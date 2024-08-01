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Российский футболист Чалов подписал контракт с греческим ПАОКом
Нападающий сборной России по футболу Федор Чалов подписал трехлетний контракт с греческим клубом ПАОК, сообщил вице-президент клуба Кириакос Кириакос.
В четверг Чалов подтвердил свой уход из московского ЦСКА. «Чалов подписал контракт с ПАОКом, соглашение на три года. Официальное объявление состоится около 21.00», – передает ТАСС слова Кириакоса.
Чалову 26 лет, он является воспитанником ЦСКА и выступал за основную команду с 2017 года. За это время он сыграл 263 матча за красно-синих, забив 89 голов и сделав 44 голевые передачи. В составе армейцев нападающий трижды становился серебряным призером чемпионата России, дважды выигрывал кубок страны и один раз – суперкубок.