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Тадж-Махал пострадал от проливных дождей
В главном куполе Тадж-Махала обнаружили протечку после сильных ливней
Известный на весь мир мавзолей Тадж-Махал в индийском городе Агра подвергся серьезным испытаниям из-за аномальных осадков. Как сообщили в Археологической службе Индии, в результате проливных дождей в главном мраморном куполе мавзолея появилась протечка.
«После тщательного обследования с помощью беспилотника мы обнаружили, что в куполе нет видимых повреждений. Однако, причина протечки, скорее всего, кроется в интенсивных ливнях, которые обрушились на северную часть Индии», – заявил представитель службы Раджкумар Патель PTI, передает ТАСС.
Помимо повреждения купола, сильные дожди привели к затоплению сада, окружающего Тадж-Махал. Однако, по заверениям властей, сад будет полностью восстановлен после ликвидации последствий стихийного бедствия.
В четверг в Агре выпало рекордное количество осадков за последние 80 лет – 151 мм. В связи с экстремальными погодными условиями, местные власти приняли решение о закрытии всех школ города.
Тадж-Махал, являющийся одним из семи новых чудес света и объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, уже не первый раз подвергается воздействию природных катаклизмов. Ученые и эксперты обеспокоены тем, что такие экстремальные погодные явления могут негативно сказаться на сохранности этого уникального архитектурного памятника.
Ранее судьи Верховного суда Индии заявили о намерении заставить правительство страны снести Тадж-Махал, если достопримечательность не будет отреставрирована.