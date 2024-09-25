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Аферисты начали использовать выбывшие из употребления телефонные номера
МВД: Аферисты начали использовать выбывшие из употребления телефонные номера
Злоумышленники начали прибегать к использованию в своих схемах выбывших из употребления телефонных номеров, заявил врио главы управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД Сергей Калинин.
Злоумышленники стали чаще получать доступ к учетным записям пользователей «Госуслуг», они получают его с помощью простого обмана и с помощью использования выбывших из употребления абонентских номеров, пояснил Калинин, передает РИА «Новости».
Совместно с МВД готовится проект закона, усиливающий ответственность за незаконный сбор, хранение, использование и передачу персональных данных граждан, отметил он.
Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев заявлял, что в 2024 году ущерб от преступлений в киберпространстве превысил отметку в 116 млрд рублей.