Израиль приказал эвакуироваться жителям северной части сектора Газа

На вопрос о том, есть ли место гуманизму в картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой.2 комментария
На вопрос о том, есть ли место гуманизму в картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой.2 комментария
Невзлин – это персонаж, которого проще всего сыграть актеру Дюжеву. Он ровно то же самое уже играл в «Бригаде», но нужно добавить амбиций параноидального манипулятора.3 комментария
До сегодняшнего дня среди нас полно людей, полагающих, что мирный тыл существует, причем именно там, где они находятся. Но тыла нет и прежняя безопасность теперь – не более чем иллюзия.15 комментариев
Дуглас в качестве «посла доброй воли ООН» встретился в Киеве с Владимиром и Еленой Зеленскими. Визит артиста был организован, по некоторым данным, экс-президентом сочинского «Кинотавра», продюсером Александром Роднянским (признан иноагентом), передает телеканал «360».
Ранее в МИД России заявили, что ответят на поставки дальнобойного оружия ВСУ так, что мало не покажется.
Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью военных с позывными «Эрнест» и «Гудвин»
Белоусов поручил своему заместителю и начальнику Главного военно-политического управления ВС России генерал-полковнику Виктору Горемыкину и Герасимову вместе с военной контрразведкой ФСБ разобраться с ситуацией, связанной с информацией о гибели «Эрнеста» и «Гудвина», сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Министр поставил поручение на личный контроль.
Как сообщает ТАСС, в некоторых Telegram-каналах сообщили о гибели операторов дронов Первой Славянской бригады с позывными «Эрнест» и «Гудвин». Согласно этой информации, за критику командования расчет принудительно расформировали и специалистов по БПЛА отправили в штурмовое подразделение, которое понесло потери в боях за город Украинск.
Позывной «Гудвин» принадлежал бывшему начальнику подразделения воздушной разведки Донецкой народной республики Дмитрию Лысаковскому. В переписке, которая была выложена в соцсетях, он высказывал мнение, что его переводом в штурмовой отряд «отправили в один конец».
Киевский режим проводил переговоры в Сирии с боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, запрещена в России) в Сирии, украинская сторона пыталась привлечь их для боевых действий против России, передает «Радио Sputnik» со ссылкой на Aydinlik.
По данным газеты, Украина предлагала освободить радикальных антироссийских боевиков в обмен на 75 дронов.
Ранее издание сообщало, что переговоры проходили тайно в провинции Идлиб в Сирии.
Неназванный французский дипломатический источник Le Monde заявил, что Париж должен приложить все усилия, чтобы избежать третьей мировой войны, передает РИА «Новости».
«Нельзя просто исключить возможность того, что русские могут расширить масштабы военных действий», – заключил он.
Ранее президент России Владимир Путин объяснял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией.
Он пояснил, что решение разрешить удары есть, «все карт-бланши, индульгенции киевским клиентам выписаны».
«Мы будем реагировать так, чтобы мало не показалось. Здесь есть элемент серьезного риска, потому что противники в Вашингтоне, в Лондоне, других местах явным образом недооценивают степень опасности той игры, которую они продолжают вести», – передает слова Рябкова ТАСС.
Замминистра добавил, что Вашингтон хочет поссорить Россию и Иран, говоря о якобы поставках иранских баллистических ракет в РФ, однако у США ничего не выйдет. У России и Ирана действительно есть военно-техническое сотрудничество, однако США не должны совать нос в чужие вопросы.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия может ответить на решение о разрешении бить дальнобойными ракетами.
«Смешно получается с Никитиным. Немолодые барды никак не удовлетворятся жизнью в Америке и концерты устраивают все-таки в России. Ну, правильно, русскоязычным можно зарабатывать только в России. Но один нюанс – концерты они теперь проводят практически подпольные», – написала она в своем Telegram-канале.
По ее словам, концерты не афишируются, а информация о них передается из уст в уста, стоимость билета составляет 500 рублей.
