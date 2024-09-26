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    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина поставила крест на «зеленой» повестке ЕС

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    26 сентября 2024, 21:53 • Новости дня

    Эксперт: Россия укрепила статус гаранта стабильности глобального энергетического рынка

    Экономист Журавлев: Нашим противникам не удалось отрезать ресурсы РФ от мировых потребителей

    Эксперт: Россия укрепила статус гаранта стабильности глобального энергетического рынка
    @ Рюмин Александр/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Санкции не смогли изменить диктуемые логикой процессы на мировом энергетическом рынке, гарантом стабильности которого по-прежнему является Россия. При этом наша страна активно развивает собственную энергетику, которая является одной из самых «зеленых» в мире, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Дмитрий Журавлев. В четверг президент России Владимир Путин принял участие в форуме «Российская энергетическая неделя».

    «Россия давно стала мощной геополитической силой, влияющей на многие аспекты международной экономики. Санкции не изменят глобальные процессы, продиктованные логикой истории. Продолжение поставок российской нефти за рубеж доказывает, что противникам нашей страны не удалось отрезать ресурсы РФ от мировых потребителей. Наоборот, Россия укрепила свой статус гаранта стабильности глобального энергетического рынка», – заявил Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Эксперт напомнил, что сейчас при участии стран БРИКС формируется новая многополярная модель мирового развития: «Ведущую роль в новой системе мироустройства уже играют не страны Запада, а государства мирового большинства, среди которых и Россия». Журавлев отметил, что в современном мире энергетика является движущей силой экономики, без энергоресурсов невозможно создать ни одно производство.

    «Раньше применительно к России часто можно было слышать фразу про нефтяную иглу. Но через иглу также вводится и лекарство. Поставки сырья ведут к росту энергетического сектора – основы развития экономики РФ. И сейчас уже в России зафиксирован рекордный уровень потребления энергии, что свидетельствует о высоких темпах экономического роста», – пояснил эксперт.

    При этом он отметил, что российская энергетика не остановится на достигнутом и обновленная энергетическая стратегия даст новый импульс развитию этого сектора. «Новый нацпроект и госпрограммы зададут качественно иные контуры роста отрасли. Амбициозные цели национального развития требуют соответствующих энергомощностей», – продолжил аналитик.

    При этом он отметил, что Россия развивает зеленую энергосистему, в которой воплощены самые передовые принципы экологичности и бережного отношения к окружающей среде. При этом проводимый Россией энергопереход учитывает наши природные условия и социальные факторы. «Данный процесс должен сопровождаться глубокими всесторонними исследованиями, которые проводятся в нашей стране», – заключил Журавлев.

    В четверг Владимир Путин принял участие в пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя». «Наша энергосистема – одна из крупнейших в мире, она не только отвечает растущему спросу со стороны бизнеса, экономики и социальной сферы, но и качественно меняет свой облик», – заявил Путин. По его словам, сейчас на долю экологичного природного газа приходится 48% энергобаланса нашей страны, а вместе с атомной и гидроэнергетикой, которые имеют минимальный углеродный след, эта доля превышает 85%.

    «То есть наш энергобаланс – один из самых «зеленых» в мире, это совершенно очевидный факт. И в отличие от некоторых западных стран, которые используют климатическую повестку для продвижения своих, по сути, неоколониальных интересов, мы на практике воплощаем справедливый, упорядоченный энергопереход, который учитывает наши природные условия, наше социально-экономическое развитие городов, территории всей страны и структуру топливно-энергетического баланса», – подчеркнул  Путин.

    Президент также отметил, что Россия в 2023 году обновила советский рекорд по потреблению энергии и намерена закрепить мировое лидерство в атомной сфере.

    26 сентября 2024, 01:15 • Новости дня
    Эксперт назвал условия подключения уцелевшей нитки «Северного потока»

    Эксперт Юшков: Уцелевшая часть «Северного потока» сохранит рабочее состояние несколько десятилетий

    Эксперт назвал условия подключения уцелевшей нитки «Северного потока»
    @ Bodo Marks/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Одна из веток «Северных потоков» не пострадала в результате диверсии и находится в рабочем состоянии. И хотя сейчас Россия не имеет возможности ее обслуживать, газопровод может простоять в таком положении несколько десятилетий, и запустить газ по нему можно будет в любой момент, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. В четверг исполняется вторая годовщина диверсии на «Северных потоках».

