  • Новость часаРоссийские войска освободили Николаево-Дарьино и Дарьино в Курской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Защитить военные объекты от дронов поможет опыт СВО и СССР
    Эксперт: Запад будет «тормозить» следствие по заложенной в ливанские пейджеры взрывчатке
    Захарова ответила фразой «слабоумие и отвага» на слова Столтенберга об ударах по России
    Анонсировано новое шоу Познера на Первом канале
    ООН потребовала от Израиля покинуть территорию Палестины
    Путин продлил продовольственное эмбарго на западный импорт
    В Лондоне вызвали в МИД российского посла
    Ударами ФАБ-1500 уничтожен спецназ Нацгвардии Украины в Волчанске
    Киев выдал удар своей ракетой по парку в Харькове за атаку России
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Сможет ли Грузия прокрутить фарш назад

    Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?

    11 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Грету Тунберг записали в антисемиты

    Грета Тунберг в тройном пролете – возраст тикает, ее климатическая борьба совсем не в кассу, а тут еще и ярлык антисемита на лбу. У девочки вследствие психиатрического диагноза – обостренное чувство справедливости и полная неспособность менять предыдущие установки. Поэтому ей трудно понять изгибы лживой западной политики.

    22 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Когда в российский футбол придут «правильные» деньги

    Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?

    10 комментариев
    19 сентября 2024, 00:06 • Новости дня

    Минцифры опровергло информацию об уязвимости сайта электронных повесток

    Tекст: Вера Басилая

    Данные пользователей портала «Госуслуги» надежно защищены, взломать сайт невозможно, сообщили в Минцифры России.

    В сообщении министерства указано, что информация об уязвимости на сайте реестра электронных повесток, якобы позволяющей получить персональные данные граждан, не соответствует действительности. Для защиты портала используется несколько мер безопасности, дополняющих друг друга, передает ТАСС.

    «Данные пользователей портала госуслуг надежно защищены. Взломать портал невозможно»,  – подчеркнули в Минцифры.

    В ведомстве заявили, что на данный момент подтверждений утечек или уязвимостей не зафиксировано, нет возможности получить данные о пользователях сайта «Госуслуги» по ID-номеру.

    Ранее сообщалось, что мошенники придумали схему для взлома аккаунта на «Госуслугах» при установке или замене счетчиков,

    18 сентября 2024, 10:10 • Новости дня
    Российские силы разбили американскую ЧВК под Суджей

    ВС России уничтожили под Суджей силы спецназа ВСУ и американской ЧВК Forward

    Российские силы разбили американскую ЧВК под Суджей
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска нанесли сокрушительный удар по подразделениям спецназа ВСУ и американской ЧВК Forward под Суджей, рассказал командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид».

    Как передает РИА «Новости», российские вооруженные силы нанесли поражение украинским силам под Суджей. В ходе сражений были уничтожены несколько тысяч солдат и сотни единиц техники противника.

    «Аид» сообщил, что среди уничтоженных подразделений были 61-я, 80-я и 82-я бригады ВСУ, а после этого в Курскую область были переброшены дополнительные силы в виде 92-й штурмовой бригады и 106-й бригады теробороны, а также новый батальон 80-й бригады и другие подразделения.

    По информации командира, украинские ССО и американская частная военная компания Forward также были вовлечены в боевые действия в этом районе. «Аид» подчеркнул, что Forward является профессиональной военной структурой и не должна сравниваться с иностранным легионом. Он подтвердил, что все вновь прибывшие силы также понесли значительные потери.

    Ранее «Аид» сообщил, что в ходе ночной операции в Курской области украинские военные предприняли неудачную попытку газовой атаки на позиции спецназа «Ахмат».

    Коментарии (11)
    18 сентября 2024, 17:44 • Новости дня
    В Бейруте произошел новый массовый подрыв устройств связи
    В Бейруте произошел новый массовый подрыв устройств связи
    @ Xose Bouzas/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В южной части Бейрута в среду произошли десятки детонаций портативных раций, сообщил источник в мэрии города.

