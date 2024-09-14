Глава военного комитета НАТО Бауэр: Разрешение на дальнобойное оружие Украине оправдано с военной точки зрения

Tекст: Алексей Дегтярев

«С военной точки зрения есть веские причины сделать это, для ослабления противника, его логистики, поставок на топлива и боеприпасов. Это нужно останавливать по возможности» – цитирует Бауэра РИА «Новости».

Вместе с тем страны, передающие вооружение Украине, также могут устанавливать ограничения по его использованию, поскольку чувствуют ответственность за применение оружия.

Президент России Владимир Путин заявлял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что президент США Джо Байден и премьер Британии Кир Стармер оставили запрет для киевского режима на удары вглубь российской территории.