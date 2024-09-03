ВСУ в Курской области потеряли за сутки до 400 военных

Tекст: Алексей Дегтярев

ВСУ потеряли до 400 человек и 12 боевых бронированных машин, три артиллерийских орудия, одну установку РСЗО, машину ЗРК, станцию РЭБ, 12 автомобилей и две единицы инженерной техники, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Группировка «Север» отразила пять атак украинских штурмовиков в направлении Борок, Марьевки, Камышевки и Черкасского Поречного, сорвала попытки атак в направлении Комаровки, Коренево и Ольговки. В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 25 человек, две бронемашины.

Авиация, артиллерия и действия войск поразили скопления живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовой и 152-й егерской бригад, 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны и обеспечения у Апанасовки, Борок, Вишневки, Викторовки, Гордеевки, Косицы, Краснооктябрьского, Княжьего Первого, Куриловки, Любимовки, Мартыновки, Михайловки, Малой Локни, Новоивановки, Орловки, Плехово и Снагостя.

Авиация ударила по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 22-й, 41-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 101-й, 103-й, 119-й и 129-й бригад теробороны, а также 1-й и 17-й бригад нацгвардии Украины у Белополья, Ворожбы, Великой Писаревки, Глухова, Мирополья, Новой Сечи, Новоивановки, Павловки, Пустогорода, Погребка, Старых Верок, Стукаловки, Сумов, Хотеня и Юнаковки в Сумской области.

За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 9,3 тыс. человек, 80 танков, 38 БМП, 70 БТР, 561 бронемашину, 273 автомобиля, 68 артиллерийских орудий, 20 установок РСЗО, восемь установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 17 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники.