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    Зачем США нужна фальшивка о «поставках иранских ракет России»
    В кустах рядом с местом покушения на Трампа нашли AK-47 с оптическим прицелом
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    Премьеру Британии пригрозили уголовным расследованием
    Трамп прокомментировал стрельбу рядом с ним во Флориде
    Отражены шесть попыток ВСУ прорваться через границу России
    Анонсировано совещание Путина по беспилотникам
    Поддержка певицы Тейлор Свифт оттолкнула избирателей Харрис
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Человечность дает шанс на жизнь после войны

    На вопрос о том, есть ли место гуманизму в картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой.

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    Камран Гасанов Камран Гасанов У Шольца сдают нервы

    Если в правительстве ФРГ раньше считали, что давление нужно оказывать только на Россию, то после Курска спрос есть и с Украины. Неслучайно именно сейчас немецкие следователи вспомнили о подрыве «Северных потоков».

    9 комментариев
    Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин Эльфы пошли против Невзлина

    Невзлин – это персонаж, которого проще всего сыграть актеру Дюжеву. Он ровно то же самое уже играл в «Бригаде», но нужно добавить амбиций параноидального манипулятора.

    5 комментариев
    16 сентября 2024, 04:23 • Новости дня

    Байден подтвердил задержание подозреваемого в покушении на Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Подозреваемый по делу о предполагаемой попытке покушения на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа взят под стражу, сообщил действующий глава государства Джо Байден.

    «Я с облегчением воспринял известие о том, что бывший президент не пострадал», – приводит слова Байдена РИА «Новости».

    Президент высоко оценил работу Секретной службы и правоохранительных органов США. Байден заявил, что в США «нет места политическому и любому насилию». Он сообщил, что поручил направить все возможности и ресурсы на то, чтобы обеспечить безопасность Трампу на высшем уровне и на постоянной основе.

    Байден также подтвердил, что «федеральные правоохранительные органы расследуют» инцидент «как возможную попытку покушения на экс-президента Трампа», передает ТАСС.

    Напомним, официально имя подозреваемого и его мотивы пока не называли. Однако СМИ сообщают, что его личность установлена, это Райан Уэсли Рут. По информации СМИ, он посещал Украину и заявлял о желании участвовать в боях против России на стороне ВСУ, а также мог участвовать в сборе средств для Киева и предлагать помощь в отправке на Украину желающим присоединиться к ВСУ. Предполагаемая попытка покушения на Трампа произошла у гольф-клуба во Флориде.

    14 сентября 2024, 01:20 • Новости дня
    Байден отреагировал на слова Путина об ударах вглубь России

    Байден отреагировал на слова Путина об ударах западным оружием вглубь России

    Байден отреагировал на слова Путина об ударах вглубь России
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден в ответ на заявления президента России Владимира Путина о последствиях решения разрешить Киеву бить западным дальнобойным оружием по России заявил, что не думает много о российском лидере.

    «Я не думаю много о Владимире Путине», – приводит РИА «Новости» слова Байдена.

    Так он отреагировал на слова Путина, предупредившего об угрозе прямого вовлечения Запада в украинский конфликт и войны с Россией.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что объявлений о разрешении на использование ВСУ дальнобойных западных ракет вглубь российской территории по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера.

    Президент России Владимир Путин пояснял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» будет означать войну НАТО с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, о чем планируют договориться Вашингтон и Лондон в ходе пятничных переговоров.

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    13 сентября 2024, 19:59 • Новости дня
    Зеленский возложил на Байдена ответственность за свой «мирный план»
    Зеленский возложил на Байдена ответственность за свой «мирный план»
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выполнение всех пунктов его плана по завершению конфликта полностью зависит от американского лидера Джо Байдена.

    Зеленский на конференции так называемой Ялтинской европейской стратегии в Киеве указал, что в его плане «немного пунктов», но каждый пункт будет зависеть от решения Байдена, передает ТАСС.

    По его словам, он не может полностью огласить свою инициативу, поскольку «дал слово» ничего не разглашать Байдену. Украинский лидер заверил, что он намерен встретиться с президентом США и представить данный план в этом месяце.

    Ранее Зеленский объявил о создании новой дорожной карты по украинскому урегулированию, он хочет представить его кандидатам в президенты США и странам G7.

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    15 сентября 2024, 19:01 • Видео
    В Германии ищут замену Шольцу

    Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

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    14 сентября 2024, 11:29 • Новости дня
    Байден пресек вопросы журналиста о Путине

    Байден потребовал, чтобы задающий вопросы о Путине журналист замолчал

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Джо Байден возмутился из-за вопросов о президенте России Владимире Путине от журналиста в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, сообщил Daily Mail.

