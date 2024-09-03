С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского подполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.2 комментария
Задержан лидер «Фалунь Дафа» в Мордовии
Задержан лидер ячейки религиозно-политического движения «Фалунь Дафа» в Мордовии Максиняев
В Мордовии задержан лидер местной ячейки религиозно-политического движения «Фалунь Дафа» («Фалуньгун» и ряд связанных организаций признаны в России нежелательными и экстремистскими) Максиняев.
«В Республике Мордовия выявлена и пресечена преступная деятельность лидера религиозно-политического движения «Фалунь Дафа» Максиняева И. И, организовавшего на территории региона ячейку нежелательной организации. По местам жительства адептов проведены обыски, изъята литература, агитационная продукция, средства связи», – сообщили силовики РИА «Новости».
По версии правоохранительных структур, Максиняев, начав свою деятельность в «Фалуньгун» в 2000-х годах, вел вербовку молодежи под видом спортивных секций. Посредством распространения листовок и бюллетеней организации злоумышленник вовлекал в нее жителей Мордовии, после чего обучал их духовной гимнастике «цигун» и идеологии движения. В секту входило более десяти человек разных возрастов, в том числе учителя, сотрудники банков, IT-специалисты и мигранты.
По данным силовых структур, сотрудниками СКР в отношении Максиняева возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.284.1 УК РФ. Ему инкриминируют организацию деятельности нежелательной на территории России иностранной или международной организации. Максиняев помещен в СИЗО города Саранска.
Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, в мае в Москве были задержаны члены движения «Фалуньгун», затем лидера российского отделения этой организации Наталью Миненкову поместили в СИЗО.