    «Действительно, одна из веток «Северных потоков» сумела уцелеть после подрыва. Она не разгерметизировалась, однако в настоящий момент из нее полностью выкачан газ. Провести работы по ее подробному осмотру не удалось: Россию попросту не допускают к участку, где объекту был нанесен максимальный ущерб», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    «Стоит отметить, что в настоящий момент эта ветка находится в рабочем состоянии. Но ее работа никогда и не начиналась: немцы попросту не давали разрешения к началу эксплуатации. Процесс сертификации затормозился, поскольку Министерство финансов ФРГ после начала СВО отозвало справку о влиянии «Северного потока» на экономику Германии», – отмечает он.

    «Без данного документа федеральное агентство, занимавшееся организацией функционирования газопровода, попросту не может продолжить работу. То есть ввод в эксплуатацию остановлен чисто бюрократическими методами. Тем не менее для России в сложившейся ситуации все же имеются свои плюсы. Поскольку труба никогда не приступала к перекачке ресурсов, то и обслуживать ее нет необходимости», – рассказывает собеседник.

    «В отличие от остальных веток, в эту морская вода не попала. Соответственно, никаких разрушительных химических реакций для инфраструктуры не произошло. Речь идет о конструкции из металла. Она также покрыта толстым слоем бетона, что дает дополнительные гарантии для «выживания» инфраструктуры в экстремальных глубинных условиях», – поясняет эксперт.

    «Поэтому вести за ней регулярные наблюдения также не нужно. Газопровод может простоять в таком положении несколько десятилетий. Даже с действующими системами необходимые исследования проводятся нечасто: это очень надежные сооружения. Как правило, обслуживание проходит по линии компрессных станций», – акцентирует Юшков.

    «За ними действительно необходимо пристально следить, но в нашем случае не потребуется и этого. В теории, если бы «Северный поток» продолжал свою работу, его обслуживание лежало бы на плечах компаний-операторов. Первой являлась Nord Stream AG-1, 50% акций которой обладал Газпром. Остальная половина была распределена между пятью европейскими фирмами», – рассуждает собеседник.

    «Что касается Nord Stream AG-2, то здесь уже все ценные бумаги принадлежали российскому ресурсному гиганту. Однако позже ее арестовали немцы, а значит, Москва не может предпринять какие-либо технические работы в отношении трубы с чисто юридической точки зрения. Однако запустить уцелевшую ветку можно в любой момент», – считает эксперт.

    «Кроме того, контракт с европейцами у Газпрома до сих пор остается действительным. То есть если немцы изменят свое решение, то Россия в какой-то степени даже будет обязана начать поставки. Тем не менее для этого необходимо качественное изменение политической ситуации в ЕС. Они уже начинают постепенно задумываться о том, что контакты с Москвой стоит налаживать. Посмотрим, к чему это приведет», – заключил Юшков.

    В четверг, 26 сентября, будет вторая годовщина диверсии на двух российских экспортных газопроводах в Европу – «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». По оценке Nord Stream AG, разрушения на объектах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам, но ни разу их не получила.

    В начале сентября президент России Владимир Путин назвал шизофренией нежелание Германии принимать газ по «Северному потоку». «Получать через территорию Украины могут, получать через «Турецкий поток» могут. По нитке, которая идет по дну Балтийского моря, не могут. На мой взгляд, это какая-то деформация профессиональная, шизофрения, чушь просто. Ну, не хотят – не надо, мы будем наращивать наши поставки в другие регионы мира», – говорил Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

    «Ну, взяли, взорвали этот газопровод по дну Балтийского моря, «Северный поток». Взорвали обе нитки «Северного потока – 1» и «Северного потока – 2». Кстати говоря, одна-то существует, она в рабочем состоянии. Что мешает тому же правительству Германии кнопку нажать, договориться с нами и включить? 27,5 млрд куб. м газа тут же пошло бы в Европу, в Германию. Почему они этого не делают, я не понимаю», – добавил глава государства.

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    26 сентября 2024, 15:35 • Новости дня
    Путин назвал срок запуска Тихоокеанской железной дороги
    Путин назвал срок запуска Тихоокеанской железной дороги
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Тихоокеанская железная дорога, которая свяжет месторождения в Якутии и порт в Хабаровском крае, заработает уже в 2025 году, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».

