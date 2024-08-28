Мошенники начали использовать установку счетчиков для взлома «Госуслуг»

Дуров сообщил полиции Франции о планах ужинать с Макроном

Le Canard enchaine: Дуров сообщил полиции, что должен был ужинать с Макроном

Tекст: Денис Тельманов

Дуров якобы сообщил полицейским, задержавшим его на выходе из самолета, что его ждал ужин с Макроном, передает RT. В Елисейском дворце при этом опровергли эти заявления и отметили, что «в тот вечер президент был в Ле-Туке».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Дуров был задержан французскими властями по чьему-то совету с целью получить доступ к кодам шифрования.

По словам Лаврова, это доказывает, что Telegram – действительно надежный и популярный мессенджер, который по-настоящему защищен.