Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.6 комментариев
Вручение «Эмми» перенесли из-за забастовки в Голливуде
Associated Press: Вручение премии «Эмми» перенесли из-за забастовки в Голливуде
Церемонию вручения телевизионной премии «Эмми» перенесли с сентября на 15 января 2024 года в связи с забастовкой актеров и сценаристов в Голливуде, сообщило Associated Press.
Агентство информирует, что церемония выпадает на День Мартина Лютера Кинга – государственный праздник, приуроченный ко дню рождения борца за права афроамериканцев, передает ТАСС.
Ранее «Эмми» переносили в 2001 году из-за терактов 11 сентября и начала военной операции США в Афганистане 7 октября.
Премия «Эмми» – статуэтка крылатой женщины с моделью атома в руках, присуждается за передачи прайм-тайм, транслируемые в вечерние часы самого активного просмотра.
Напомним, в США проходит крупная забастовка актеров и сценаристов Голливуда, ее причинами называют уровень заработной платы, борьбу за авторское право и условия работы.