    Произошел подрыв переговорных устройств (раций) уоки-токи, сказал собеседник ТАСС. Взрывы происходили на улицах, есть пострадавшие, в их числе одна женщина. Он предположил, что это стало последствиями израильской атаки.

    Напомним, израильскую сторону считают ответственной за взрыв пейджеров у сторонников движения «Хезболла» в Ливане. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как израильским спецслужбам удалось провести такую операцию.

    Коментарии (15)
    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

    Коментарии (0)
    18 сентября 2024, 06:30 • Новости дня
    Избранный президент Мексики отказалась посетить Украину

    Избранный президент Мексики Шейнбаум отказалась посетить Украину

    Избранный президент Мексики отказалась посетить Украину
    @ Luis Barron/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум отказалась посетить Украину по приглашению президента Владимира Зеленского.

    «Думаю, что нет», – заявила Шейнбаум, отвечая на вопрос о возможности визита на Украину.

    Она объяснила, что ее задача – управлять Мексикой, и ее ответственность находится там. Шейнбаум не исключила, что поедет на некоторые международные мероприятия, но «путешествовать» много не будет, передает РИА «Новости».

    Президент подчеркнула, что курс внешней политики определен конституцией Мексики, который предполагает не вмешиваться во внешние дела и придерживаться мирного решения вопросов.

    Инаугурация избранного президента Мексики состоится 1 октября, в день передачи федеральной исполнительной власти. На церемонию приглашен президент России Владимир Путин.

    Коментарии (13)
    18 сентября 2024, 12:20 • Новости дня
    Скачко о задержании Усика: Для поляков нет ничего «святого» в политическом украинстве

    Политолог Скачко: Поляки могли задержать Усика из-за обиды на Зеленского

    Скачко о задержании Усика: Для поляков нет ничего «святого» в политическом украинстве
    @ MICHAL CHWIEDUK/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Боксер Александр Усик стал своего рода символом Украины. И его задержание в польском аэропорту аккурат после ссоры Владимира Зеленского с главой МИД Польши Радославом Сикорским – неслучайность, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Продолжается процесс приручения поляками украинцев в контексте Волынской резни. Дело в том, что этот вопрос – незаживающая рана двух стран, а Варшава требует искупления покаянием и разрешением на эксгумацию и опознание жертв тех событий. Но Киев этого не хочет», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Теперь произошло очередное обострение противостояния, в которое укладывается задержание Усика. Он, надо признать, выдающийся боксер, его знают во всем мире. Это прямо-таки символ Украины. И поляки, видимо, показывают, что для них ничего «святого» в так называемом политическом украинстве нет», – продолжил собеседник.

    Не последнюю роль в этой истории сыграл и конфликт Владимира Зеленского с Радославом Сикорским, считает эксперт. Он также допускает, что задержание могло быть не столько указанием польских властей, сколько решением силовиков в аэропорте, оскорбившихся поведением Киева.

    Ранее украинский боксер Александр Усик назвал недоразумением свое задержание в Польше. Он выразил уважение польским правоохранителям, которые «выполняют свои обязанности, несмотря на рост, вес, размах рук и регалии».

    Напомним, Усика задержали вечером 17 сентября в аэропорту Кракова. В ситуацию вмешались украинские дипломаты: на место выехал генконсул Украины. Глава МИД Андрей Сибига поручил ему выразить протест польской стороне.

    Позднее Владимир Зеленский сообщил, что Усика отпустили. «Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону», – заявил он. Однако как сообщил пресс-секретарь коменданта Карпатского отдела Службы охраны границы Яцек Михаловский, «это было не задержание, а сопровождение в служебные помещения».

    «Оба мужчины не были допущены на рейс авиаперевозчиком и потеряли статус пассажиров. Они не хотели покинуть выход на посадку, несмотря на просьбы службы охраны аэропорта <…> Оба мужчины довольно активно жестикулировали, потому что были недовольны тем, что не летят. Поэтому надевание наручников было полностью превентивным, в служебных помещениях их сразу же сняли», – приводит ТАСС слова Михаловского.

