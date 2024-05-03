В Москве задержали участников китайской секты «Фалуньгун»

Tекст: Алексей Дегтярев

В Москве также провели обыски у членов секты, сообщил собеседник ТАСС.

Между тем в ГСУ СК по городу сообщили о возбуждении уголовного дела по факту незаконной деятельности организации «Центр духовного и физического совершенствования «Фалунь дафа», которую признали нежелательной в России.

Дело заведено по статье «Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории России».

С 31 июля 2020 года по 22 октября 2023 года женщина вместе с группой других лиц незаконно организовала деятельность этой структуры. Она продавала литературу нежелательных организаций, включая книгу Ли Хунчжи «Чжуань Фалунь», признанной экстремистским материалом.

Проведены обыски, изъяты предметы, имеющие значение для следствия.

Доктор политических наук, глава Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что деятельность секты «Фалуньгун» в России запрещена, поскольку литература этого движения признана экстремистской.