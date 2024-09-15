Израиль приказал эвакуироваться жителям северной части сектора Газа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщила газета, такой приказ поступил после того, как из этого города выпустили две ракеты по израильскому городу Ашкелон, одна из которых упала в море, а вторую удалось перехватить, передает ТАСС.

Ранее при ударе Израиля в Хан-Юнисе погибли более 40 человек.