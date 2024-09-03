С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского подполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.2 комментария
Стали известны подробности удара ВС России по учебному центру в Полтаве
Российские войска нанесли удар по 179-му учебно-тренировочному центру войск связи в Полтаве, ракетный удар был нанесен, по предварительным данным, «Искандером» в момент построения личного состава.
Отмечается, что точное количество погибших и раненых в результате обстрела пока неизвестно, передает RT со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».
Также в публикации указано, что в учебном центре проходили подготовку украинские специалисты радиоэлектронной борьбы и связи, которых обучали иностранные инструкторы.
Также авторы канала связывают увеличение числа ударов по объектам в глубоком тылу Украины с началом активных действий этих специалистов.
«Прибытие и размещение иностранных военных на объектах, координаты которых давно известны, значительно облегчает работу российской разведки и ракетчиков», – подчеркнуто в сообщении.
Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП Владимир Рогов заявил, что потери ВСУ при ударе ВС России по бывшему Полтавскому высшему военному командному училищу связи исчисляются сотнями.