    «Уже в будущем году заработает Тихоокеанская железная дорога. Это частная магистраль от Эльгинского месторождения в Якутии до порта Эльга в Хабаровском крае», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    В сентябре прошлого года Путин заявил, что по инициативе частных инвесторов прокладывается Тихоокеанская железная дорога, строится новый порт на побережье Охотского моря. «Это позволит задействовать ресурсы Якутии и севера Хабаровского края, обеспечить прямой выход на рынки АТР», – подчеркнул глава государства.

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    26 сентября 2024, 18:29 • Видео
    Новая ядерная доктрина России

    Президент Владимир Путин объявил о важных изменениях в ядерной доктрине России. Как подчеркнули в Кремле, это сигнал Западу, где сейчас обсуждают предложения Владимира Зеленского о ракетных ударах по РФ. Чего теперь ждать?

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    26 сентября 2024, 14:46 • Новости дня
    Путин прокомментировал отказ Запада от российских энергоносителей

    Путин заявил, что западные страны выбрали дорогие энергоносители вместо российских

    Путин прокомментировал отказ Запада от российских энергоносителей
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Запада сами выбрали более дорогие энергоресурсы вместо российских, и имеют право жить с этими последствиями, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

    «Если наши ранее традиционные покупатели решили отказываться от наших относительно дешевых энергоносителей и решили перейти на более дорогой ресурс, ну что же, это их выбор, пусть живут на этом дорогом ресурсе», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что Россия продолжает быть одним из ведущих участников мирового энергорынка, она расширяет географию и масштабы сотрудничества в этой области вопреки сложностям.

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    26 сентября 2024, 17:15 • Новости дня
    Акции Газпрома на Мосбирже выросли после поручения Путина

    Акции Газпрома на Московской бирже поднялись на 1,76% после поручения Путина

    Акции Газпрома на Мосбирже выросли после поручения Путина
    @ Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Стоимость акций Газпрома на Московской бирже начала расти после поручения президента России Владимира Путина разработать план развития компании, что привело к увеличению их стоимости на 1,76%.

    Акции Газпрома на Московской бирже показали положительную динамику, пишет ТАСС. Стоимость ценных бумаг компании поднялась более чем на 1,7% после того, как президент дал поручение Газпрому и правительству страны разработать десятилетний план развития газового холдинга.

    В рамках этого плана предполагается перераспределение маршрутов поставок, разработка планов газификации российских регионов и увеличение переработки газа внутри страны.

    По данным на 14.18 мск, акции Газпрома снижались на 0,14%, достигнув отметки в 135,25 рубля. Однако уже к 14.26 мск, после объявления поручения Путина, акции перешли к росту и достигли уровня 137,82 рубля, что составляет рост на 1,76%.

    Напомним, Путин поручил подготовить десятилетний план развития Газпрома.

    Коментарии (8)
    26 сентября 2024, 14:35 • Новости дня
    Путин: Россия в 2023 году обновила советский рекорд по потреблению энергии
    Путин: Россия в 2023 году обновила советский рекорд по потреблению энергии
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    По итогам 2023 года страна обновила рекорд по потреблению энергии, это указывает на рост экономики, заявил президент Владимир Путин в ходе Российской энергетической недели.

    «По итогам прошлого года объем энергопотребления в России опять обновил рекорд, который превышает показатели советского периода», – цитирует Путина ТАСС.

    По словам главы государства, подобные показатели являются признаком роста экономики.

    Он отметил, что рост данного показателя является верным признаком роста экономики.

    До конца этого десятилетия энергопотребление в России будет расти в среднем на 2%, это примерно такой же показатель, как в целом в мире, добавил Путин, передает РИА «Новости».

    Планируется за этот отрезок времени ввести в эксплуатацию порядка 27 ГВт мощностей новой генерации, в их числе – тепловые, гидро– и атомные электростанции.

    Ранее политолог Павел Данилин в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что российский топливно-энергетический комплекс показал способность развиваться в условиях санкций.

