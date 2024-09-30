Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Иран с официальным визитом, передает ТАСС. Во время визита Мишустин проведет переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и первым вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом. В ходе встреч планируется обсудить широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества между Россией и Ираном.

Как отметили в пресс-службе кабинета министров РФ, основной целью визита является рассмотрение полного комплекса вопросов российско-иранского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание будет уделено реализации крупных совместных проектов в таких сферах, как транспорт, промышленность, энергетика и образование.

В ходе визита будут также обсуждаться конкретные шаги по укреплению взаимодействия между странами в различных областях, что может способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений между Россией и Ираном.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Иран могут втянуть в ближневосточный кризис для провоцирования крупной войны.

Ситуация на Ближнем Востоке находится на пороге полномасштабного конфликта, и Израиль должен немедленно прекратить свои атаки на Газу и Ливан, также подчеркнул глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