    Примечательно, что накануне СМИ сообщали о ссоре Владимира Зеленского с главой МИД Польши Радославом Сикорским. Польский портал Onet отмечал, что среди прочего Зеленский обвинил Варшаву в недостаточной поддержке Украины в вопросе ее вступления в ЕС. Сикорский в ответ заявил, что Польше потребовалось десятилетие для членства в объединении, а запрашиваемые украинским президентом сроки нереалистичны. Также стороны поспорили по вопросу эксгумации жертв Волынской резни.

    Коментарии (19)
    18 сентября 2024, 13:04 • Новости дня
    Очевидец рассказал о 15 дронах в Тверской области

    Очевидцы сообщили о 15 дронах в Тверской области

    Очевидец рассказал о 15 дронах в Тверской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В городе Торопец в Тверской области в ходе атаки дронов заметили минимум 15 беспилотных летательных аппаратов, сообщила дочь местного жителя.

    В ходе атаки осколки посекли не только базу с боеприпасами, но и несколько жилых домов Торопца и соседних деревень, в том числе деревню Знаменское, сказала собеседница «Газеты.Ru».

    Она добавила, что ее отец проснулся от взрывов, взял документы, в этот момент в дом прилетел осколок дрона. У мужчины зафиксированы ранения лица и тела. Тяжело пострадавших эвакуировали в больницу.

    Остальных же отправили в поселок Плоскошь в Торопецком районе.

    До этого глава региона Игорь Руденя сообщал, что в Торопце в результате падения обломков дрона начался пожар, проводилась частичная эвакуация.

    Коментарии (17)
    18 сентября 2024, 16:36 • Новости дня
    Роспотребнадзор следит за ситуацией с неизлечимым вирусом

    Tекст: Денис Тельманов

    Роспотребнадзор взял на контроль сообщения об ухудшении эпидемиологической ситуации по вирусу Нипах в Индии. Ведется мониторинг ситуации, сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

    «Ведется мониторинг ситуации», – сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

    9 сентября в индийском штате Керала скончался мужчина, заразившийся вирусом Нипах. После этого в пяти районах был введен масочный режим и запрет на сбор больших групп людей.

    Вирус Нипах считается одним из самых опасных в мире. Он вызывает лихорадку и энцефалопатию. Лекарства и вакцины от него не существует, а уровень летальности – от 40% до 75%. Вирус распространяется летучими лисицами и мышами. Люди обычно заражаются им, съев фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного.

    Ранее сообщалось, что в России создали тест-систему для выявления вируса Нипах. Напомним, в России нет зафиксированных случаев заражения этим вирусом.

    Коментарии (5)
    18 сентября 2024, 13:17 • Новости дня
    Генерал-майора ЦВО Путилова арестовали за взятку в 10 млн рублей
    Генерал-майора ЦВО Путилова арестовали за взятку в 10 млн рублей
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майор Денис Путилов был задержан следователями по подозрению в получении взятки в размере 10 млн рублей, сообщили в СК.

    Там сообщили, что начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майор Денис Путилов был задержан по обвинению в получении взятки, сообщает ТАСС.

    По информации СК, Путилову вменяют получение неправомерной выгоды в особо крупном размере.

    Ранее в СК сообщили, что заместителю командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) генерал-майору Валерию Муминджанову предъявлено обвинение по делу о взятке, он не признал вины.

    Коментарии (19)
    18 сентября 2024, 17:36 • Новости дня
    В Петербурге гей арестован за убийство изнасиловавшего его оппозиционера
    В Петербурге гей арестован за убийство изнасиловавшего его оппозиционера
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Константин Сергеев

    Жителя Петербурга, обвиняемого в убийстве 53-летнего мужчины, суд отправил в СИЗО, сообщила пресс-служба главного управления СКР по городу.

    «В отношении обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – сообщает Telegram-канал ведомства.

    Как считает следствие, фигурантом в ходе конфликта в квартире на проспекте Науки 16 сентября нанесены множественные удары ножом 53-летнему знакомому. Полученные телесные повреждения повлекли гибель потерпевшего. Фигурант 17 сентября сам сообщил в правоохранительные органы о совершенном преступлении.