Афишировать свои концерты барды перестали после скандала – они принимали участие в мероприятиях, собиравших деньги для Украины, а также рекламировали организацию иноагента Бориса Акунина.
«Мне даже как-то неловко что-то говорить о таких немолодых людях. Хотя им вполне ловко поддерживать проукраинское, но зарабатывать на россиянах, приезжая деньги чесать», – заключила Ахмедова.
Напомним, в июне в Петербурге отменили концерт бардов Никитиных, а в мае – в Москве.
Пушков назвал смех Харрис частью избирательных технологий
Алексей Пушков, российский сенатор и политический аналитик, высказал свое мнение относительно кандидатуры Камалы Харрис на предстоящих президентских выборах в США. Он считает, что Харрис, в отличие от Дональда Трампа, который, по его словам, выступает как кандидат здравого смысла, представляет собой продукт избирательных технологий, отметил он в своем Telegram-канале.
Пушков отметил, что постоянный смех Харрис не должен вводить в заблуждение, так как он, по его мнению, является лишь приемом, созданным для сокрытия содержательной пустоты и облегчения взаимодействия с толпой. Он подчеркнул, что смех Харрис лишен эмоциональной наполненности и является частью запрограммированной матрицы.
Таким образом, Пушков противопоставляет Трампа и Харрис, утверждая, что первый представляет человеческое начало на выборах, в то время как вторая символизирует политическую технологию. Это отражает, по его мнению, две различные Америки и подходы к политике.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что после слов президента Владимира Путина о Камале Харрис все должны «влюбиться» в ее смех.
А официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что смех вице-президента США Камалы Харрис является «гнетущим».
По ее словам, распространяется информация о том, что украинские военные узнали: сын женщины – военный.
«С ней поступили очень плохо. Были издевательское насилование и расстрел. Она работала у нас в школе в охране», – рассказала Татьяна РИА «Новости».
Данные о произошедшем зафиксировали военные следователи СК.
Ранее жительница Курской области рассказала о попытках ВСУ похитить местных жителей.
Глава военного комитета НАТО Бауэр: Разрешение на дальнобойное оружие Украине оправдано с военной точки зрения
«С военной точки зрения есть веские причины сделать это, для ослабления противника, его логистики, поставок на топлива и боеприпасов. Это нужно останавливать по возможности» – цитирует Бауэра РИА «Новости».
Вместе с тем страны, передающие вооружение Украине, также могут устанавливать ограничения по его использованию, поскольку чувствуют ответственность за применение оружия.
Президент России Владимир Путин заявлял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что президент США Джо Байден и премьер Британии Кир Стармер оставили запрет для киевского режима на удары вглубь российской территории.
В числе целей указаны военные командные и управляющие центры, склады с топливом и вооружением, сообщил источник Reuters, передает ТАСС.
Когда именно был передан список, не сообщается.
Между тем французский дипломатический источник заявил, что Париж сам примет решение о разрешении бить своим дальнобойным оружием по территории России. Британская сторона же в этом вопросе намерена заручиться одобрением американской стороны.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия может ответить на разрешение бить дальнобойными ракетами.
Медведев: Уже есть формальные предпосылки к ядерному удару, но Россия проявляет терпение
Он отметил, что ядерный конфликт никому не нужен, так как это очень плохая история с тяжелейшим исходом, именно по этой причине решение о применении ядерного оружия (нестратегического или стратегического) до сих пор не было принято.
Однако, формальные предпосылки для этого есть. «Тот же Курск, например. Но Россия проявляет терпение. Ведь очевидно, что ядерный ответ – чрезвычайно сложное решение с необратимыми последствиями», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
По словам зампреда СБ, «напыщенные англосаксонские недоноски не хотят признать одного: любому терпению приходит конец».
В итоге, по мнению Медведева, правы будут умеренные западные аналитики, предупреждавшие, что, хотя русские не ответят подобным образом, но вероятность такая есть.