    Инцидент произошел в Голубом кабинете Белого дома. Британский журналист до начала официальных приветственных выступлений Байдена и Стармера спросил об отношении к заявлению Путина по поводу возможного снятия ограничений на удары вглубь России, передает «360».

    «Я говорю вам, молчите, пока я не заговорю, хорошо? Вот что я говорю. Хорошая идея? <…> Вы должны замолчать, а я сделаю заявление, хорошо?» – сказал в ответ Байден.

    После этого президент США приветствовал Стармера и заявил, что еще не было проблемы, которую Вашингтон и Лондон не смогли бы решить вместе. В ответ премьер Великобритании поблагодарил за приглашение.

    Ранее Байден в ответ на заявления президента России о последствиях решения разрешить ВСУ бить западным дальнобойным оружием вглубь РФ, заявил, что не думает много о Путине.

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    15 сентября 2024, 17:45 • Новости дня
    Поддержка певицы Тейлор Свифт оттолкнула избирателей Харрис

    Tекст: Ольга Иванова

    Поддержка певицы Тейлор Свифт вице-президента США Камалы Харрис в президентской гонке больше оттолкнула избирателей от кандидата, чем привлекла, свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом ABC совместно с социологической службой Ipsos.

    Так, согласно опросу, после заявления Свифт 13% опрошенных считают, что «с меньшей вероятностью» поддержат Харрис, 6% респондентов считают, что с большей вероятностью проголосуют за Харрис, передает ТАСС.

    При этом 81% участников опроса заявили, что заявление Свифт никак не повлияет на их выбор.

    Во вторник после дебатов Харрис с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом Свифт заявила о том, что на предстоящих выборах отдаст свой голос за Харрис.

    Напомним, теледебаты Харрис и Дональда Трампа состоялись в Филадельфии. Газета ВЗГЛЯД писала, как дебаты с Трампом дали ответ на главный вопрос о Харрис.

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    14 сентября 2024, 02:13 • Новости дня
    Белый дом не сообщил о решении Байдена и Стармера по ударам вглубь России

    Белый дом: Байден после встречи со Стармером не сообщил об одобрении ударов вглубь России

    Tекст: Вера Басилая

    Белый дом в итоговом заявлении после встречи президента США Джо Байдена с британским премьером Киром Стармером не сообщил о решении разрешить дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь территории России, следует из опубликованного документа.

    В релизе по итогам встречи Байдена и Стармера говорится о неизменной поддержке Украине, которая «продолжает защищаться от российской агрессии», передает РИА «Новости».

    Документ не содержит никаких упоминаний о решении Вашингтона и Лондона о снятии запрета по ударам ВСУ вглубь российской территории.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что объявлений о разрешении на использование ВСУ дальнобойных западных ракет вглубь российской территории по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера.

    Президент России Владимир Путин пояснял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» будет означать войну НАТО с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, о чем планируют договориться Вашингтон и Лондон в ходе пятничных переговоров.

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    15 сентября 2024, 22:22 • Новости дня
    Стрельба произошла рядом с Трампом

    Трамп оказался в районе перестрелки во Флориде

    Стрельба произошла рядом с Трампом
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Неподалеку от места, где находился кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, произошла стрельба, сообщил директор по коммуникациям его предвыборного штаба Стивен Чунг.

    Чунг сообщил, что стрельба произошла «неподалеку» от Трампа. «Президент Трамп находится в безопасности», – приводит слова Чунга РИА «Новости».

    Член Палаты представителей Конгресса США республиканка Марджори Тейлор-Грин заявила в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что на Трампа якобы была совершена «очередная попытка покушения». «Они пытаются его убить. Они сделают все, чтобы помешать ему победить», – заявила она. Тейлор-Грин также сообщила, что Трамп «цел и невредим», передает ТАСС.

    Однако New York Post пишет, что перестрелку устроили два человека, они целились друг в друга, политик не был целью стрелявших. Стрельба произошла рядом с гольф-клубом в Палм-Бич (штат Флорида), когда Трамп его покидал.

    Источники издания в правоохранительных органах подчеркнули, что Трампу «не угрожала никакая опасность», а сам район, где произошло происшествие, печально известен высоким уровнем преступности.

    В свою очередь, сын экс-президента США Дональд Трамп – младший заявил: «Это снова происходит. Стрельба на поля для гольфа Трампа в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. По данным местных правоохранительных органов, в кустах был обнаружен автомат АК-47». По его словам, «подозреваемый задержан».

