Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.0 комментариев
Роспотребнадзор за год предотвратил ущерб от заболеваний на 865,9 млрд рублей
Благодаря мерам, предпринятым Роспотребнадзором в прошлом году, удалось предотвратить значительные экономические потери, связанные с различными заболеваниями, сообщила глава ведомства Анна Попова.
Попова на встрече с президентом Владимиром Путиным отметила, что в результате снижения заболеваемости инфекционными болезнями удалось сэкономить 865,9 млрд рублей.
По ее словам, еще 213,3 млрд рублей были сэкономлены благодаря мерам по профилактике неинфекционных заболеваний, связанных с факторами внешней среды, передает ТАСС.
Попова подчеркнула, что достигнутые результаты являются свидетельством эффективной работы ведомства и его вклада в укрепление здоровья населения и экономическое развитие страны.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о новых вариантах COVID-19, обходящих иммунитет.