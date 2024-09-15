Тадж-Махал пострадал от проливных дождей

В главном куполе Тадж-Махала обнаружили протечку после сильных ливней

Tекст: Дарья Григоренко

«После тщательного обследования с помощью беспилотника мы обнаружили, что в куполе нет видимых повреждений. Однако, причина протечки, скорее всего, кроется в интенсивных ливнях, которые обрушились на северную часть Индии», – заявил представитель службы Раджкумар Патель PTI, передает ТАСС.

Помимо повреждения купола, сильные дожди привели к затоплению сада, окружающего Тадж-Махал. Однако, по заверениям властей, сад будет полностью восстановлен после ликвидации последствий стихийного бедствия.

В четверг в Агре выпало рекордное количество осадков за последние 80 лет – 151 мм. В связи с экстремальными погодными условиями, местные власти приняли решение о закрытии всех школ города.

Тадж-Махал, являющийся одним из семи новых чудес света и объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, уже не первый раз подвергается воздействию природных катаклизмов. Ученые и эксперты обеспокоены тем, что такие экстремальные погодные явления могут негативно сказаться на сохранности этого уникального архитектурного памятника.

Ранее судьи Верховного суда Индии заявили о намерении заставить правительство страны снести Тадж-Махал, если достопримечательность не будет отреставрирована.