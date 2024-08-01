Африканец рассказал, как оказывал интимные услуги главе МИД Германии Бербок

Tекст: Алексей Дегтярев

Мужчина в интервью Daily Star заявил, что большая часть его клиенток – это руководители, находившиеся на высоких постах, одной из них была «министр из Германии». Ее имени он не раскрыл, передает «Лента.ру».

Издание Zeitgeschenen сопоставило поездки Бербок в Африку и высказывания Кингсли в интервью, и пришло к выводу, что министр действительно могла иметь интимную связь с этим человеком.

Также издание отметило, что при посещении Нигерии министр носила малиновое платье, которое упоминал житель Африки.

Кингсли сообщил, что эта клиентка встречается с ним всего несколько раз в год из-за характера работы, обычно они вместе не проводят ни дня, но целую ночь.

Ранее в Германии призвали Бербок к отставке из-за скандала с выдачей виз мигрантам.