    Секретная служба США сообщила, что «совместно с аппаратом шерифа округа Палм-Бич расследует связанное с безопасностью происшествие, касающееся бывшего президента Дональда Трампа». Секретная служба подтвердила, что «бывший президент в безопасности».

    В июле в ходе предвыборного митинга на Трампа было совершено покушение. Пуля задела ухо бывшего президента. В США покушение на Трампа назвали самым большим провалом Секретной службы.

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    15 сентября 2024, 02:50 • Новости дня
    В Белом доме озвучили планы Байдена на конец президентского срока

    Салливан: Байден сосредоточится на поддержке Украины в конце президентского срока

    В Белом доме озвучили планы Байдена на конец президентского срока
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден в оставшиеся месяцы своего срока на посту главы государства сосредоточится на поддержке Украины, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

    По его словам, следует дорожить каждым из этих дней, когда речь идет о поддержке Украины.Салливан также подтвердил, что Байден встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

    Вашингтон планирует  улучшить положение Украины на поле боя, чтобы усилить ее позиции на переговорах, отметил лг. Так, сообщается, что США готовят новый значительный пакет военной помощи для Киева.

    Ранее стало известно, что Зеленский намерен просить разрешения у Байдена на удары вглубь России

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    15 сентября 2024, 22:59 • Новости дня
    Секретная служба США открыла стрельбу рядом с Трампом

    New York Post сообщила о стрельбе агента Секретной службы США неподалеку от Трампа

    Секретная служба США открыла стрельбу рядом с Трампом
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Стрельбу неподалеку от места, где находился кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, открыл агент Секретной службы США, который заметил подозрительного человека, сообщила New York Post.

    Как пишет New York Post, источники сначала заявляли о перестрелке двух человек. Однако по последней информации, стрелял только агент Секретной службы. Поясняется, что он увидел подозрительного человека, у которого был предмет, похожий на оружие. Подозреваемый задержан местной полицией, передает ТАСС.

    CNN со ссылкой на источники сообщал, что власти США допускают версию, согласно которой Трамп мог стать целью покушения.

    В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден проинформирован об инциденте и продолжит следить за развитием ситуации, передает РИА «Новости».

    Напомним, предвыборный штаб Трампа сообщил, что неподалеку от места, где находился кандидат в президенты, произошла стрельба. Сам Трамп находится в безопасности. Прежде источники New York Post заявляли, что политик не был целью стрелявших.

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    16 сентября 2024, 00:11 • Новости дня
    Трамп прокомментировал стрельбу рядом с ним во Флориде

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп подтвердил, что рядом с ним произошла стрельба.

    «Поблизости от меня прозвучали выстрелы», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Как заявил Трамп, «до того, как слухи выйдут из-под контроля», он хочет заверить, что с ним все в порядке, он «в целости и невредимости». Трамп заявил: «Ничто меня не остановит». Он обещал, что «никогда не сдастся».

    Он вернулся в свою резиденцию в Мар-а-Лаго, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

    Напомним, CNN со ссылкой на власти США заявил, что инцидент со стрельбой у гольф-клуба во Флориде произошел в результате несостоявшейся попытки покушения на Трампа. Как пишет New York Post, стрелял агент Секретной службы, который увидел подозрительного человека.

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    16 сентября 2024, 03:07 • Новости дня
    Установлена личность подозреваемого в покушении на Трампа, он посещал Украину

    New York Post заявила о желании подозреваемого в покушении на Трампа участвовать в боях против России на стороне ВСУ

    Установлена личность подозреваемого в покушении на Трампа, он посещал Украину
    @ Sky News Australia/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Личность подозреваемого в попытке покушения на Дональда Трампа установлена, это Райан Уэсли Рут, который посещал Украину и заявлял о желании участвовать в боях против России на стороне ВСУ, сообщила New York Post.

    По данным New York Post, Рут выступал за отправку американских ветеранов конфликта в Афганистане на Украину. MSN News сообщает, что Рут, по неподтвержденным данным, участвовал в сборе средств для Украины, передает ТАСС.

    Судя по сообщениям в соцсетях, Рут мог предлагать помощь в отправке на Украину желающим присоединиться к ВСУ.

    Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) опубликовала скриншоты со страницы Рута. На одном из них он позирует на майдане Незалежности (площадь Независимости), передает РИА «Новости».

    «Трамп неоднократно говорил, что прекратит войну на Украине. Человека, который пытался убить его сегодня, зовут Райан Уэсли Рут. Люди публикуют эти изображения. Это и есть потенциальный убийца? Если так, то он одержим войной на Украине, которую финансируют США», – заявила Тейлор-Грин.