    Ранее в экстренных службах сообщалось, что жертвой преступления стал Виталий Йоффе, который ранее привлекался к административной ответственности за организацию уличных акций, а также по статье о публичных действиях по дискредитации Вооруженных сил.

    Обвиняемым проходит Александр Синько, который известен пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Из его показаний, которые предоставил источник в силовых структурах региона, следует: он нанес своему знакомому удары ножом после изнасилования.

    Ранее сообщалось, что 12 сентября подозреваемого в попытке убийства Авраама Руссо Тархана Эльдукаева обвинили в покушении на горских евреев в 1996 году.

    Коментарии (24)
    18 сентября 2024, 10:54 • Новости дня
    Пашинян обвинил ОДКБ в угрозе суверенитету Армении
    Пашинян обвинил ОДКБ в угрозе суверенитету Армении
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности создает угрозы безопасности и суверенитету республики, он отметил приближение к точке невозврата в отношениях с ОДКБ.

    На втором Армянском глобальном саммите премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения решила заморозить участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), так как структура представляет угрозу для суверенитета республики, сообщает ТАСС.

    Пашинян подчеркнул, что ОДКБ создает угрозы безопасности Армении и ее будущему существованию.

    Премьер-министр добавил, что Армения близка к точке невозврата в отношении с ОДКБ. Он отметил, что чем дольше организация не реагирует на вопросы, поднятые Арменией, тем ближе республика оказывается к этой точке. Пашинян выразил обеспокоенность по поводу дальнейшего взаимодействия с ОДКБ и подчеркнул необходимость реагирования на запросы Армении.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва рассчитывает на возобновление партнерства с Ереваном в рамках ОДКБ.

    Коментарии (47)
    18 сентября 2024, 04:27 • Новости дня
    Частичная эвакуация жителей началась в Торопце Тверской области из-за сбитого БПЛА

    Руденя: Продолжается отражение массовой атаки БПЛА в Торопце, часть населения эвакуируют

    Частичная эвакуация жителей началась в Торопце Тверской области из-за сбитого БПЛА
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Силы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают отражать массовую атаку беспилотников в небе над Торопцом Тверской области, где тушат пожар, часть населения эвакуируют, сообщил губернатор области Игорь Руденя.

    Сообщается, что в Торопце идет тушение пожара на месте падения обломков БПЛА, силы ПВО продолжают отражение массовой атаки беспилотников в небе над городом.

    Губернатор решил частично эвакуировать население с той территории, где работает ПВО и тушат пожар.

    Ранее в результате падения обломков БПЛА в Тверской области начался пожар.

    Коментарии (19)
    18 сентября 2024, 02:40 • Новости дня
    Россия призвала лишить Запад возможности манипулировать правом вето СБ ООН

    Полянский: Россия призывает лишить Запад возможности манипулировать СБ ООН правом вето

    Россия призвала лишить Запад возможности манипулировать правом вето СБ ООН
    @ Bernd von Jutrczenka/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия в рамках реформы Совета Безопасности ООН призывает лишить коллективный Запад численного превосходства и возможности манипулировать СБ ООН, заявил первый заместитель постпреда России при Всемирной организации объединенных наций Дмитрий Полянский.

    Полянский упрекнул США в том, что они делят мир на две категории: самопровозглашенных «властителей Вселенной», которым разрешено делать все, что заблагорассудится во имя интересов США, и на остальные страны мира, передает РИА «Новости».

    Российский дипломат напомнил, что в связи с обострением палестино-израильского конфликта США применили право вето уже пять раз и помешали Совбезу ООН «осудить действия ХАМАС». При этом вспоминать об этом в Вашингтоне не любят.

    «Вето – это не просто привилегия, это инструмент для недопущения принятия односторонних решений. И именно США злоупотребляют им, как в случае с Газой», – отметил Полянский.

