Чалов забил первый гол за ПАОК в матче против «Волоса»

Российский футболист Чалов забил первый гол за ПАОК в чемпионате Греции

Российский нападающий Федор Чалов забил свой первый гол за греческий футбольный клуб ПАОК в матче чемпионата Греции против команды «Волос». Об этом сообщает ТАСС. Чалов вышел на поле на 67-й минуте и спустя 22 минуты отличился забитым голом, который стал последним в матче, завершившемся со счетом 4:1 в пользу ПАОКа.

Интересно, что другой российский игрок ПАОКа, Магомед Оздоев, в этом матче участия не принимал. Чалов перешел в ПАОК из московского ЦСКА 1 августа и это был его восьмой матч за греческий клуб во всех турнирах.

Благодаря победе ПАОК набрал 13 очков в пяти матчах и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Греции. В следующем туре 29 сентября ПАОК примет на своем поле команду «Арис».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее нападающий ЦСКА Федор Чалов был одним из лидеров команды и активно участвовал в играх чемпионата России. В начале карьеры Чалов проявил себя как перспективный игрок, забивший важные голы в Лиге чемпионов. В прошлом году его обсуждали как одного из возможных кандидатов на переход в зарубежные клубы. В итоге, Чалов подписал трехлетний контракт с греческим клубом ПАОК.