«К тому же ведь ответ может быть и с использованием новых средств доставки в неядерном оснащении», – заключил Медведев.
Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что в 2022 году США считали, что Россия может потенциально применить ядерное оружие.
«Сразу после завершения выборов (26 октября), когда зачинщики войны будут осуждены, а виновные в разрушении грузино-осетинской дружбы получат строжайший правовой ответ, мы обязательно найдем в себе силы и извинимся за то, что по заданию (извне) предательское «Национальное движение» окутало в 2008 году в пламени огня наших осетинских братьев и сестер», – цитирует Иванишвили ТАСС.
Он добавил, что противостояние, навязанное врагами страны, завершится прощением и примирением с обеих сторон.
По словам политика, «Грузинской мечте» нужно получить конституционное большинство на выборах в парламенте, чтобы отдать под суд партию Саакашвили за войну 2008 года.
Иностранные наемники проявили низкую эффективность в Курской области
Наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины в Курской области, оказались малоэффективными, пишет ТАСС. Источник в силовых структурах рассказал, что иностранные бойцы не занимают передовые позиции и чаще всего остаются позади основных украинских сил. Даже на начальных этапах вторжения в регион наемники не проявляли активности, прячась за украинскими солдатами.
Российские вооруженные силы активно используют высокоточное оружие, включая ракеты «Искандер», что делает пребывание наемников в регионе особенно рискованным. Это оружие в сочетании со ствольной артиллерией уничтожает колонны противника, вынуждая иностранных бойцов искать укрытие. Однако, по словам источника в силовых структурах, даже находясь в тылу, они не могут найти безопасное укрытие из-за постоянной угрозы обстрелов и атак с российской стороны.
Таким образом, наемники не могут эффективно действовать в условиях, созданных российскими военными. Их присутствие не оказывает существенного влияния на ход боевых действий в Курской области. Российская артиллерия и ракеты постоянно находят свои цели, что значительно снижает боеспособность иностранных наемников в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска начали наступление на Купянском направлении и смогли продвинуться более чем на десять километров вглубь обороны противника. В связи с этим, ВСУ приняли решение о переброске под Купянск крупных резервов, включая нацбатальоны и иностранных наемников.
СМИ: Дудь смог продать только треть билетов на круиз с Шацем и Noize MC
Всего Дудь продал 12 билетов из 36 на свой круиз, в котором примут участие Михаил Шац (признан в РФ СМИ-иноагентом), Noize MC (признан в РФ иностранным агентом), Олег Тиньков (признан в РФ иностранным агентом), Илья Варламов (признан в РФ иностранным агентом), передает «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Также вместо яхты Sherakhan, принадлежащей голландскому миллионеру Яну Веркерку, Дудь пригласит гостей на небольшое судно.
Билеты стоили 3,4 млн рублей, позже цена была снижена. В программу круиза у берегов Барселоны входил гольф, посещение винодельни, ужины в ресторанах.
Руководителем детского «Движения Первых» назначен выпускник программы «Время Героев»
Президент подписал соответствующий указ о назначении Орлова, он размещен на официальном портале правовых актов.
Другим указом Путин освободил предыдущего председателя правления движения Григория Гурова от должности.
Артур Орлов на действительной военной службе с 2006 года. В 2010 году, после окончания Казанского высшего военного командного училища, стал командиром танкового взвода. В 2017 году стал командиром танкового батальона.
С 2023 года в Общевойсковой академии ВС России вел преподавательскую и научную деятельность.
Орлов принимал участие в боевых действиях в Сирии, а затем в спецоперации на Украине.
Является участником программы «Время героев» – кадровой программы по специальному обучению российских ветеранов и участников СВО.
В 2018 году Орлов был награжден Медалью Суворова, Орденом Мужества (2022 год). В 2022 году за героизм во время СВО получил звезду Героя Российской Федерации.
Женат, воспитывает двух дочерей.