    Он добавил, что США и союзники «давят численностью и блокируют принятие решений, не прибегая при этом к фактическому вето», именно для того, чтобы лишить коллективный Запад численного превосходства нужна реформа СБ ООН.

    Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Вашингтон использует право вето для продвижения собственных интересов и не собирается оправдываться.

    Российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что действия Британии и США фактически парализовали работу Совета Безопасности ООН, что требует реформирования организации с участием стран глобального Юга.

    Коментарии (4)
    18 сентября 2024, 21:48 • Новости дня
    В Лондоне вызвали в МИД российского посла

    Британский МИД выразил протест в связи с лишением аккредитации сотрудников британского посольства в Москве

    В Лондоне вызвали в МИД российского посла
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    МИД Великобритании вызвал посла России в Лондоне после того, как Россия лишила аккредитации сотрудников британского посольства в Москве.

    «Министерство иностранных дел сегодня вызвало посла в связи со злонамеренной и преднамеренной публичной кампанией агрессии России против Великобритании», – говорится в заявлении британского правительства, передает РИА «Новости».

    В британском ведомстве осудили «беспрецедентную и необоснованную публичную кампанию агрессии России против Великобритании» и назвали обвинения в адрес сотрудников МИД «злобными и абсолютно беспочвенными».

    Также в британском МИД утверждают, что это «очередной этап в целенаправленной кампании РФ по созданию угроз безопасности Великобритании и сдерживанию поддержки Украине».

    Напомним, что на прошлой неделе ФСБ России сообщила о прекращении аккредитации шести сотрудников политотдела посольства Британии в Москве, обвинив их в «разведывательно-подрывной работе».

    Ранее посольство России обвинило главу МИД Британии Дэвида Лэмми в оскорблении памяти павших во Второй мировой войне за его высказывания об «империалистическом фашизме» РФ.

    Коментарии (7)
    18 сентября 2024, 14:33 • Новости дня
    Депутат: Россиянки начали сдавать сбежавших с СВО бывших мужей

    Депутат Иванов: Россиянки начали сдавать сбежавших с СВО бывших мужей

    Tекст: Валерия Городецкая

    В надзорные органы начали массово поступать обращения от женщин и девушек, которые сообщают, где скрываются их бывшие мужья, которые вроде бы ушли на СВО, но по какой-то причине сидят дома, сообщил член комитета Госдумы по аграрным вопросам Максим Иванов.

    По словам Иванова, в одном из обращений женщина написала, что ее мужчина «сбежал с фронта», а потом от нее «сбежал к другой», передает «Московский комсомолец».

    Она также указала его адрес и попросила «забрать обратно на СВО».

    Депутат добавил, что и сам получал подобное обращение. Ему написала женщина с просьбой разобраться, не сбежал ли с СВО ее бывший супруг, который не платит алименты.

    Иванов призвал мужчин расставаться с женщинами «достойно и по-доброму», отметив, что обижать женщину «позорно и недопустимо». «Жизнь длинная, земля круглая. Кто знает, как оно все повернется», – подытожил он.

    Коментарии (11)
    18 сентября 2024, 14:17 • Новости дня
    Эстония и Финляндия решили разработать планы по запрету флота России на Балтике

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило в интервью газете Helsingin Sanomat заявил о необходимости разработки совместных с Финляндией планов по ограничению передвижения российского флота в Финском заливе.

    Как сообщает ТАСС, командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило заявил о планах Эстонии и Финляндии по усилению морской обороны. Мерило отметил, что страны должны разработать более конкретные меры для ограничения деятельности российского флота в Финском заливе.

    Мерило подчеркнул, что НАТО в основном контролирует Финский залив и сотрудничество в области морской обороны Эстонии и Финляндии будет усиливаться. Оба государства стремятся к созданию планов, которые позволят закрыть Финский залив для российского флота, если это потребуется для обеспечения безопасности.

    На вопрос о потенциальных условиях закрытия Финского залива, Мерило ответил, что меры будут зависеть от ситуации с безопасностью в регионе. Он добавил, что союзники готовы принять такие меры, если возникнет опасность.

