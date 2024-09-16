Байден подтвердил задержание подозреваемого в покушении на Трампа

Tекст: Антон Антонов

«Я с облегчением воспринял известие о том, что бывший президент не пострадал», – приводит слова Байдена РИА «Новости».

Президент высоко оценил работу Секретной службы и правоохранительных органов США. Байден заявил, что в США «нет места политическому и любому насилию». Он сообщил, что поручил направить все возможности и ресурсы на то, чтобы обеспечить безопасность Трампу на высшем уровне и на постоянной основе.

Байден также подтвердил, что «федеральные правоохранительные органы расследуют» инцидент «как возможную попытку покушения на экс-президента Трампа», передает ТАСС.

Напомним, официально имя подозреваемого и его мотивы пока не называли. Однако СМИ сообщают, что его личность установлена, это Райан Уэсли Рут. По информации СМИ, он посещал Украину и заявлял о желании участвовать в боях против России на стороне ВСУ, а также мог участвовать в сборе средств для Киева и предлагать помощь в отправке на Украину желающим присоединиться к ВСУ. Предполагаемая попытка покушения на Трампа произошла у гольф-клуба во Флориде.