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Корабли Каспийской флотилии уничтожили цели на учениях «Океан»
Корабли Каспийской флотилии уничтожили воздушные и надводные цели на учениях «Океан-2024»
В ходе стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Океан-2024» корабли Каспийской флотилии уничтожили воздушные и надводные цели. Затем корабли вернулись в постоянные места базирования, сообщили в Минобороны России.
«В ходе СКШУ «Океан-2024» корабли Каспийской флотилии поразили несколько целей условного противника на морских полигонах», – сообщает Telegram-канал министерства.
Обнаружив «вражеские» самолеты, экипажи ударили по воздушным мишеням из корабельных 30-мм зенитных ракетно-артиллерийских комплексов «Палаш». Затем установили ложные цели с применением комплексов помех, с целью воспрепятствовать противнику в поиске морских объектов. Функцию «вражеской» авиации выполняли истребители-бомбардировщики Су-24М.
Ликвидировав воздушные угрозы, корабельная артиллерия нанесла массированные удары по морским надводным целям из 76-мм артиллерийских установок.
После успешного выполнения задач, боевые корабли и суда обеспечения вспомогательного флота Каспийской флотилии вернулись в пункт постоянного базирования.
На прошлой неделе сообщалось, что «Океан-2024» – масштабные учения такого объема, которые проводятся впервые за долгие годы. Они затрагивают не только весь Военно-морской флот, но даже и ВКС.