    В свою очередь, сын политика Дональд Трамп–младший заявил: «Похоже, этот психопат проводит много времени за просмотром левой пропаганды». Он обратил внимание на публикации в соцсети Рута, в котором предполагаемый злоумышленник признается, что собирается «сражаться и умереть за Украину».

    New York Times и Semafor писали в материалах о человеке по имени Райан Рут в марте 2023 года – тогда сообщалось, что он хочет «найти рекрутов среди афганских солдат, бежавших от талибов, и перевезти их, в некоторых случаях нелегально, из Пакистана и Ирана на Украину».

    Semafor называл Рута главой «Международного волонтерского центра на Украине, который содействует иностранцам, желающим помочь в военных действиях». Рут в интервью говорил, что беседовал с представителями минобороны Украины.

    Официально имя подозреваемого и его мотивы пока не называли, передает RT.

    Напомним, ФБР сообщило, что инцидент со стрельбой у гольф-клуба во Флориде, вероятно, является результатом попытки покушения на Трампа.

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    15 сентября 2024, 23:37 • Новости дня
    CNN заявил, что власти США сочли стрельбу во Флориде покушением на Трампа

    CNN со ссылкой на власти США заявил о несостоявшейся попытке покушения на Трампа во Флориде

    CNN заявил, что власти США сочли стрельбу во Флориде покушением на Трампа
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По мнению властей США, инцидент со стрельбой у гольф-клуба во Флориде произошел в результате несостоявшейся попытки покушения на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, сообщил CNN.

    По версии, которую озвучил CNN, зачинщик стрельбы был один, а его целью был именно Трамп, передает РИА «Новости».

    Указывается, что машину подозреваемого остановили к северу от округа Палм-Бич, где ранее произошла стрельба.

    Напомним, источники New York Post заявляли о перестрелке двух человек рядом с гольф-клубом, утверждая, что Трамп не был их целью. Однако позднее издание заявило, что единственным стрелявшим был агент Секретной службы США – он заметил подозрительного человека и после того, как увидел у него предмет, похожий на оружие, открыл огонь.

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    15 сентября 2024, 06:25 • Новости дня
    Вэнс оценил шансы Трампа на победу на выборах президента США

    Вэнс: Трампу будет сложно выиграть выборы, если он не победит в Северной Каролине

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидату в президенты США Дональду Трампу будет очень сложно выиграть на выборах в ноябре, если он не обеспечит себе победу в штате Северная Каролина, заявил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс.

    Вэнс считает, что Трампу нужно «взять» Северную Королину, чтобы победить на выборах в ноябре. В то же время он назвал «очень хорошими» шансы выиграть в  Северной Королине. По словам Вэнса, он вместе с Трампом может проиграть только в случае плохой явки, передает РИА «Новости».

    Ранее суд в США снял с Трампа часть обвинений в деле о вмешательстве в выборы.

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    14 сентября 2024, 00:20 • Новости дня
    Папа Римский назвал Трампа и Харрис кандидатами «против жизни»

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидаты на пост президента США Дональд Трамп и Камала Харрис выступают «против жизни», один депортирует мигрантов, второй намерен разрешить аборты, заявил папа Римский Франциск.

    Папу Римского спросили о совете избирателю-католику на предстоящих выборах в США. Понтифик считает, что и Трамп, и Харрис выступают «против жизни»

    «Выпроваживать мигрантов, не давать им лучшую жизнь, развиваться — плохая вещь, злая. Выбрасывать ребенка из чрева матери — это убийство. Здесь нужна ясность», – цитирует ТАСС папу Римского.

    Глава Римско-католической церкви заявил, что политики говорят, что не голосовать нельзя, а выбирать следует меньшее зло. По его словам, кто из кандидатов – каждый должен выбирать по совести.

    Трамп известен жесткой позицией по отношению к мигрантам, он пообещал в случае избрания президентом США принять «невиданные в американской истории» меры по борьбе с нелегальной миграцией.

    Харрис является сторонницей отмены федеральных запретов на аборты, она считает оскорблением женщин Америки запрещать аборты.

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    16 сентября 2024, 01:06 • Новости дня
    ФБР заявило о вероятной попытке покушения на Трампа

    ФБР назвало инцидент со стрельбой во Флориде вероятной попыткой покушения на Трампа

    ФБР заявило о вероятной попытке покушения на Трампа
    @ Yuri Gripas/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Инцидент со стрельбой у гольф-клуба во Флориде, вероятно, является результатом попытки покушения на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, сообщило ФБР. Обнаружен автомат AK-47 с оптическим прицелом.

