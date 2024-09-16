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Сериал «Сегун» получил «Эмми» за лучший драматический сериал
«Сегун» выиграл престижную премию «Эмми» как лучший драматический сериал
В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения телевизионной премии «Эмми», на которой сериал «Сегун» был отмечен как лучший драматический сериал, а Анна Саваи и Хироюки Санада получили награды за актерские работы.
Церемония вручения телевизионной премии «Эмми» состоялась в Лос-Анджелесе, где сериал «Сегун» был удостоен награды в номинации «Лучший драматический сериал», сообщает «Интерфакс». Этот сериал, в котором главные роли исполнили Анна Саваи и Хироюки Санада, обошел такие известные проекты, как «Корона», «Фоллаут», «Позолоченный век», «Утреннее шоу», «Мистер и миссис Смит», «Медленные лошади» и «Проблема трех тел».
Анна Саваи и Хироюки Санада, сыгравшие в «Сегуне», были признаны лучшими драматическими актрисой и актером соответственно.
Среди других лауреатов премии в этом году – сериал «Хитрости», который завоевал награду как лучший комедийный сериал, а его актеры Джереми Аллен Уайт и Джин Смарт получили признание как лучшие комедийные актер и актриса.
В категории «Лучший мини-сериал» победил «Олененок». За роли в мини-сериалах премии удостоились Джоди Фостер («Настоящий детектив») как лучшая актриса и Ричард Гэдд («Олененок») как лучший актер. Сама премия «Эмми» является престижной наградой, сравнимой с «Оскаром» в киноиндустрии, «Грэмми» в музыкальной и «Тони» в театральной, и вручается Академией телевизионных искусств и наук со времени ее основания в 1946 году.
Отметим, прошлую церемонию вручения телевизионной премии «Эмми» пришлось переность с сентября 2023-го на 15 января 2024 года в связи с забастовкой актеров и сценаристов в Голливуде.