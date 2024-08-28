Налицо радикальный разворот в риторике президента Украины. Все лето Зеленский демонстративно показывал, что смягчает переговорные позиции со своей стороны. Теперь же Зеленский «сжигает мосты» и отвергает переговоры как таковые.2 комментария
Мошенники начали использовать установку счетчиков для взлома «Госуслуг»
Эксперт Храпунова: Мошенники начали использовать установку счетчиков для взлома «Госуслуг»
Злоумышленники придумали схему для взлома аккаунта на «Госуслугах» при установке или замене счетчиков, заявила куратор платформы ХрапуноваНародного фронта» «Мошеловка» Алла Храпунова.
Мошенники используют «легенду о необходимости установки или замены приборов учета электроэнергии», сказала Храпунова РИА «Новости».
По ее словам, аферисты от лица Россетей запрашивают у жителей персональные данные и логин от портала «Госуслуги».
Ранее ВТБ сообщал, что мошенники придумали новую схему, они начали представляться работниками Госархива.