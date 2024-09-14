На вопрос о том, есть ли место гуманизму в той картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить так: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой. Это, помимо прочего, означает, что мы собираемся перешагнуть через военное время и жить дальше. Этим солдат отличается от убийцы.0 комментариев
Зеленский заявил о «достижении желаемого результат» вторжения в Курскую область
Reuters: Зеленский заявил о якобы достижении желаемого результата вторжения в Курскую область
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область якобы «привело к некоему желаемому результату», сообщает Reuters.
Глава киевского режима утверждает, что операция в Курской области якобы помогла замедлить продвижение ВС России на других участках фронта, в частности, на донецком направлении и районе Харькова, передает Lenta.ru.
Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ с начала вторжения в Курскую область потеряли более 13 тыс. человек.