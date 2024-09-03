Может, история и была когда-то «летающей», но явно не сейчас – в ходе глобальной моды на суверенитет и автаркию. Так что арестам по ордеру Международного уголовного суда мешает сам дух времени, а не «конструкция границ», «зависимость от Китая» или «традиционные отношения».2 комментария
Названы потери ВСУ при ударе по полтавскому военному училищу
Украинские вооруженные силы при ударе по учебно-тренировочному центру в Полтаве потеряли убитыми и ранеными более 300 человек, сообщил источник в российских военных кругах во вторник вечером.
В числе убитых и раненых украинских боевиков – иностранные инструкторы, сказал собеседник ТАСС.
Источник в военных кругах уточнил, что удар наносился ракетами «Искандер-М», ракеты обрушили перекрытия трех этажей и крышу постройки.
«Одна ракета ударила между третьим и четвертым этажами, взрывом были обрушены перекрытия четвертого и пятого этажей, не обрушив крышу здания. Вторая ракета ударила в крышу здания сверху, обрушив крышу и перекрытия пятого, четвертого и третьего этажей», – пояснил он.
Ранее глава комиссии по суверенитету ОП Владимир Рогов заявлял, что украинская сторона при ударе по училищу потеряла сотни человек. Источник уточнял, что удар наносился «Искандером» в момент построения личного состава.