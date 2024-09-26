И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, где полки ломятся, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.4 комментария
Путин: Россия в 2023 году обновила советский рекорд по потреблению энергии
По итогам 2023 года страна обновила рекорд по потреблению энергии, это указывает на рост экономики, заявил президент Владимир Путин в ходе Российской энергетической недели.
«По итогам прошлого года объем энергопотребления в России опять обновил рекорд, который превышает показатели советского периода», – цитирует Путина ТАСС.
По словам главы государства, подобные показатели являются признаком роста экономики.
Он отметил, что рост данного показателя является верным признаком роста экономики.
До конца этого десятилетия энергопотребление в России будет расти в среднем на 2%, это примерно такой же показатель, как в целом в мире, добавил Путин, передает РИА «Новости».
Планируется за этот отрезок времени ввести в эксплуатацию порядка 27 ГВт мощностей новой генерации, в их числе – тепловые, гидро– и атомные электростанции.
Ранее политолог Павел Данилин в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что российский топливно-энергетический комплекс показал способность развиваться в условиях санкций.