Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.0 комментариев
Курские и курчатовские школы решили перевести на очно-дистанционное обучение
Учеников школ в Курске и Курчатове с начала октября переведут на очно-дистанционный формат обучения, сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов.
Для обеспечения безопасности детей и педагогов в каждом учреждении будут определены безопасные зоны или заглубленные укрытия, указал Смирнов в своем Telegram-канале.
Продолжается работа по оклейке окон бронированной пленкой и укреплению зон мешками с песком. Родители или законные представители смогут перевести ребенка на полностью дистанционное обучение, если сочтут это необходимым.
Учреждения дополнительного образования в этих городах также перейдут на смешанный формат обучения. В девяти отселенных муниципальных образованиях региона обучение будет проходить исключительно в дистанционном формате. Поддержку в этом процессе предоставляют школы-шефы из Курска.