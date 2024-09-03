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    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад всегда смотрел на Россию с опаской

    Несколько десятилетий, и до, и сразу после Второй мировой войны, Советский Союз оставался территорией надежды для миллионов людей не только на Западе, но и по всему миру. Разумеется, одно это обстоятельство вызывало у наших оппонентов даже не страх, а панический ужас.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Грузия научилась быть адекватной

    Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская победа на Халхин-Голе спасла монголов от участи рабов

    Жестокость японцев в годы Второй мировой беспрецедентна и во многих отношениях может поспорить с тем, что творилось даже в Третьем рейхе. Так что отмечают победу при Халхин-Голе монголы не просто так.

    11 комментариев
    3 сентября 2024, 10:43 • Новости дня

    Стало известно об огромных потерях ВСУ при ракетном ударе по военному училищу в Полтаве

    Рогов: Силы России нанесли ракетный удар по военному училищу ВСУ в Полтаве

    Стало известно об огромных потерях ВСУ при ракетном ударе по военному училищу в Полтаве
    @ AlphaSpecnaz/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы нанесли ракетный удар по бывшему Полтавскому высшему военному командному училищу связи, которое готовит специалистов по РЛС и РЭБ для украинской армии, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов.

    По его словам, личный состав училища накрыли ракетным ударом в момент построения, в котором принимало участие свыше полутысячи украинских военнослужащих, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что потери ВСУ исчисляются сотнями.

    Ранее подполье сообщило об ударе по Дворцу спорта с боевиками ВСУ в Харькове.

    3 сентября 2024, 06:00 • Новости дня
    Морпехи уничтожили колонну бронетехники ВСУ в Курской области

    Минобороны: Морпехи Черноморского флота уничтожили колонну бронетехники ВСУ в Курской области

    Морпехи уничтожили колонну бронетехники ВСУ в Курской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Север» уничтожили в Курской области колонну бронетехники, на которой боевики пытались по дорогам общего пользования заехать вглубь российской территории, сообщило Министерство обороны России.

    По данным Минобороны, вовремя разбить украинских боевиков помогло своевременное обнаружение противника. После неудачных атак «в лоб», боевики попытались обойти российские подразделения, но были застигнуты врасплох, следует из сообщения ведомства в Telegram-канале.

    Морпехи устроили засаду, разгромили колонну и полностью остановили продвижение ВСУ на данном участке.

    Ранее авиация России уничтожила живую силу и технику ВСУ в Курской области.

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    3 сентября 2024, 00:22 • Новости дня
    На Украине заявили о первом применении Россией ракеты «Гром-Э1» по Харькову

    Мэр Харькова заявил о первом применении Россией ракеты «Гром-Э1»

    На Украине заявили о первом применении Россией ракеты «Гром-Э1» по Харькову
    @ Николай Новичков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия при ударе по Харькову применила гибрид ракеты и управляемой авиабомбы «Гром-Э1», заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

    По его данным, этот нетипичный боеприпас был применен ВС России 31 августа, пишет «Российская газета».

    Глава Харьковского областного управления прокуратуры Спартак Борисенко уточнил, что необычный боеприпас выступил российский бомбардировщик Су-34, находясь над территорией Белгородской области. Удар был нанесен по объекту в Слободском районе Харькова, пишут украинские СМИ.

    Между тем, Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что ВС России при помощи ракет «Гром-Э1», вероятно, поразили ТЦ в Харькове, который был превращен в военный объект ВСУ, а также Дворец Спорта, где базировались украинские военные.

    «Гром-Э1» – авиационная управляемая ракета общего назначения с осколочно-фугасной боевой частью, предназначена для поражения наземных и надводных целей. Наведение ракет осуществляется по спутнику, снаряды запускаются истребителями Су-35, МиГ-35, Су-57.

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    2 сентября 2024, 20:10 • Видео
    Немцы проголосовали против властей и Украины

    Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии – двух восточных землях Германии, которые прежде входили в ГДР – стали разгромными как для власти, так и для «ястребов», которые выступают за дальнейшее вооружение Украины и продолжение конфликта с Россией. Но есть нюанс.

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    2 сентября 2024, 14:15 • Новости дня
    Лавров: Запад собрал под нацистскими знаменами около 50 стран против России
    Лавров: Запад собрал под нацистскими знаменами около 50 стран против России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Кристина Коваленко

    Запад собрал порядка 50 стран под нацистскими знаменами в попытке развалить Россию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед преподавателями и студентами МГИМО (У) МИД РФ.

    По словам министра, Запад ведет такую политику, потому что Россия «слишком сильная и самостоятельная»,  передает ТАСС.

    «И надо что-то с этим делать, желательно развалить», – сказал Лавров о планах Запада насчет России, добавив, что для этого собрались 50 стран против РФ «под нацистскими знаменами».

    Ранее Лавров объяснил, что Украина упустила свои территории из-за абсолютной недоговороспособности киевского режима.

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    2 сентября 2024, 21:57 • Новости дня
    В Финляндии описали действия НАТО при обвале фронта ВСУ
    В Финляндии описали действия НАТО при обвале фронта ВСУ
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен описал два возможных сценария, по которым будет действовать НАТО в случае обрушения фронта ВСУ на востоке Украины.

    Он отметил, что крах украинских сил на восточном фронте становится все более очевидным, передает «Московский комсомолец».

    По мнению Малинена, Запад теперь приближается к «решающей точке войны». Он добавил, что НАТО фактически стоит перед выбором: «безумная эскалация (или операция под чужим флагом) или поиск мирного решения».

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что сбивать российские ракеты над Украиной – долг Варшавы.

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    2 сентября 2024, 18:17 • Новости дня
    Зеленский признал, что атака на Курскую область не облегчила положение ВСУ в Донбассе
    Зеленский признал, что атака на Курскую область не облегчила положение ВСУ в Донбассе
    @ Oleg Petrasiuk/24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский признал, что вторжение ВСУ в Курскую область не облегчило ситуацию для Киева в Донбассе.

    «Что касается сложностей на покровском и торецком направлениях, то мы считаем, что курская операция также может повлиять на это... Пока там сложно», – приводит слова Зеленского ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. 

    Напомним, что массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера, жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия разберется с «украинскими бандитами» в Курской области.

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    2 сентября 2024, 12:23 • Новости дня
    Под ночной групповой удар ВС России попали пункты дислокации наемников ВСУ
    Под ночной групповой удар ВС России попали пункты дислокации наемников ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Минувшей ночью ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по пунктам временной дислокации националистических формирований и иностранных наемников, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Также удар пришелся по объектам энергетики и ОПК Украины, осуществлявшим производство и ремонт авиатехники и ракетного вооружения, а также местам сборки и хранения беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Все указанные объекты были успешно поражены.

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    3 сентября 2024, 04:30 • Новости дня
    Ганчев призвал освободить Харьков

    Ганчев: Освобождение Харькова от ВСУ необходимо для безопасности России

    Ганчев призвал освободить Харьков
    @ Ukrinform/Cover Images/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Харьков и область будут освобождены в ближайшее время, чтобы обеспечить безопасность России, заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    Он не стал называть сроки освобождения Харькова, но заявил, что это произойдет достаточно скоро. Ганчев подчеркнул, что в Харьковской области «происходят процессы», которые направлены на создание санитарной зоны для обеспечения безопасности приграничных с Украиной районов России, передает РИА «Новости».

    «Это обусловлено однозначно освобождением территории как минимум Харьковской области», – заявил глава администрации.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что операция по созданию зоны безопасности в Харьковской области будет продолжаться до успешного завершения.

    Ранее на Западе допустили, что украинские военные начнут использовать баллистические ракеты ATACMS с Харьковского направления для ударов вглубь России, Украина может потерять Харьков,

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    3 сентября 2024, 06:41 • Новости дня
    Посол России рассказал о полученном украинскими чиновниками обещании от США

    Посол Антонов: Умеров и Ермак во время поездки в США могли получить дополнительную поддержку

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава офиса украинского президента Андрей Ермак во время недавней поездки в США пытались настроить американские власти на ужесточение политики в отношении Москвы и просили «ракеты, боеприпасы, деньги», они могли получить дополнительную поддержку Вашингтона, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    «Циничная цель Вашингтона остается прежней – навредить Российской Федерации с помощью своего оружия, которое вкладывается в украинские руки», – цитирует ТАСС Антонова.

    Посол России не исключил, что во время этой поездки Ермак и Умеров получили дополнительные обещания в поддержке военных действий против России, которое в скором времени будет оформлено в виде пакета военной помощи Украине.

    Ранее Ермак и Умеров во время визита в США рассказали шефу Пентагона Ллойду Остину о ситуации на поле боя в зоне специальной военной операции России на Украине.

    Кроме того, Умеров сообщил, что Украина передала США список целей в России, по которым Киев хочет нанести удары американским оружием.

    Напомним, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США сейчас не планируют снимать ограничения для вооруженных сил Украины на удары «вглубь России» американским оружием.

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    2 сентября 2024, 12:32 • Новости дня
    ВС России освободили Скучное в ДНР
    ВС России освободили Скучное в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    В результате действий группировки «Центр» был освобожден пункт Скучное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии около Дзержинска, Нелеповки, Селидово, Гродовки, Журавки, Заветного и Мемрика ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Отражены девять контратак штурмовых групп 100-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад ВСУ, 12-й, 14-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины.