    Сотрудники ФБР прибыли в Уэст-Палм-Бич. «(Они) проводят расследование в связи с тем, что, как кажется, является попыткой покушения на бывшего президента Трампа», – приводит ТАСС текст заявления ФБР.

    Секретная служба США подтвердила, что в гольф-клубе Trump International Golf Club в Палм-Бич сотрудник ведомства «открыл огонь по вооруженному человеку, который находился недалеко от территории» клуба.

    Шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу рассказал, что в кустах рядом с территорией гольф-клуба, где пытался прятаться подозреваемый, был обнаружен автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшн-камера.

    Указывается, что стрельба произошла примерно в 270–450 м от Трампа. «С винтовкой и таким оптическим прицелом это не такое уж большое расстояние», – приводит слова Брэдшоу РИА «Новости».

    «Мы смогли найти свидетеля, который подошел к нам и сказал: «Эй, я видел, как парень выбегал из кустов. Он запрыгнул в черный Nissan, я сфотографировал машину», – сообщил он.

    Машину удалось найти и остановить, водитель был задержан. Свидетель «опознал человека, который выбегал из кустов и запрыгнул в машину».

    Напомним, СМИ сообщали, что неподалеку от места, где находился Трамп, произошла стрельба. Трамп подтвердил, что рядом с ним прозвучали выстрелы.

    Источники New York Post заявляли о перестрелке двух человек рядом с гольф-клубом, утверждая, что Трамп не был их целью. Однако позднее издание заявило, что единственным стрелявшим был агент Секретной службы США – он заметил подозрительного человека и после того, как увидел у него предмет, похожий на оружие, открыл огонь.

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    13 сентября 2024, 10:59 • Новости дня
    Депутат от Крыма: План Трампа по урегулированию на Украине благоразумен

    Депутат Госдумы от Крыма Шеремет: План Трампа по урегулированию на Украине благоразумен

    Tекст: Константин Сергеев

    Благоразумным считает план кандидата в президенты США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине член комитета по безопасности Госдумы, депутат от Крыма Михаил Шеремет.

    «Фактически план Трампа сводится к реанимации ранее обсуждавшихся Стамбульских соглашений 2022 года между Россией и Украиной, которые были целенаправленно сорваны Вашингтоном и Лондоном», – сообщил Шеремет РИА «Новости».

    По словам Михаила Шеремета, стремление Трампа исправить «преступную и безумно агрессивную политику Джо Байдена, благоразумное и очень ответственное».

    Вместе с тем, с 2022 года, как заметил депутат, «многое изменилось, масса террористических деяний Киева вынуждает Россию громить врага и требовать безоговорочной капитуляции».

    Ранее в пятницу кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс, рассказал о возможном плане Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, мирный договор между Россией и Украиной, вероятно, будет включать создание демилитаризованной зоны и отказ Киева от вступления в НАТО.

    В ходе дебатов с Харрис Трамп пообещал завершить конфликт на Украине в случае его избрания президентом еще до инаугурации.

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    «Самое важное для русского – возможность своеволия»

    «Россия – это уникальная страна, у которой никогда не было вечных, исторически сложившихся соседей, с которыми она не могла бы ничего поделать». Программный директор Валдайского клуба Тимофей Бордачев рассказал газете ВЗГЛЯД, как текущие отношения России и Запада обусловлены российской традицией внешней политики и событиями, которые происходили 800 лет назад. Подробности

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    Зачем США нужна фальшивка о «поставках иранских ракет России»

    Одним из главных политических скандалов уходящей недели стали обвинения в адрес России и Ирана, озвученные Соединенными Штатами. Все доказательства поставок иранских баллистических ракет, как заявляет Тегеран, «основываются лишь на спутниковом снимке». Почему же США на весь мир продвигают явно бездоказательную фальшивку? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • В Германии ищут замену Шольцу

      Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

    • Раскрыт план Трампа по Украине

      Кандидат в президенты США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что конфликт вокруг Украины нужно завершить как можно скорее, а президент Джо Байден ничего для этого не делает. Сам Трамп готов к переговорам с Владимиром Путиным – и у него есть план. Что это за план, рассказал кандидат Трампа в вице-президенты США Джей Ди Вэнс. Это не самый плохой план.

    • США подставили Британию под удар России

      Из России высылают шестерых британских дипломатов на фоне ожиданий того, что после встречи президента США и премьера Британии ВСУ получат разрешение на удары как минимум британскими ракетами по территории России. Так США подставляют британцев под ответный удар. Президент России Владимир Путин предупреждал, что это будет рассматриваться как прямое участие в войне с Россией.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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