву в Мюнхене две недели назад вспоминали и в американских СМИ, тоже подавая это как «тревожный» сигнал для Киева.

    В реальности Харрис была крайне далека от всей внешней политики, пока ее не поставили в пару к седовласому старцу Байдену ради инклюзивности. Но и с тех пор она погружалась в эти вопросы неохотно, что для вице-президента простительно - это должность почти без полномочий и с минимумом ответственности. Вице-президент и, тем более, вице-президент Камала Харрис не могла сказать Зеленскому ни «да», ни «нет» как самостоятельный игрок - только донести точку зрения президента, то есть Джо Байдена. В данном случае обвинять Камалу - это как обвинять гонца в том, что он принес плохие новости.

    Данный сюжет-пустышка понадобился в Америке, надо думать, для обратной цели - не как критика, а как похвала Харрис. За последние два года такие люди, как Дональд Трамп и Такер Карлсон, убедили многих американцев в том, что Зеленский слишком много получает и слишком красиво живет. Поэтому стоит задача показать Камалу как человека, который умеет говорить Украине «нет», а за основу берется искусственный инфоповод.

    Следом этот пропагандистский сюжет попадает в Британию и в The Telegraph, где к нему могли отнестись серьезно по индивидуальным причинам. Например, у автора материала вполне анлосаксонское имя, но абсолютно украинская фамилия. Видимо, переживает за своих, или хайпует, или все это сразу, но в итоге в вице-президенте США подозревается зрадник.

    В более вероятном будущем при президенте Харрис (а ее шансы на президентство пока выглядят более предпочтительными, чем шансы Трампа) внешняя политика США достанется на откуп «клану Клинтонов», где не то чтобы особенно любят Украину, но по-настоящему ненавидят Россию, так что продолжат снабжать Киев ради нанесения максимального ущерба Москве, пока Украина не сточится полностью. Печальная судьба, но именно этого и добивается Зеленский, так что должен быть доволен.

    Вероятно также то, что более значительную роль во внешних делах США начнет играть Сенат, - так всегда бывало, когда к власти приходил президент без собственной дипломатической команды и опыта в международной политике. Настрой в нынешнем Сенате более «ястребиный», чем в Белом доме при Джо Байдене: если делать так, как просят сенаторы, санкции ужесточат вплоть до полной торговой блокады, а Киев получит долгожданное разрешение шмалять дальнобойными ракетами куда угодно по территории России.

    Даже в том невозможном случае, если Харрис все эти годы срывала в себе русофилку и пацифистку, ее раскрытие в этом качестве вряд ли впечатлит Сенат, Пентагон, лоббистов «оборонки» и прочих «псов войны». Но повод и не предвидится: хотя враги обвиняют Камалу в частой смене позиции на противоположную и в беспринципности (ее хвалители называют то же самое «умением учиться на ошибках»), даже она не настолько гуттаперчева, чтоб выкинуть нечто подобное. Например, показать Зеленскому шиш и посоветовать ползти на коленях в Москву с мольбами о милости.

    Есть только одна причина считать, будто Камала может так поступить. В The Telegraph ходят вокруг да около, не рискнув произнести действительно значимый довод: противостояние России на Украине - это в том числе и личный проект Байдена-старшего не только как политика, но и как крестного отца.

    Джо Байден курировал Украину в администрации Барака Обамы, то есть в период Евромайдана, воссоединения Крыма с Россией и начала войны в Донбассе. Но, что еще важнее, Украина - одно их тех мест, где его клан зарабатывал хорошие деньги и достаточно нагрешил, чтобы сторожить грязное белье. Это магистральный сюжет в том, что последовало за разоблачением Хантера Байдена.

    Камала от этого сюжета максимально далека, у нее не должно быть скелетов в украинских шкафах и вряд ли она сможет быстро найти Киев на карте. Только вот для того, чтобы Украина Зеленского утонула в океане ее равнодушия, лоббисты «оборонки», пентагоновские «ястребы» и русофобы из Сената должны надолго на что-то отвлечься.

    Если в итоге выяснится, что весь украинский проект, противостояние с Россией и вторая холодная война действительно держались на чисто мафиозных интересах клана Байденов, а при его изъятии их схемы все конструкция посыплется, то американская элита прогнила даже больше, чем принято представлять в России.

    Может, британцы что-то знают.

    Главное
    В Ростовской области после атаки украинских БПЛА загорелись резервуары с дизелем
    Сенатор от Крыма рассказал, что шокировало ВСУ в Курской области
    Арестованный экс-замминистра обороны Иванов сдал загранпаспорта
    Руководитель немецкого журнала Compact признался в поддержке Путина
    В Китае разработали магнитную катапульту для запуска грузов с Луны
    В Киеве с 2014 года переименовали 555 улиц
    Москвичку осудили за кражу породистых собак у супермаркетов

    США помогли снизить отток капитала из России

    Один из последних крупных банков в России, который проводил трансграничные переводы в валюте, прекращает оказывать такие услуги. Российскому Райффайзенбанку приказал его австрийский хозяин после ужесточения американских санкций. Интересно, что эта ситуация несет не только проблемы и негативные последствия, но и может позитивно сказаться на российской экономике. Как именно? Подробности

    Перейти в раздел

    В Камале Харрис увидели ангела смерти для Зеленского

    В мировых СМИ обсуждается вероятность того, что вице-президент США Камала Харрис, став президентом, откажет Киеву в поддержке и выведет Америку из конфликта с Россией. Некоторые издания считают это весьма вероятным и ссылаются на источники в Белом доме. Но почему Владимир Зеленский должен опасаться Камалы Харрис и ждать от нее предательства? Подробности

    Перейти в раздел

    Главной целью ВСУ в Курской области стали мирные жители

    Ракетная атака ВСУ, в результате которой был разрушен автомобильный мост в Глушковском районе Курской области, серьезно усложнила эвакуацию жителей 30 населенных пунктов. Эксперты считают, что речь идет о прямых попытках киевского режима украсть россиян. Сейчас российские военные и добровольцы спасают сограждан. Подробности

    Перейти в раздел

    Армения решила переписать историю по-украински

    В ответ на критику МИД России в Армении отредактируют новейший учебник по истории для восьмого класса. В одной из глав пособия ставится под сомнение особая роль Российской империи, а Туркманчайский мирный договор по итогам войны с Ираном назван «аннексией» Восточной Армении. В экспертной среде отмечают, что армянские власти действуют по отработанным на Украине и Грузии схемам переписывания истории. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чем Камала Харрис опасна для Зеленского

      Британские СМИ пророчат, что вице-президент США Камала Харрис станет для Владимира Зеленского значительно менее удобным партнером, чем президент Джо Байден. Более того, в случае ее победы (весьма вероятной) на выборах в США Украине пророчат катастрофу. С чем это связано?

    • Планы Зеленского на будущее Курской области

      В правительстве Украины заявили о решении создать «зону безопасности» в оккупированной части Курской области России, куда хотят допустить международные организации «для решения гуманитарных задач». Судя по всему, Киеву пришлось поменять свои планы на Курщину, поскольку главная цель операция достигнута не была.

    • Как взрывали «Северный поток». Новая версия

      Прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, инструктора подводного плавания, обвинив его в участии в подрыве газопровода «Северный поток». Одновременно газета The Wall Street Journal выпустила собственное расследование обстоятельств теракта, назвав организатора – бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Как к этому относиться?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............