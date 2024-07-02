Эксперт: Российский ТЭК показал способность развиваться в условиях жестких санкций

Политолог Данилин: «Газпром нефть» обеспечивает технологический суверенитет нефтегазовой отрасли России

Tекст: Олег Исайченко

«Нефтегазовая отрасль остается одним из главных драйверов экономического развития России. Спрос на энергопотребление растет во всем мире, а Россия предлагает энергию и является одним из крупнейших игроков на рынке», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

По словам эксперта, новая модель экономического роста России, «заложенная в том числе в будущем нацпроекте «Эффективная и конкурентная экономика», создает стимулы для развития всей экономики». «ТЭК здесь является флагманом, а «Газпром нефть» – один из лидеров отрасли, формирующий огромное количество доходов для федерального бюджета», – добавил он.

«Собственно, итоги и цифры, озвученные на встрече Путина и Дюкова, еще раз доказывают, что российские компании способны развиваться даже в условиях нынешних жестких санкций. «Газпром нефть» обладает уникальными компетенциями по работе в Арктике, освоению трудноизвлекаемых углеводородов. Компания участвует в развитии Северного морского пути, активно используя его маршруты для перевозки продукции», – сказал собеседник.

«Также компания продолжает модернизацию заводов, нефтеперерабатывающих объектов, всей системы генерации электроэнергии, развивает нефтехимию, научные разработки. Это позволяет снизить уязвимость от санкций. Таким образом «Газпром нефть» работает не только на себя, но и на обеспечение технологического суверенитета всей российской нефтегазовой отрасли, а значит – и страны в целом», – заметил спикер.

«Аналогичная ситуация и с нефтехимией. Компания участвует в импортозамещении ушедших с рынка товаров производителей смазочных материалов. «Газпром нефть» помогает российским регионам в обеспечении маслами промышленных, сельскохозяйственных, коммунальных и транспортных предприятий. Но, конечно, на этом помощь регионам не заканчивается. Компания инвестирует в программу «Родные города», занимается поддержкой футбола, реализует различные социальные проекты, грантовые конкурсы, и строит объекты инфраструктуры по всей стране», – заключил Данилин.

Во вторник на встрече с президентом России Владимиром Путиным председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков сообщил, что компания увеличивает объемы производства нефтепродуктов и их поставок на внутренний рынок.



«Российская экономика демонстрирует высокие темпы роста. Растет потребление моторных топлив и других нефтепродуктов, смазочных, битумных материалов, нефтехимической продукции. Как отрасль в целом, так и компания «Газпром нефть» на это реагируем, увеличиваем объемы производства и объемы поставок на внутренний рынок. Это, конечно, позволяет улучшать наши финансовые показатели и увеличивать налоговые отчисления в бюджет. По результатам работы в I квартале мы увеличили налоговые отчисления на 57 процентов к показателям I квартала 2023 года», – заявил Дюков.

Он отметил, что компания сейчас полностью импортонезависима по технологиям. «По оборудованию есть небольшая зависимость, но к 2027 году она будет устранена», – сказал глава «Газпром нефти» .

