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    С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского подполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад всегда смотрел на Россию с опаской

    Несколько десятилетий, и до, и сразу после Второй мировой войны, Советский Союз оставался территорией надежды для миллионов людей не только на Западе, но и по всему миру. Разумеется, одно это обстоятельство вызывало у наших оппонентов даже не страх, а панический ужас.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Грузия научилась быть адекватной

    Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.

    5 комментариев
    3 сентября 2024, 13:37 • Новости дня

    Стали известны подробности удара ВС России по учебному центру в Полтаве

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска нанесли удар по 179-му учебно-тренировочному центру войск связи в Полтаве, ракетный удар был нанесен, по предварительным данным, «Искандером» в момент построения личного состава.

    Отмечается, что точное количество погибших и раненых в результате обстрела пока неизвестно, передает RT со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».

    Также в публикации указано, что в учебном центре проходили подготовку украинские специалисты радиоэлектронной борьбы и связи, которых обучали иностранные инструкторы.

    Также авторы канала связывают увеличение числа ударов по объектам в глубоком тылу Украины с началом активных действий этих специалистов.

    «Прибытие и размещение иностранных военных на объектах, координаты которых давно известны, значительно облегчает работу российской разведки и ракетчиков», –  подчеркнуто в сообщении.

    Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП Владимир Рогов заявил, что потери ВСУ при ударе ВС России по бывшему Полтавскому высшему военному командному училищу связи исчисляются сотнями.

    3 сентября 2024, 10:43 • Новости дня
    Стало известно об огромных потерях ВСУ при ракетном ударе по военному училищу в Полтаве

    Рогов: Силы России нанесли ракетный удар по военному училищу ВСУ в Полтаве

    Стало известно об огромных потерях ВСУ при ракетном ударе по военному училищу в Полтаве
    @ AlphaSpecnaz/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы нанесли ракетный удар по бывшему Полтавскому высшему военному командному училищу связи, которое готовит специалистов по РЛС и РЭБ для украинской армии, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов.

    По его словам, личный состав училища накрыли ракетным ударом в момент построения, в котором принимало участие свыше полутысячи украинских военнослужащих, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что потери ВСУ исчисляются сотнями.

    Ранее подполье сообщило об ударе по Дворцу спорта с боевиками ВСУ в Харькове.

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    3 сентября 2024, 00:22 • Новости дня
    На Украине заявили о первом применении Россией ракеты «Гром-Э1» по Харькову

    Мэр Харькова заявил о первом применении Россией ракеты «Гром-Э1»

    На Украине заявили о первом применении Россией ракеты «Гром-Э1» по Харькову
    @ Николай Новичков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия при ударе по Харькову применила гибрид ракеты и управляемой авиабомбы «Гром-Э1», заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

    По его данным, этот нетипичный боеприпас был применен ВС России 31 августа, пишет «Российская газета».

    Глава Харьковского областного управления прокуратуры Спартак Борисенко уточнил, что необычный боеприпас выступил российский бомбардировщик Су-34, находясь над территорией Белгородской области. Удар был нанесен по объекту в Слободском районе Харькова, пишут украинские СМИ.

    Между тем, Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что ВС России при помощи ракет «Гром-Э1», вероятно, поразили ТЦ в Харькове, который был превращен в военный объект ВСУ, а также Дворец Спорта, где базировались украинские военные.

    «Гром-Э1» – авиационная управляемая ракета общего назначения с осколочно-фугасной боевой частью, предназначена для поражения наземных и надводных целей. Наведение ракет осуществляется по спутнику, снаряды запускаются истребителями Су-35, МиГ-35, Су-57.

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    2 сентября 2024, 20:10 • Видео
    Немцы проголосовали против властей и Украины

    Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии – двух восточных землях Германии, которые прежде входили в ГДР – стали разгромными как для власти, так и для «ястребов», которые выступают за дальнейшее вооружение Украины и продолжение конфликта с Россией. Но есть нюанс.

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    3 сентября 2024, 06:00 • Новости дня
    Морпехи уничтожили колонну бронетехники ВСУ в Курской области

    Минобороны: Морпехи Черноморского флота уничтожили колонну бронетехники ВСУ в Курской области

    Морпехи уничтожили колонну бронетехники ВСУ в Курской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Север» уничтожили в Курской области колонну бронетехники, на которой боевики пытались по дорогам общего пользования заехать вглубь российской территории, сообщило Министерство обороны России.