    Потери противника составили до 475 военнослужащих, бронемашина «Козак», три пикапа, 152-мм гаубица «Мста-Б» и 122-мм гаубица Д-30, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки  «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 129-й и 241-й бригад теробороны возле Водяного, Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки ДНР. Отражены две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 110 военнослужащих, американский бронетранспортер М113 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 123-й и 126-й бригад теробороны у Новоданиловки, Лобкового Запорожской области, Токаревки, Берислава Херсонской области и города Херсона.

    Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

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    3 сентября 2024, 04:12 • Новости дня
    Посол Антонов заявил о провале США в обучении украинских пилотов F-16

    Посол Антонов: США не удалось обучить украинских пилотов управлению F-16

    Посол Антонов заявил о провале США в обучении украинских пилотов F-16
    @ Liang Sen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Инструкторы из США не смогли обучить управлять американскими истребителями F-16 украинских пилотов, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    По его словам, это выглядит смешно, когда в украинском небе F-16 сбивает система Patriot. Антонов подчеркнул: в США «заголосили» бы, если бы F-16 сбила российская ПВО.

    «Местным инструкторам так толком и не удалось обучить ВСУ», – цитирует ТАСС Антонова.

    Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что киевский режим потерял первый из поставленных ему истребителей F-16.

    Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что переданный Украине истребитель F-16 был по ошибке сбит ракетой Patriot.

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    2 сентября 2024, 22:35 • Новости дня
    В Харькове и Днепре прогремели взрывы

    Tекст: Вера Басилая

    Несколько взрывов подряд произошли в Харькове, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что взрывы в Харькове произошли с разницей в несколько минут.

    Кроме того, украинское издание «Общественное» сообщило о взрывах в Павлограде и в Днепре (ранее Днепропетровск), передает ТАСС.

    Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины.

    Ранее сообщалось, что энергетический объект поврежден в Харькове после взрывов.

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    2 сентября 2024, 20:14 • Новости дня
    Пострадавших при обстреле Белгорода детей отправили в клиническую больницу Минздрава

    Tекст: Кристина Цыцура

    Троих детей, пострадавших в результате обстрелов Белгорода, госпитализировали в детскую клиническую больницу Минздрава России, сообщили в пресс-службе ведомства.

    Двоих пострадавших мальчиков доставили санитарным рейсом и госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии РДКБ Минздрава России, передает ТАСС.

    «Еще один ребенок был переведен в РДКБ Минздрава России вчера бригадой скорой помощи территориального центра медицины катастроф», – добавили в пресс-службе.

    В ведомстве уточнили, что начальное хирургическое лечение детям оказали в Белгородской областной детской больнице. При поступлении в РДКБ Минздрава России провели первичный осмотр для оценки тяжести их состояния.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и его районом. В результате атаки погибли пять человек, 46 мирных жителей получили ранения, среди которых семеро детей.

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    3 сентября 2024, 08:17 • Новости дня
    ВС России начали брать в огневой мешок подразделения ВСУ под Макеевкой в ЛНР

    Марочко: ВС России начали брать в огневой мешок подразделения ВСУ под Макеевкой в ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России начали брать в огневой мешок подразделения ВСУ, дислоцированные у Макеевки, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, идет продвижение в направлении Петровского и Невского. ВС России улучшили тактическое положение, а вокруг украинской группировки, находящейся в районе Макеевки, начал формироваться огневой мешок, передает ТАСС.

    «Теперь противник вынужден отбивать не только лобовые атаки, но и прикрывать фланги, по которым мы наносим удары в режиме 24 на 7», – сказал он.

    Ранее ВСУ перебросили иностранных наемников под Макеевку.

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    3 сентября 2024, 00:10 • Новости дня
    Беспилотник самолетного типа ВСУ уничтожен в Брянской области

    ПВО уничтожила беспилотник самолетного типа ВСУ в Брянской области

    Tекст: Вера Басилая

    Беспилотник был обнаружен и уничтожен силами ПВО Минобороны, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», – написал Богомаз в своем Telegram-канале.

    По его словам, в итоге был уничтожен дрон ВСУ, пострадавших и разрушений при этом нет.

    Ранее украинский беспилотник был сбит над Белгородской областью.

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    3 сентября 2024, 03:05 • Новости дня
    Гросси отправился на Запорожскую АЭС

    Глава МАГАТЭ Гросси отправился на Запорожскую АЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что отправился в Энергодар для посещения местной атомной электростанции.

    «Направляюсь на Запорожскую АЭС», – написал Гросси у себя на странице в X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Как выразился сам Гросси, он «поехал оказывать помощь в предотвращении ядерной аварии», передает ТАСС.

    Ранее глава МАГАТЭ заявлял, что ситуация с ядерной безопасностью Запорожской АЭС остается крайне сложной.

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