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    26 сентября 2024, 14:38 • Новости дня
    Путин назвал развитие переработки углеводородов приоритетной задачей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приоритетной задачей для отечественного топливно-энергетического комплекса (ТЭК) является увеличение объемов переработки углеводородов в России, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».

    «Рост объемов переработки углеводородов именно в России, на наших заводах и комплексах – еще одна приоритетная задача для отечественного ТЭКа. Важно обеспечить сырьевую базу, добычу ресурсов», – цитирует главу государства РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что энергобаланс России – один из самых зеленых в мире.

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    26 сентября 2024, 18:10 • Новости дня
    Газпром возобновил поставки газа в Китай по «Силе Сибири»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Газпром завершил плановые профилактические работы на магистральном газопроводе «Сила Сибири» и возобновил поставки природного газа в Китай, сообщила пресс-служба холдинга.

    Как указали в пресс-службе компании, профилактические мероприятия длились с 19 по 26 сентября и были направлены на поддержание надежной и бесперебойной работы газотранспортной системы, передает ТАСС.

    «Сила Сибири» – один из крупнейших энергетических проектов между Россией и Китаем, обеспечивающий стабильные поставки российского газа на восточные рынки.

    Ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что поставки газа в Китай по «дальневосточному» маршруту начнутся в конце января 2027 года.

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    26 сентября 2024, 08:18 • Новости дня
    Цены на нефть начали снижаться

    Мировые цены на нефть начали снижаться на данных из Китая

    Мировые цены на нефть в четверг снижаются: рынки оценивают перспективы экономики Китая.

    Цена декабрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.44 снижается на 0,32%, до 72,67 доллара за баррель, а ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,4%, до 69,41 доллара, передает РИА «Новости».

    Китай является одним из крупнейших потребителей нефти, поэтому инвесторы следят за экономикой страны. Ранее глава Центробанка Китая Пань Гуншэн объявил о мерах стимулирования экономики, в том числе увеличении объемов банковского кредитования путем снижения ставок рефинансирования.

    В рамках поддержки Китай рассматривает возможность вливания до 1 трлн юаней (142 млрд долларов) капитала в свои крупнейшие госбанки, отмечает Bloomberg.

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    26 сентября 2024, 14:55 • Новости дня
    Путин поручил начать реализацию нового нацпроекта по энергетике

    Путин поручил проработать детали нацпроекта по энергетике и начать реализацию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с деловыми и научными кругами проработать все детали нового нацпроекта по энергетике и как можно скорее приступить к его реализации.

    Глава государства, выступая на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя», подчеркнул, что важно не задерживаться с началом реализации проекта, передает РИА «Новости».

    Важной частью проекта станет продвижение «Новых атомных и энергетических технологий». Президент отметил, что это будет один из ключевых инструментов для поддержки отечественных разработок.

    Ранее Путин заявлял, что Россия намерена закрепить мировое лидерство в атомной сфере.

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    26 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин: Запад использует проблемы климата в своих неоколониальных интересах
    Путин: Запад использует проблемы климата в своих неоколониальных интересах
    @ Александр Щербак/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ряд стран Запада использует климатическую повестку в своих неоколониальных интересах, в то время как Россия придерживается на практике упорядоченного энергоперехода, учитывающего интересы страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

    «В отличие от некоторых западных стран, которые используют климатическую повестку для продвижения своих неоколониальных интересов, мы на практике воплощаем справедливый, упорядоченный энергопереход, который учитывает наши природные условия, наше социально-экономическое развитие городов и всей страны», – цитирует Путина ТАСС.

    Ранее президент России отмечал, что Запад следует традиционным нормам классического колониализма вместо норм международного права.

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    26 сентября 2024, 14:52 • Новости дня
    Путин: Российская газовая отрасль проходит этап серьезных изменений

    Tекст: Александра Юдина

    Газовая отрасль России проходит этап серьезных изменений, речь идет не только о переориентации поставок, но и о социальной газификации, заявил в ходе пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя» российский президент Владимир Путин.

    «Отдельно хочу сказать о газовой отрасли: сейчас она проходит этап серьезных изменений. Речь не только о переключении экспорта с Запада на Восток, но и о существенном увеличении поставок на внутренний рынок, в том числе по программе социальной газификации, которая стартовала у нас в 2021 году и идет хорошими темпами», – передает РИА «Новости» его слова.