    По данным Минобороны, вовремя разбить украинских боевиков помогло своевременное обнаружение противника. После неудачных атак «в лоб», боевики попытались обойти российские подразделения, но были застигнуты врасплох, следует из сообщения ведомства в Telegram-канале.

    Морпехи устроили засаду, разгромили колонну и полностью остановили продвижение ВСУ на данном участке.

    Ранее авиация России уничтожила живую силу и технику ВСУ в Курской области.

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    2 сентября 2024, 21:57 • Новости дня
    В Финляндии описали действия НАТО при обвале фронта ВСУ
    В Финляндии описали действия НАТО при обвале фронта ВСУ
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен описал два возможных сценария, по которым будет действовать НАТО в случае обрушения фронта ВСУ на востоке Украины.

    Он отметил, что крах украинских сил на восточном фронте становится все более очевидным, передает «Московский комсомолец».

    По мнению Малинена, Запад теперь приближается к «решающей точке войны». Он добавил, что НАТО фактически стоит перед выбором: «безумная эскалация (или операция под чужим флагом) или поиск мирного решения».

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что сбивать российские ракеты над Украиной – долг Варшавы.

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    3 сентября 2024, 04:30 • Новости дня
    Ганчев призвал освободить Харьков

    Ганчев: Освобождение Харькова от ВСУ необходимо для безопасности России

    Ганчев призвал освободить Харьков
    @ Ukrinform/Cover Images/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Харьков и область будут освобождены в ближайшее время, чтобы обеспечить безопасность России, заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    Он не стал называть сроки освобождения Харькова, но заявил, что это произойдет достаточно скоро. Ганчев подчеркнул, что в Харьковской области «происходят процессы», которые направлены на создание санитарной зоны для обеспечения безопасности приграничных с Украиной районов России, передает РИА «Новости».

    «Это обусловлено однозначно освобождением территории как минимум Харьковской области», – заявил глава администрации.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что операция по созданию зоны безопасности в Харьковской области будет продолжаться до успешного завершения.

    Ранее на Западе допустили, что украинские военные начнут использовать баллистические ракеты ATACMS с Харьковского направления для ударов вглубь России, Украина может потерять Харьков,

    Коментарии (21)
    2 сентября 2024, 18:17 • Новости дня
    Зеленский признал, что атака на Курскую область не облегчила положение ВСУ в Донбассе
    Зеленский признал, что атака на Курскую область не облегчила положение ВСУ в Донбассе
    @ Oleg Petrasiuk/24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский признал, что вторжение ВСУ в Курскую область не облегчило ситуацию для Киева в Донбассе.

    Высказываясь опроблемах на Торецком и Покровском направлениях, украинский лиде заявил, что «курская операция тоже может повлиять...». «Пока там сложно», – приводит слова Зеленского ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. 

    Напомним, массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС, жителей из приграничных районов эвакуируют.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия разберется с «украинскими бандитами» в Курской области.

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    3 сентября 2024, 06:41 • Новости дня
    Посол России рассказал о полученном украинскими чиновниками обещании от США

    Посол Антонов: Умеров и Ермак во время поездки в США могли получить дополнительную поддержку

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава офиса украинского президента Андрей Ермак во время недавней поездки в США пытались настроить американские власти на ужесточение политики в отношении Москвы и просили «ракеты, боеприпасы, деньги», они могли получить дополнительную поддержку Вашингтона, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    «Циничная цель Вашингтона остается прежней – навредить Российской Федерации с помощью своего оружия, которое вкладывается в украинские руки», – цитирует ТАСС Антонова.

    Посол России не исключил, что во время этой поездки Ермак и Умеров получили дополнительные обещания в поддержке военных действий против России, которое в скором времени будет оформлено в виде пакета военной помощи Украине.

    Ранее Ермак и Умеров во время визита в США рассказали шефу Пентагона Ллойду Остину о ситуации на поле боя в зоне специальной военной операции России на Украине.

    Кроме того, Умеров сообщил, что Украина передала США список целей в России, по которым Киев хочет нанести удары американским оружием.

    Напомним, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США сейчас не планируют снимать ограничения для вооруженных сил Украины на удары «вглубь России» американским оружием.

