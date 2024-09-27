Курские и курчатовские школы решили перевести на очно-дистанционное обучение

Tекст: Алексей Дегтярев

Для обеспечения безопасности детей и педагогов в каждом учреждении будут определены безопасные зоны или заглубленные укрытия, указал Смирнов в своем Telegram-канале.

Продолжается работа по оклейке окон бронированной пленкой и укреплению зон мешками с песком. Родители или законные представители смогут перевести ребенка на полностью дистанционное обучение, если сочтут это необходимым.

Учреждения дополнительного образования в этих городах также перейдут на смешанный формат обучения. В девяти отселенных муниципальных образованиях региона обучение будет проходить исключительно в дистанционном формате. Поддержку в этом процессе предоставляют школы-шефы из Курска.