    Путин поручил Газпрому и кабмину подготовить десятилетний план развития, в том числе с учетом перераспределения маршрутов поставок.

    Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября.

    Ранее Путин потребовал в кратчайшее время обновить стратегию в области энергетики.

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    26 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    Путин обсудил с президентом Экваториальной Гвинеи стабилизацию энергорынков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Экваториальная Гвинея стремятся стабилизировать мировые энергетические рынки, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с лидером этой африканской страны Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого.

    Путин отметил, что Экваториальная Гвинея является партнером России и в организации производителей, экспортеров газа, и в ОПЕК+, передает ТАСС. «Нашей общей задачей, безусловно, является стабилизация мировых энергетических рынков», – сказал он.

    Российский лидер подчеркнул, что две страны связывают крепкие дружеские отношения, которые имеют долгую историю. Путин выразил уверенность в том, что восстановление дипломатических представительств будет способствовать дальнейшему развитию этих отношений. Он также отметил хорошие перспективы для военно-технического сотрудничества между Россией и Экваториальной Гвинеей.

    Напомним, в четверг в Кремле начались переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого.

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    26 сентября 2024, 19:52 • Новости дня
    Новак назвал объем перераспределенного из Европы газа

    Новак: Россия перераспределила газ для Европы на другие направления

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Порядка 30-40% поставок газа, которые ранее уходили в европейские страны, теперь отправляются на другие направления, заявил вице-премьер Александр Новак.

    «Где-то 30-40% мы уже перенаправили по другим направлениям», – сказал Новак в интервью «России 24», передает ТАСС.

    Он отметил, что увеличились поставки на юг, по газопроводу «Сила Сибири» в 2025 году Россия выйдет на максимальные контрактные обязательства с Китаем.

    Также Новак отмечал, что Россия готова возобновить поставки газа в Европу при соответствующем желании партнеров.

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    26 сентября 2024, 14:57 • Новости дня
    Путин заявил о роли российских энергоресурсов в энергобезопасности дружественных стран
    Путин заявил о роли российских энергоресурсов в энергобезопасности дружественных стран
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки российских энергоресурсов помогают дружественным странам сдерживать рост импортных цен и улучшать конкурентоспособность на мировом рынке, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе (РЭН).

    «Поставки энергоресурсов из России позволяют дружественным странам сдержать рост импортных цен, обеспечивать свою энергетическую безопасность и экономическую устойчивость. Позволяют им более успешно конкурировать на мировом рынке», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что на долю дружественных стран приходится более 90% энергетического экспорта России.

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    26 сентября 2024, 15:42 • Новости дня
    Путин поручил проконтролировать модернизацию НПЗ

    Путин поручил правительству проконтролировать модернизацию нефтеперерабатывающих заводов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поручил правительству следить за модернизацией НПЗ с целью обеспечения экономики качественным топливом и продукцией.

    Выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели, глава государства поручил правительству России тщательно контролировать процесс реализации программы модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), сообщает ТАСС.

    Он подчеркнул, что ключевой задачей данной программы является обеспечение экономики, городов и всех населенных пунктов страны качественным топливом, смазочными материалами, битумом и другой необходимой продукцией.

    Путин отметил, что правительство должно внимательно следить за каждым этапом реализации программы. Он указал на необходимость предметной работы с каждым предприятием, а также контроля за сроками проведения ремонта и обновления производств.

    Также Путин поручил правительству совместно с деловыми и научными кругами проработать все детали нового нацпроекта по энергетике.

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    • Новая ядерная доктрина России

      Президент Владимир Путин объявил о важных изменениях в ядерной доктрине России. Как подчеркнули в Кремле, это сигнал Западу, где сейчас обсуждают предложения Владимира Зеленского о ракетных ударах по РФ. Чего теперь ждать?

    • Гастроли Зеленского в Америке: главное

      Вояж Владимира Зеленского в США обещал стать значительным политическим событием. Прежде всего из-за «плана победы над Россией», который он обещал презентовать американцам. Но поездка явно не задалась. Проблема в «плане» – он никого не вдохновляет.

    • Макрон хочет нового миропорядка

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется пересмотреть свои отношения с Россией, а современный мировой порядок «неполноценен и несправедлив». Что это? В Париже опять готовятся поднять белый флаг?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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