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    3 сентября 2024, 12:20 • Новости дня
    Группировки войск «Центр» и «Юг» продолжили продвижение вглубь обороны противника
    Группировки войск «Центр» и «Юг» продолжили продвижение вглубь обороны противника
    @ t.me/mod_russia

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям 31-й, 53-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны около Дружбы, Пантелеймоновки, Розовки, Селидово, Гродовки и Заветного Донецкой народной республики (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Были отражены семь контратак штурмовых групп 59-й мотопехотной, 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 12-й и 14-й бригад нацгвардии, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника составили до 490 военнослужащих, четыре бронемашины, три пикапа, американская 155-мм самоходная артустановка Paladin и 122-мм гаубица Д-30.

    Между тем подразделения Южной группировки также продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям 24-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных, 46-й аэромобильной, 10-й штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригад теробороны рядом с населенными пунктами Звановка, Предтечино, Григоровка, Часов Яр и Белая Гора ДНР.

    ВСУ потеряли до 710 военнослужащих, американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin, американскую 55-мм гаубицу М777, 152-мм самоходную артустановку «Акация» и 122-мм гаубицу Д-30.

    Уничтожены пять полевых складов боеприпасов и станция РЭБ «Анклав-Н».

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    3 сентября 2024, 13:46 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о преимуществах ракеты «Гром-Э1»

    Военный эксперт Климов: «Гром-Э1» на фоне авиабомб с модулем УМПК резко выделяется аэродинамикой

    Военный эксперт рассказал о преимуществах ракеты «Гром-Э1»
    @ roe.ru

    Tекст: Анастасия Куликова

    Ракета «Гром-Э1» относится к категории современных боеприпасов российской армии. Среди ее преимуществ – габариты и аэродинамические качества, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее на Украине заявили о первом применении Россией ракеты «Гром-Э1» по Харькову.

    «Ракета «Гром-Э1» была известна задолго до СВО. Однако сейчас, судя по всему, украинская сторона обнаружила обломки боеприпаса», – считает военный эксперт Максим Климов. Он добавил, что ракета могла использоваться в рамках конфликта и ранее. Спикер также уточнил, что управляемые авиационные средства поражения «Гром» имеют две модификации: управляемая крылатая ракета «Гром-Э1» и управляемый крылатый планирующий боеприпас «Гром-Э2».

    Отличие заключается в том, что в первом случае стоит ракетный двигатель, а во втором размещается дополнительная осколочно-фугасная боевая часть. «Они относятся к категории современных боеприпасов российской армии», – подчеркнул собеседник.

    Среди преимуществ «Гром-Э1» – ее габариты, указал Климов. «Ракета делалась под отсеки вооружения малозаметных самолетов. Кроме того, благодаря этому возможно увеличить количество подвесок и следовательно поражаемых целей», – пояснил военный эксперт. Он допускает, что удар по Харькову был нанесен при помощи истребителя Су-57.

    «Кроме того, «Гром-Э1» на фоне авиабомб, к которым приделывают модули УМПК, резко выделяется хорошими аэродинамическими качествами», – добавил Климов. Однако есть и «проблемный вопрос» – это цена. «Такие боеприпасы должны быть дешевыми и массовыми», – уточнил собеседник.

    «В зависимости от боевой части ракета может поражать разные цели, в том числе защитные сооружения, мосты, штабы, места дислокации противника. Фактически «Гром-Э1» – многоцелевой боеприпас», – заключил Климов.

    Ранее на Украине заявили о первом применении армией России ракеты «Гром-Э1» по Харькову. Как пояснил мэр города Игорь Терехов, это произошло 31 августа. Другие подробности он не привел.

    Между тем Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил, что ВС России при помощи ракет «Гром-Э1», вероятно, поразили ТЦ в Харькове, который был превращен в военный объект ВСУ, а также Дворец спорта, где базировались украинские военные.

    «Гром-Э1» – авиационная управляемая ракета общего назначения с осколочно-фугасной боевой частью, предназначена для поражения наземных и надводных целей. Наведение ракет осуществляется по спутнику, снаряды запускаются истребителями Су-35, МиГ-35, Су-57.

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    3 сентября 2024, 04:12 • Новости дня
    Посол Антонов заявил о провале США в обучении украинских пилотов F-16

    Посол Антонов: США не удалось обучить украинских пилотов управлению F-16

    Посол Антонов заявил о провале США в обучении украинских пилотов F-16
    @ Liang Sen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Инструкторы из США не смогли обучить управлять американскими истребителями F-16 украинских пилотов, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    По его словам, это выглядит смешно, когда в украинском небе F-16 сбивает система Patriot. Антонов подчеркнул: в США «заголосили» бы, если бы F-16 сбила российская ПВО.

    «Местным инструкторам так толком и не удалось обучить ВСУ», – цитирует ТАСС Антонова.

    Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что киевский режим потерял первый из поставленных ему истребителей F-16.

    Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что переданный Украине истребитель F-16 был по ошибке сбит ракетой Patriot.

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    2 сентября 2024, 22:35 • Новости дня
    В Харькове и Днепре прогремели взрывы

    Tекст: Вера Басилая

    Несколько взрывов подряд произошли в Харькове, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что взрывы в Харькове произошли с разницей в несколько минут.

    Кроме того, украинское издание «Общественное» сообщило о взрывах в Павлограде и в Днепре (ранее Днепропетровск), передает ТАСС.

    Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины.

    Ранее сообщалось, что энергетический объект поврежден в Харькове после взрывов.

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    3 сентября 2024, 08:17 • Новости дня
    ВС России начали брать в огневой мешок подразделения ВСУ под Макеевкой в ЛНР

    Марочко: ВС России начали брать в огневой мешок подразделения ВСУ под Макеевкой в ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России начали брать в огневой мешок подразделения ВСУ, дислоцированные у Макеевки, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, идет продвижение в направлении Петровского и Невского. ВС России улучшили тактическое положение, а вокруг украинской группировки, находящейся в районе Макеевки, начал формироваться огневой мешок, передает ТАСС.

    «Теперь противник вынужден отбивать не только лобовые атаки, но и прикрывать фланги, по которым мы наносим удары в режиме 24 на 7», – сказал он.

    Ранее ВСУ перебросили иностранных наемников под Макеевку.

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    3 сентября 2024, 10:32 • Новости дня
    Под Угледаром в ДНР перерезана трасса снабжения ВСУ

    Под Угледаром в ДНР перерезана еще одна трасса снабжения ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Трасса Великая Новоселка – Угледар, по которой шло снабжение Угледарской группировки ВСУ, перерезана, сообщили в силовых структурах ДНР.

    Как сообщил источник ТАСС, ВС России перерезали трассу Великая Новоселка – Угледар, по которой противник снабжал группировку и перебрасывал дополнительные силы с Запорожского направления. Там пояснили, что дорога была одной из нескольких ключевых артерий на этом участке фронта.

    «Все они для ВСУ теперь закрыты», – сказали в силовых структурах.

    Ранее ВС России освободили Скучное в ДНР.

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    2 сентября 2024, 20:14 • Новости дня
    Пострадавших при обстреле Белгорода детей отправили в клиническую больницу Минздрава

    Tекст: Кристина Цыцура

    Троих детей, пострадавших в результате обстрелов Белгорода, госпитализировали в детскую клиническую больницу Минздрава России, сообщили в пресс-службе ведомства.

    Двоих пострадавших мальчиков доставили санитарным рейсом и госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии РДКБ Минздрава России, передает ТАСС.

    «Еще один ребенок был переведен в РДКБ Минздрава России вчера бригадой скорой помощи территориального центра медицины катастроф», – добавили в пресс-службе.

    В ведомстве уточнили, что начальное хирургическое лечение детям оказали в Белгородской областной детской больнице. При поступлении в РДКБ Минздрава России провели первичный осмотр для оценки тяжести их состояния.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и его районом. В результате атаки погибли пять человек, 46 мирных жителей получили ранения, среди которых семеро детей.

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    3 сентября 2024, 03:05 • Новости дня
    Гросси отправился на Запорожскую АЭС

    Глава МАГАТЭ Гросси отправился на Запорожскую АЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что отправился в Энергодар для посещения местной атомной электростанции.

    «Направляюсь на Запорожскую АЭС», – написал Гросси у себя на странице в X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Как выразился сам Гросси, он «поехал оказывать помощь в предотвращении ядерной аварии», передает ТАСС.

    Ранее глава МАГАТЭ заявлял, что ситуация с ядерной безопасностью Запорожской АЭС остается крайне сложной.

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