    Ранее посол Литвы в Швеции и экс-глава МИД страны Линас Линкявичюс пригрозил России «нейтрализацией» Калининграда, если Москва бросит вызов НАТО. Он отметил, что после вступления Швеции в альянс Балтийское море стало внутренним для блока.

    Коментарии (46)
    18 сентября 2024, 16:57 • Новости дня
    Путин рассказал о женском секрете, который не могут разгадать мужчины

    Путин заявил об умении женщин сочетать нежность и трудоспособность

    Путин рассказал о женском секрете, который не могут разгадать мужчины
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Женщины могут одновременно достигать профессиональных успехов и хранить семейный очаг, и при этом оставаться красивыми и нежными, этот секрет разгадать мужчинам невозможно, признал с улыбкой президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам IV Евразийского женского форума.

    «Наша государственная политика строится на национальной стратегии действий в интересах женщин. Принимаются необходимые меры, создаются условия, чтобы женщины могли достигать успеха на профессиональном поприще и в то же время быть хранительницами семейного очага, настоящей душой большой многодетной семьи», – отметил Путин, передает ТАСС.

    «Знаем, что сочетать это очень нелегко, – признал глава государства. – Но наши женщины умеют это делать и оставаться при таких нагрузках красивыми, нежными, обаятельными». «Обладая здесь таким секретом, который мужчинам разгадать невозможно», – добавил с улыбкой президент.

    Напомним, Путин в среду прибыл на Евразийский женский форум (ЕЖФ), который проходит в Таврическом дворце в Петербурге.

    Коментарии (14)
    Главное
    Израиль заявил о начале «нового этапа войны»
    США заявили о праве Киева ставить вопрос об исключении России из СБ ООН
    Болгария вывела АЭС «Козлодуй» из-под действия антироссийских санкций ЕС
    ВСУ планировали расстрелять пассажирский поезд в Курской области
    Коц: В Курской области впервые уничтожили Leopard
    Суд арестовал бывшего адвоката Пашаева по делу о мошенничестве
    В Петербурге гей арестован за убийство изнасиловавшего его оппозиционера

    Американский СПГ ушел из Европы

    Сжиженный природный газ из США, который обещал заполонить Европу взамен трубопроводного российского газа, в этом году теряет долю на европейском рынке. Тогда как доля российского СПГ в ЕС, наоборот, растет. Куда утекает американский СПГ и кто в Европе наращивает закупку российского газа? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские инженеры «обнулят» эффективность HIMARS

    Россия получила головную часть ракеты системы залпового огня HIMARS американского производства. Специалисты уже приступили к ее изучению, что потенциально может значительно снизить эффективность ее использования ВСУ. Данное событие может стать еще одним ударом по имеющимся у Украины высокоточным боеприпасам, которые за последний год понесли серьезные репутационные потери. Как именно отечественные специалисты сумеют повысить эффективность противодействия ракетам HIMARS? Подробности

    Перейти в раздел

    «Самое важное для русского – возможность своеволия»

    «Россия – это уникальная страна, у которой никогда не было вечных, исторически сложившихся соседей, с которыми она не могла бы ничего поделать». Программный директор Валдайского клуба Тимофей Бордачев рассказал газете ВЗГЛЯД, как текущие отношения России и Запада обусловлены российской традицией внешней политики и событиями, которые происходили 800 лет назад. Подробности

    Перейти в раздел

    Пейджеры позволили «Моссаду» взять реванш у арабов

    12 погибших и тысячи пострадавших – таким стал результат крупнейшей операции против ливанской организации «Хезболла», исполнителем которой называют израильскую разведку «Моссад». Оружием поражения внезапно стали тысячи самых обыкновенных пейджеров. Как это было устроено технически и почему именно пейджеры использует «Хезболла» для своего управления? Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

      В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

    • Второе покушение на Трампа: главное

      Дональд Трамп пережил второе по счету покушение на свою жизнь. На этот раз предполагаемый преступник даже не успел выстрелить и был взят живым, а его связь с Украиной и украинскими радикалами очевидна.

    • В Германии ищут замену Шольцу

      Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............